Colombia

Autoridades explicaron cómo funciona el moderno dispositivo que se utilizó durante la operación Némesis en Cúcuta, que encabezó Abelardo de la Espriella: “Detecta las señales”

Fuentes militares explicaron a Infobae Colombia que se trata de un dispositivo antidrones similar a un inhibidor portátil. El equipo tiene una estructura comparable a la de un arma y permite interferir las señales de comunicación de aeronaves no tripuladas

Operación Némesis en Cúcuta: el arma tecnológica de la Policía contra los drones - crédito captura de pantalla @ABDELAESPRIELLA/X
Operación Némesis en Cúcuta: el arma tecnológica de la Policía contra los drones - crédito captura de pantalla @ABDELAESPRIELLA/X
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El presidente Abelardo de la Espriella acompañó en Cúcuta, Norte de Santander, el despliegue de la operación Némesis, una intervención de la Fuerza Pública que busca recuperar el control en sectores considerados prioritarios para la seguridad.

El jefe de Estado autorizó el operativo y difundió un video que mostró parte de las capacidades movilizadas por las autoridades. Entre los elementos que aparecieron en las imágenes estuvo un dispositivo portátil destinado a neutralizar drones.

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El equipo interrumpe la comunicación entre el dron y su operador

Fuentes militares explicaron a Infobae Colombia que se trata de un dispositivo antidrones similar a un inhibidor portátil. El equipo tiene una estructura comparable a la de un arma y permite interferir las señales de comunicación de aeronaves no tripuladas.

“El dispositivo detecta las señales de comunicación del dron y posteriormente el operador, la persona que lo tiene, lo orienta hacia el dron”, explicaron las fuentes consultadas.

Una vez activado, el aparato emite una interferencia que busca cortar el vínculo entre la aeronave y quien la controla. “Al activarlo, emite una interferencia para interrumpir la señal”, añadieron.

Abelardo de la Espriella participa en el seguimiento de la Operación Némesis en Cúcuta - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

La Policía usó el dispositivo durante el operativo en Cúcuta

El equipo visto durante la operación Némesis sería un modelo Skyfend Hunter, de acuerdo con la información conocida por fuentes militares. El dispositivo está diseñado para responder a amenazas asociadas con drones utilizados por estructuras criminales.

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Estos artefactos pueden ser empleados para atacar a la población, vigilar zonas específicas o generar temor mediante el uso de explosivos u otros mecanismos. La presencia del inhibidor en el operativo busca reducir ese riesgo en los sectores intervenidos por la Fuerza Pública.

La intervención en Norte de Santander forma parte de las acciones ordenadas por el Gobierno nacional para reforzar la seguridad en áreas donde operan grupos armados y organizaciones criminales.

Operación Némesis deja 109 capturas

El presidente Abelardo de la Espriella informó que la Operación Némesis dejó un balance preliminar de 109 capturas, 49 allanamientos y 32 expulsiones tras una intervención nocturna en Cúcuta, Norte de Santander.

Abelardo de la Espriella presentó el balance de una ofensiva de seguridad en Cúcuta - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Abelardo de la Espriella presentó el balance de una ofensiva de seguridad en Cúcuta - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Según el mandatario, el despliegue permitió la incautación de 12 armas de fuego, más de 10 kilos de estupefacientes y mercancía avaluada en $500 millones. La operación apuntó contra estructuras relacionadas con homicidios, terrorismo, extorsión, narcotráfico, contrabando y minería ilegal.

La intervención se desplegó en ocho comunas de Cúcuta

En un video difundido por la Presidencia, De la Espriella afirmó que el operativo comenzó a las 19:00 y se extendió hasta la madrugada. La intervención incluyó ocho comunas de la ciudad y la activación del Bloque Operacional de Seguridad Urbana de Cúcuta, conocido como BOSUR.

Un comandante del Ejército indicó que participaron 300 militares, con unidades ya desplegadas antes del inicio formal de la operación. El presidente sostuvo que el objetivo era recuperar la seguridad en Norte de Santander, una región afectada por la actividad de grupos armados y organizaciones criminales.

Las autoridades presentaron a varios detenidos ante el presidente

Durante el recorrido, integrantes de la Fuerza Pública presentaron a varios capturados. Un comandante identificó a uno de ellos como alias Caravieja, señalado de incendiar la vivienda de una pareja de adultos mayores después de que se opusieran al presunto reclutamiento de un niño de 12 años.

El presidente Abelardo de la Espriella informó que la Operación Némesis dejó un balance preliminar de 109 capturas, 49 allanamientos y 32 expulsiones tras una intervención nocturna en Cúcuta, Norte de Santander - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
El presidente Abelardo de la Espriella informó que la Operación Némesis dejó un balance preliminar de 109 capturas, 49 allanamientos y 32 expulsiones tras una intervención nocturna en Cúcuta, Norte de Santander - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

También fueron mencionados presuntos integrantes del Frente Urbano de Guerra del Ejército de Liberación Nacional (ELN), a quienes las autoridades vincularon con hechos contra el CAI Morichal. Asimismo, se presentó a dos hombres identificados como alias Camacho y alias Alejo, acusados de captar menores de edad en condiciones de vulnerabilidad en la zona de frontera.

Estas acusaciones deberán ser verificadas dentro de los procesos judiciales correspondientes.

De la Espriella aseguró que los detenidos que enfrenten procesos por delitos contra menores de edad serán enviados a cárceles de máxima seguridad. El presidente también destacó la participación de militares y policías en la operación y anticipó que mantendrá los operativos contra las estructuras criminales en Cúcuta.

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