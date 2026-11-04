Gustavo Petro se refirió al supuesto encuentro privado en un apartamento con la exministra de Cultura Yanai Kadamani: “Una foto hecha en inteligencia artificial”

Petro descalificó la publicación en la que se señala que el mismo día que tomó posesión Kadamani de su cargo como ministra de las Culturas, se habría ido después con el expresidente a un apartamento - crédito Cristian Bayona/Colprensa | @divina_unidad/X

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Varias fotografías que circulan en redes sociales y muestran a Gustavo Petro tomado de la mano con Yannai Kadamani, exministra de Cultura, dentro de un apartamento, fueron generadas con inteligencia artificial y no corresponden a una situación real.

Las publicaciones comenzaron a difundirse el 29 de octubre y vinculan las escenas con acusaciones que involucran al exmandatario colombiano.

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Las imágenes simulan provenir de una cámara de seguridad y llevan la fecha del 27 de febrero de 2025, día en que Kadamani asumió su cargo. Varias cuentas, algunas anónimas, sugirieron que las fotografías se tomaron tras la ceremonia de posesión.

Un análisis realizado por El Detector de Mentiras (una sección de fact-checking del portal La Silla Vacía)con las herramientas Hive y SynthID indicó que existen altas probabilidades de que se trate de contenido sintético.

SynthID detectó además una marca de agua asociada con herramientas de inteligencia artificial de Google.

Sumado a lo anterior, y desde su cuenta en X, el exmandatario dejó en claro la mañana del miércoles 4 de noviembre de 2026: “La foto que hicieron circular en actitud amorosa con la exministra de cultura Yanai Kadamani era completamente falsa”.

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crédito @petrogustavo/X

Al cerrar su mensaje, Petro recordó: “Es una foto hecha en Inteligencia artificial”.

La marca de agua remite a un medio que no tiene presencia verificable

Las publicaciones llevan el rótulo “Noticias Global”, acompañado por un logo amarillo y azul. Sin embargo, la verificación no halló una página web ni perfiles de redes sociales relacionados con un medio de ese nombre y con esa identidad gráfica.

Tampoco se encontraron registros de que organizaciones periodísticas hayan publicado las supuestas capturas o hayan validado su autenticidad.

Las fotografías aparecieron en medio de versiones difundidas sobre una presunta red de contratos a cambio de acompañamiento en fiestas, entrega de drogas y favores sexuales. Esas acusaciones fueron planteadas por Deicy Alejandra Jiménez y retomadas por Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).

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El apartamento viral parte de imágenes publicadas en internet

La revisión de las fotografías permitió ubicar un apartamento en venta en Bogotá, que había sido publicado en el portal MiCasaYMiCarro.com.

Además, un video de 2022 en el canal de YouTube de esa compañía muestra el interior de la propiedad.

crédito @lasillavacia/X

La comparación entre el material inmobiliario y las tomas virales reveló diferencias en la terraza y en la decoración.

El borde exterior que aparece en el montaje no coincide con el piso de piedra irregular que se observa en las fotografías originales del inmueble.

Sumado a lo anterior, aparece un cuadro detrás de un sillón en las imágenes que circulan en redes sociales. Ese elemento no figura en las fotos del aviso de venta ni en el video publicado por la inmobiliaria.

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La ropa de Petro y Kadamani tampoco coincide con el acto de posesión

La fecha que aparece en las supuestas imágenes coincide con la posesión de Yannai Kadamani como ministra de Cultura, el 27 de febrero de 2025.

No obstante, la vestimenta de ambos presenta diferencias frente a las imágenes oficiales de aquel día.

En el montaje, Kadamani aparece con un vestido negro largo y sin accesorios visibles. Durante la ceremonia, llevaba un collar dorado. Por su parte, Petro figura con una chaqueta de vestir en las imágenes falsas, aunque en el acto oficial usó un suéter.

Unidad Cristiana Conexión Divina fue una de las cuentas en X que difundió las imágenes - crédito @divina_unidad/X

Ese mismo día se presentó un nuevo gabinete, luego de que el entonces presidente solicitara la renuncia protocolaria de varios de sus ministros. La transmisión de la Presidencia muestra que Petro vestía la misma ropa durante ese anuncio y en la posesión de Kadamani.

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La verificación concluyó que las fotografías combinan imágenes de un apartamento disponible en internet con referencias visuales de la ceremonia oficial.

A partir de esos elementos, herramientas de inteligencia artificial habrían creado una secuencia que no ocurrió.

Petro rechazó las acusaciones y anunció acciones judiciales

Las imágenes falsas se difundieron en medio de denuncias contra Gustavo Petro.

Una de esas la que se conoció en una entrevista con revista Semana, y en la que Jiménez afirmó que participó en una supuesta red de mujeres que recibían contratos a cambio de acompañar al entonces mandatario a fiestas, conseguir drogas y acceder a favores sexuales.

En los chats que entregó Deicy Jiménez y en los que supuestamente habría hablado con el expresidente Gustavo Petro, se relacionó el nombre de una mujer que sería cercana al político de izquierda - crédito suministrada a Infobae Colombia - Presidencia

Por su parte, Angie Rodríguez declaró en una entrevista con Daniel Samper que Petro habría tenido relaciones con “menores trans”.

Ambas acusaciones no guardan relación probada con las fotografías virales.

Petro negó los señalamientos por medio de un comunicado y puntualizó: “Jamás he entregado un contrato a cambio de obtener favores sexuales”.

Alejandro Carranza inició acciones legales a nombre de su cliente y en contra de Angie Rodríguez - crédito @HombreJurista - X/Colprensa

El expresidente también sostuvo que “jamás he cometido un delito en ninguna relación sexual” y que nunca sometió a ninguna mujer en su vida personal.

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Como parte de las acciones para defender su honra y bun nombre, el abogado defensor de Petro, Alejandro Carranza, presentó una denuncia contra Rodríguez por los delitos de injuria y calumnia.