Caso Ungrd: Corte Suprema aplazó por segunda vez la audiencia preparatoria contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco

Las defensas de ambos exfuncionarios cuestionaron el descubrimiento probatorio de la Fiscalía y denunciaron dificultades para acceder a la totalidad de los elementos recopilados durante la investigación - crédito Mariano Vimos y Lina Gasca/Colprensa

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La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia aplazó por segunda ocasión la audiencia preparatoria del juicio contra los exministros del Interior Luis Fernando Velasco, y de Hacienda, Ricardo Bonilla, investigados por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), relacionado con el direccionamiento de contratos y el manejo irregular de recursos durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

La decisión se produjo durante la diligencia del miércoles 4 de noviembre, en la que las defensas de los dos exfuncionarios expusieron sus reparos frente al descubrimiento probatorio realizado por la Fiscalía General de la Nación. Los abogados señalaron que no han podido acceder de manera completa a los elementos materiales probatorios que sustentan la investigación y que serán utilizados en el proceso judicial.

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Entre los inconvenientes reportados se encuentran archivos protegidos con contraseñas, carpetas vacías, documentos que no pueden abrirse y dificultades para copiar información contenida en dispositivos digitales. Estos problemas, según las defensas, han impedido examinar integralmente el material entregado por el ente acusador y avanzar en la preparación de sus respectivas estrategias.

Al escuchar los argumentos de las partes, la Sala determinó que era necesario conceder un nuevo plazo para completar el descubrimiento probatorio y permitir que las defensas revisen los elementos de la investigación. Por esta razón, fijó como nueva fecha para continuar con la audiencia preparatoria el 2 de febrero de 2027, a las 8:15 a. m.

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