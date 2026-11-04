Capturaron a un hombre requerido por el presunto feminicidio de su pareja en Bogotá: la habría lanzado desde un cuarto piso

El teniente coronel Juan Montilla de la Policía Nacional entrega una declaración oficial sobre la captura de un hombre señalado de feminicidio - crédito Mebog

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Un hombre de 24 años fue capturado en la localidad de Kennedy, sur de Bogotá, por una orden judicial vigente por el presunto delito de feminicidio, relacionado con la muerte de una mujer el pasado 10 de mayo en el sector de María Paz.

El procedimiento ocurrió en medio de operativos durante un control de antecedentes. Los uniformados consultaron el número de identificación del ciudadano mediante un dispositivo PDA y confirmaron que era requerido por la justicia.

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La investigación se relaciona con una caída desde un cuarto piso

Según la Policía Nacional, el caso está relacionado con la muerte de una mujer de 35 años, que presuntamente fue lanzada desde un cuarto piso en medio de una discusión que de manera preliminar habría sido de pareja. La víctima sufrió heridas de gravedad y falleció posteriormente.

Tras la captura, el detenido fue trasladado a una Unidad de Reacción Inmediata (URI) para verificar el requerimiento judicial. Luego quedó a disposición de las autoridades competentes.

Un juez de la República le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial por el presunto feminicidio. Las autoridades no revelaron la identidad de la víctima ni del capturado.

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En medio de operativos cayó presunto feminicida en el sur de Bogotá - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

Las autoridades judiciales investigaban la muerte de una mujer de 35 años que fue hallada en grave estado en una vía pública de la localidad de Kennedy, luego de caer desde un cuarto piso. La víctima fue trasladada a la Clínica de Occidente, donde murió a causa de la gravedad de las lesiones.

El hecho ocurrió durante la noche del domingo 10 de mayo, día en Colombia en el que se celebra el Día de la Madre, en el barrio María Paz. Carlos Rodríguez, oficial de guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá, señaló que los uniformados atendieron el caso tras escuchar pedidos de ayuda en la zona.

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“Nuestras unidades se encontraban realizando labores de patrullaje cuando escucharon voces de auxilio. Inmediatamente los policías asisten a la comunidad que estaba pidiendo ayuda por una mujer que se encontraba en grave estado tras caer de un cuarto piso”, explicó el oficial.

La mujer fue sometida a una intervención quirúrgica, pero falleció durante el procedimiento médico. Vecinos del sector indicaron que, antes de la caída, se habría registrado una discusión entre la víctima y su pareja.

“Había una discusión en pareja, reportan los vecinos, sin embargo, este hecho sigue siendo materia de investigación”, agregó Rodríguez.

El caso quedó a cargo de la Seccional de Investigación Judicial (Sijín), que buscaba establecer las circunstancias de la muerte y determinar si podía tratarse de un feminicidio.

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Un hombre de 24 años fue capturado en la localidad de Kennedy, sur de Bogotá, por una orden judicial vigente por el presunto delito de feminicidio, relacionado con la muerte de una mujer el pasado 10 de mayo en el sector de María Paz - crédito Composición Jesús Áviles/Concejo de Bogotá/Alcaldía de Bogotá/Freepik

Feminicidios en Bogotá en 2026

Las cifras oficiales disponibles mostraban que Bogotá registró 11 feminicidios entre enero y julio de 2026, según el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género de la Secretaría Distrital de la Mujer. El balance más reciente ubicó tres casos en Bosa, tres en Ciudad Bolívar, dos en Usaquén, dos en San Cristóbal y uno en Chapinero.

El reporte no incluyó a Kennedy entre las localidades con feminicidios en ese corte. Sin embargo, la zona concentró la mayor demanda de atención institucional para mujeres en la capital, con 17.133 atenciones durante los primeros siete meses del año. Ciudad Bolívar y Bosa también estuvieron entre las localidades con más requerimientos de los servicios distritales.

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La evolución de los datos reflejó cambios durante el año. Entre enero y mayo, la Fiscalía General de la Nación había registrado siete feminicidios, frente a 10 en el mismo período de 2025. Para el cierre del primer semestre, la cifra ascendió a 11 casos, uno más que los 10 reportados entre enero y junio del año anterior. Las diferencias corresponden a los cortes temporales de cada informe y a la actualización de las investigaciones.

Las alertas por posibles hechos de violencia letal también aumentaron. Entre enero y junio, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses realizó 1.869 valoraciones por riesgo de feminicidio en Bogotá. De ese total, 809 fueron clasificadas como de riesgo extremo, 297 como riesgo grave y 343 como riesgo moderado.

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Según Medicina Legal un total de 92 mujeres en Colombia sufren agresiones a diario por parte de sus parejas sentimentales - crédito Camila Díaz/Colprensa

Durante los primeros siete meses de 2026, la Secretaría Distrital de la Mujer reportó 252.353 atenciones, de las cuales el 64% estuvo relacionado con situaciones de violencia. En ese período se activaron 2.756 rutas y servicios de atención, mientras que 713 casos iniciaron representación jurídica; 565 de ellos correspondieron a medidas de protección.