Calendario lunar: cuándo cortarse el cabello en noviembre de 2026 para que crezca rápido y fuerte, según las fases de la Luna

Las fechas de raíz, hoja y flor ofrecen una guía tradicional para planificar recortes, coloraciones o métodos de eliminación del vello (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En noviembre de 2026, el calendario lunar cuenta con fechas que pueden traer beneficios al momento de cortar o teñir el cabello, que son basados según la posición y el movimiento de la Luna. Al igual que tendría influencia en la depilación corporal por la ralentización del vello.

Estas recomendaciones forman parte de una tradición popular vinculada a los ritmos agrícolas. Aunque no existe evidencia científica de que las fases lunares modifiquen el crecimiento, la resistencia o el aspecto del pelo, cada vez hay más personas que se suman a la tendencia que se difunde en las redes sociales y por guías como Cuerpomente.

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Fases de la Luna en noviembre

Cuarto menguante será el domingo 1 de noviembre a las 9:30 p. m.

La siguiente etapa será la Luna nueva, el lunes 9 a las 8:02 a. m.

Después llegará el cuarto creciente el martes 17 a las 12:48 p.m.

La Luna llena será el martes 24 a las 3:55 p. m.

Desde hace siglos, los agricultores utilizan el calendario lunar para organizar tareas como siembras, podas y cosechas. Este sistema se apoya en la observación de las fases, la órbita lunar y el paso del satélite por distintas constelaciones. Con el tiempo, esas referencias también se trasladaron a rutinas de cuidado personal, entre ellas los cortes de cabello y la depilación.

Los períodos raíz se asocian con cortes para fortalecer el cabello

Aquellos que buscan un corte destinado a conservar un pelo fuerte o a reducir el volumen suelen consultar los llamados períodos raíz. En la tradición lunar, estos momentos se relacionan con la Luna frente a constelaciones de tierra y se consideran apropiados para cortar el cabello cuando se prioriza su resistencia antes que un crecimiento veloz.

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En noviembre, la primera ventana comenzará el viernes 6 desde las 5:00 a. m. y se extenderá durante toda la jornada. También abarcará el sábado 7 completo y el domingo 8 hasta las 6:00 p. m.

La segunda llegará hacia el cierre del mes, el domingo 29, entre las 7:00 a. m. y las 4:00 p. m., que podrían usarse para un recorte de puntas o un cambio de largo moderado.

Los ciclos de la Luna delimitan momentos que muchas personas usan para organizar su rutina estética (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los días hoja se reservan para estimular un crecimiento más rápido

Para quienes quieren dejarse crecer el pelo, el calendario distingue los períodos hoja con la Luna en trayectoria ascendente y frente a constelaciones de aire. Según esta creencia, un corte realizado entonces favorecería una renovación más rápida de la melena, por lo que suele elegirse para sanear puntas sin frenar el objetivo de ganar longitud.

La primera franja de este tipo será el jueves 19 a partir de las 5:00 p. m. Continuará durante todo el viernes 20 y el sábado 21, y finalizará el domingo 22 a las 10:00 a. m.

Habrá otra oportunidad el lunes 23 desde las 7:00 p. m. hasta las 4:00 a. m. del martes 24. Antes de pedir turno, conviene confirmar que la peluquería tenga disponibilidad dentro de esos horarios.

Teñirse el cabello puede planificarse en Luna creciente o llena

Pintarse el cabello es mejor en ciertas fechas del mes (Imagen Ilustrativa Infobae)

No hay una regla única sobre la coloración, pero las guías lunares suelen aconsejar teñirse durante la fase creciente, que en noviembre comienza el 17 y culmina con la Luna llena del 24. La recomendación tradicional indica que ese tramo favorece la luminosidad del color y una apariencia más intensa en el cabello.

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Para un cambio de tono o retoque de raíces, las fechas comprendidas entre el 17 y el 24 pueden ayudar con este fin. Sin embargo, el resultado depende principalmente de factores concretos: el diagnóstico del profesional, el color previo, la calidad del producto, la porosidad de la fibra capilar y los cuidados posteriores.

Cabe mencionar que el cuidado capilar no debe detenerse en todo el mes. Si el cuero cabelludo presenta irritación, descamación, caída persistente o dolor, es preferible no aplicar tinturas, decolorantes ni tratamientos agresivos. La consulta con un dermatólogo permite identificar causas y definir una rutina adecuada más allá de cualquier fase lunar.

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Los períodos flor descendentes se usan como guía para depilarse

El crecimiento del vello puede ralentizarse si lo hace en estas fechas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La depilación se vincula, para aquellos que siguen la guía del calendario Lunar, con los períodos flor en órbita descendente.

En noviembre se ubican el domingo 8 desde las 7:00 p. m., todo el lunes 9 y hasta las 5:00 a. m. del martes 10.

La segunda ventana irá del jueves 26 a las 2:00 p. m. al sábado 28 a las 8:00 a. m., con el viernes 27 completo incluido.