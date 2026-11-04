Colombia

Bogotá reunirá a 600 especialistas en neurogastroenterología durante el congreso mundial

Será la primera edición de la serie en América Latina y se celebrará del 5 al 7 de noviembre de 2026, con más de 80 sesiones y 150 resúmenes de investigación

Ilustración que muestra un perfil de cabeza humana con un cerebro iluminado, un haz de luz conectándolo a un intestino colorido con formas de bacterias, y elementos científicos.
Bogotá acogerá por primera vez el Congreso Mundial de Neurogastroenterología en América Latina entre el 5 y el 7 de noviembre de 2026.. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Bogotá acogerá por primera vez el Congreso Mundial de Neurogastroenterología en América Latina entre el 5 y el 7 de noviembre de 2026. La sexta edición del encuentro, organizado por la Federación de Neurogastroenterología y Motilidad (FNM), reunirá a 600 especialistas —300 de ellos en modalidad virtual— en más de 80 sesiones científicas y la presentación de 150 resúmenes de investigación.

La Sociedad Latinoamericana de Neurogastroenterología apoyará la organización del FNM Meeting. El comité organizador está encabezado por la doctora Albis Hani, presidenta del Congreso; el doctor Max Schmulson, director del comité científico; el doctor Ignacio Hanna, presidente de la Sociedad Latinoamericana de Neurogastroenterología, y el doctor Luis Fernando Pineda Ovalle, secretario general. Los organizadores conciben el encuentro como un espacio para actualizar herramientas de diagnóstico y tratamiento.

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Un encuentro internacional por primera vez en América Latina

Mujer con cabello castaño sonríe. Ilustración del cerebro iluminado y sistema digestivo con microbiota de colores en su torso. Fondo liso beige.
La cita congregará a representantes de las sociedades de neurogastroenterología de Europa, América, Latinoamérica, Asia y Australia y Nueva Zelanda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cita congregará a representantes de las sociedades de neurogastroenterología de Europa, América, Latinoamérica, Asia y Australia y Nueva Zelanda. Entre las entidades participantes figuran la Sociedad Europea de Neurogastroenterología y Motilidad (ESNM), la Sociedad Americana de Neurogastroenterología y Motilidad (ANMS), la Sociedad Latinoamericana de Neurogastroenterología (SLNG), la Asociación Asiática de Neurogastroenterología y Motilidad (ANMA) y la Asociación de Neurogastroenterología y Motilidad de Australia y Nueva Zelanda (ANGMA).

Las cinco ediciones anteriores se celebraron en Guangzhou, China, en 2014; San Francisco, Estados Unidos, en 2016; Ámsterdam, Países Bajos, en 2018; Adelaida, Australia, en 2020 y 2021, y Bangkok, Tailandia, en 2024. La edición bogotana será la primera de esta serie mundial con sede en América Latina, según los organizadores.

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Los trastornos y avances que marcarán la agenda científica

Torso de persona con mano sobre abdomen, que muestra una superposición digital de estómago, intestinos y líneas neuronales sobre la piel, con fondo gris claro.
El programa abordará la enfermedad por reflujo gastroesofágico, la dispepsia, el estreñimiento, el síndrome de intestino irritable, la obstrucción intestinal, los trastornos defecatorios y el dolor abdominal crónico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El programa abordará la enfermedad por reflujo gastroesofágico, la dispepsia, el estreñimiento, el síndrome de intestino irritable, la obstrucción intestinal, los trastornos defecatorios y el dolor abdominal crónico. También incluirá alteraciones de la microbiota intestinal, el efecto de la dieta, los factores que influyen en la sensibilidad digestiva y las pruebas disponibles para la evaluación clínica.

Las sesiones tratarán terapias biológicas, medicina de precisión y el uso de la genómica para identificar biomarcadores. El congreso empleará la denominación trastornos de la interacción cerebro-intestino, que sustituyó a la expresión enfermedades funcionales utilizada anteriormente para describir estos cuadros.

El eje cerebro-intestino se refiere a la comunicación biológica continua entre ambos sistemas, una relación que comienza a desarrollarse desde las primeras etapas de la vida. En ella interviene la microbiota intestinal, formada por microorganismos que producen sustancias, participan en el metabolismo y pueden modular la sensibilidad y las respuestas del intestino.

El documento define la disbiosis como una alteración del equilibrio de la microbiota. Según los organizadores, ese desequilibrio puede asociarse con síntomas como inflamación, dispepsia, estreñimiento, diarrea y síndrome de intestino irritable, además de cansancio, cambios en el estado de ánimo y neblina mental.

La carga de los trastornos digestivos y las expectativas del congreso

Modelos anatómicos de cerebro e intestino humanos conectados por fibras y tubos translúcidos. Hay frascos con cultivos bacterianos y probetas con líquidos de colores.
El Estudio Global de la Fundación Roma estima que 4 de cada 10 adultos estudiados en el mundo presentan al menos un trastorno de la interacción cerebro-intestino. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Estudio Global de la Fundación Roma estima que 4 de cada 10 adultos estudiados en el mundo presentan al menos un trastorno de la interacción cerebro-intestino. En Colombia, el 36,6% de la población presenta al menos un trastorno intestinal: estreñimiento, 12%; dispepsia, 7%, y síndrome de intestino irritable, 5%.

Pineda Ovalle señaló que estos trastornos pueden deteriorar la calidad de vida y elevar los costos de consultas, exámenes y tratamientos recurrentes. Hani vinculó la oportunidad del encuentro con los cambios demográficos y epidemiológicos, el aumento de la obesidad y las enfermedades metabólicas, así como con los desafíos relacionados con la microbiota, la alimentación y la relación entre intestino y cerebro.

“Dado que estamos viviendo cambios demográficos y epidemiológicos importantes, aumentan la obesidad y las enfermedades metabólicas y aparecen nuevos retos relacionados con la microbiota, la alimentación y el eje intestino-cerebro, este es un gran momento para abordar estas enfermedades y sus desafíos”, afirmó la presidenta del Congreso.

Según los organizadores, el resultado del encuentro se medirá por su capacidad de trasladar el intercambio científico a investigaciones, formación profesional y mejores recursos para la atención de pacientes. Bogotá aspira así a dejar una red de trabajo que continúe más allá de los tres días de deliberaciones.

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