Bogotá reunirá a 600 especialistas en neurogastroenterología durante el congreso mundial

Bogotá acogerá por primera vez el Congreso Mundial de Neurogastroenterología en América Latina entre el 5 y el 7 de noviembre de 2026.. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Bogotá acogerá por primera vez el Congreso Mundial de Neurogastroenterología en América Latina entre el 5 y el 7 de noviembre de 2026. La sexta edición del encuentro, organizado por la Federación de Neurogastroenterología y Motilidad (FNM), reunirá a 600 especialistas —300 de ellos en modalidad virtual— en más de 80 sesiones científicas y la presentación de 150 resúmenes de investigación.

La Sociedad Latinoamericana de Neurogastroenterología apoyará la organización del FNM Meeting. El comité organizador está encabezado por la doctora Albis Hani, presidenta del Congreso; el doctor Max Schmulson, director del comité científico; el doctor Ignacio Hanna, presidente de la Sociedad Latinoamericana de Neurogastroenterología, y el doctor Luis Fernando Pineda Ovalle, secretario general. Los organizadores conciben el encuentro como un espacio para actualizar herramientas de diagnóstico y tratamiento.

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Un encuentro internacional por primera vez en América Latina

La cita congregará a representantes de las sociedades de neurogastroenterología de Europa, América, Latinoamérica, Asia y Australia y Nueva Zelanda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cita congregará a representantes de las sociedades de neurogastroenterología de Europa, América, Latinoamérica, Asia y Australia y Nueva Zelanda. Entre las entidades participantes figuran la Sociedad Europea de Neurogastroenterología y Motilidad (ESNM), la Sociedad Americana de Neurogastroenterología y Motilidad (ANMS), la Sociedad Latinoamericana de Neurogastroenterología (SLNG), la Asociación Asiática de Neurogastroenterología y Motilidad (ANMA) y la Asociación de Neurogastroenterología y Motilidad de Australia y Nueva Zelanda (ANGMA).

Las cinco ediciones anteriores se celebraron en Guangzhou, China, en 2014; San Francisco, Estados Unidos, en 2016; Ámsterdam, Países Bajos, en 2018; Adelaida, Australia, en 2020 y 2021, y Bangkok, Tailandia, en 2024. La edición bogotana será la primera de esta serie mundial con sede en América Latina, según los organizadores.

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Los trastornos y avances que marcarán la agenda científica

El programa abordará la enfermedad por reflujo gastroesofágico, la dispepsia, el estreñimiento, el síndrome de intestino irritable, la obstrucción intestinal, los trastornos defecatorios y el dolor abdominal crónico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El programa abordará la enfermedad por reflujo gastroesofágico, la dispepsia, el estreñimiento, el síndrome de intestino irritable, la obstrucción intestinal, los trastornos defecatorios y el dolor abdominal crónico. También incluirá alteraciones de la microbiota intestinal, el efecto de la dieta, los factores que influyen en la sensibilidad digestiva y las pruebas disponibles para la evaluación clínica.

Las sesiones tratarán terapias biológicas, medicina de precisión y el uso de la genómica para identificar biomarcadores. El congreso empleará la denominación trastornos de la interacción cerebro-intestino, que sustituyó a la expresión enfermedades funcionales utilizada anteriormente para describir estos cuadros.

El eje cerebro-intestino se refiere a la comunicación biológica continua entre ambos sistemas, una relación que comienza a desarrollarse desde las primeras etapas de la vida. En ella interviene la microbiota intestinal, formada por microorganismos que producen sustancias, participan en el metabolismo y pueden modular la sensibilidad y las respuestas del intestino.

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El documento define la disbiosis como una alteración del equilibrio de la microbiota. Según los organizadores, ese desequilibrio puede asociarse con síntomas como inflamación, dispepsia, estreñimiento, diarrea y síndrome de intestino irritable, además de cansancio, cambios en el estado de ánimo y neblina mental.

La carga de los trastornos digestivos y las expectativas del congreso

El Estudio Global de la Fundación Roma estima que 4 de cada 10 adultos estudiados en el mundo presentan al menos un trastorno de la interacción cerebro-intestino. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Estudio Global de la Fundación Roma estima que 4 de cada 10 adultos estudiados en el mundo presentan al menos un trastorno de la interacción cerebro-intestino. En Colombia, el 36,6% de la población presenta al menos un trastorno intestinal: estreñimiento, 12%; dispepsia, 7%, y síndrome de intestino irritable, 5%.

Pineda Ovalle señaló que estos trastornos pueden deteriorar la calidad de vida y elevar los costos de consultas, exámenes y tratamientos recurrentes. Hani vinculó la oportunidad del encuentro con los cambios demográficos y epidemiológicos, el aumento de la obesidad y las enfermedades metabólicas, así como con los desafíos relacionados con la microbiota, la alimentación y la relación entre intestino y cerebro.

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“Dado que estamos viviendo cambios demográficos y epidemiológicos importantes, aumentan la obesidad y las enfermedades metabólicas y aparecen nuevos retos relacionados con la microbiota, la alimentación y el eje intestino-cerebro, este es un gran momento para abordar estas enfermedades y sus desafíos”, afirmó la presidenta del Congreso.

Según los organizadores, el resultado del encuentro se medirá por su capacidad de trasladar el intercambio científico a investigaciones, formación profesional y mejores recursos para la atención de pacientes. Bogotá aspira así a dejar una red de trabajo que continúe más allá de los tres días de deliberaciones.