Avanza en la Cámara de Representantes la Ley Anticapuchos para restringir los desmanes en las protestas en Colombia: en qué consiste el proyecto

Con 21 votos a favor, la Comisión Primera aprobó la ponencia de la Ley Anticapuchos (@CamaraColombia/X/Colprensa)

Guardar

La ponencia positiva de la Ley Anticapuchos fue aprobada por 21 votos a favor y cuatro en contra en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes de Colombia, luego de que se negara una proposición de archivo impulsada por el Pacto Histórico y el Partido Verde.

El resultado permite que el proyecto avance en su trámite legislativo. La proposición de archivo obtuvo 15 votos por el sí y 21 por el no, en medio de críticas de sectores que ven un riesgo para la movilización ciudadana.

PUBLICIDAD

La representante Laura Beltrán sostuvo que la iniciativa busca “criminalizar la protesta social”, mientras que el representante Óscar Benavides, de las comunidades negras, anticipó que no respaldará una norma que, a su juicio, compromete derechos vinculados con la protesta libre.

“Ustedes no quieren castigar el vandalismo, lo que quieren es criminalizar la protesta social”, afirmó Beltrán.

Óscar Benavides, por su parte, afirmó: “No voy a apoyar la ley anticapuchos que criminaliza el ejercicio de los derechos que durante años hemos luchado por conquistar y garantizar.La protesta libre es uno de los mecanismos que tienen los colombianos para exigirle al Estado que escuche sus demandas y responda por sus obligaciones”.

PUBLICIDAD

¿En que consiste el proyecto?

La Ley Anticapuchos plantea sancionar a quien oculte deliberadamente su identidad con prendas, máscaras, pasamontañas u objetos similares para cometer actos vandálicos durante manifestaciones, reuniones, movilizaciones o concentraciones públicas. La conducta tendría penas de prisión de entre 54 y 96 meses y multas de 50 a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

El proyecto fue impulsado por los representantes Jaime Arizabaleta, Miguel Ángel Pinto y Daniel Briceño, del Centro Democrático; Julio César Triana, de Cambio Radical, y Guillermo Alvira, del Partido Conservador. Arizabaleta defendió que la propuesta no pretende limitar la protesta pacífica: “Quien defiende una causa justa no necesita una capucha”.

PUBLICIDAD

Miguel Ángel Pinto cuestionó durante el debate el argumento de que las capuchas protegen vidas. Por su parte, el representante Julio César Triana afirmó que la iniciativa busca dar herramientas a las autoridades para judicializar el vandalismo y evitar que comerciantes, empresas y la infraestructura de las regiones asuman sus costos.

Penas y agravantes que plantea la Ley Anticapuchos

El articulado contempla agravantes cuando se empleen explosivos, sustancias corrosivas, artefactos de fabricación artesanal u otros elementos capaces de causar daños graves a personas o bienes públicos y privados. También endurece la respuesta penal si los hechos afectan centros educativos, instituciones de salud, organismos de socorro, bienes de interés cultural o infraestructura de servicios públicos esenciales.

PUBLICIDAD

La propuesta incluye además sanciones para quien incite, dirija, constriña o facilite medios ilícitos para bloquear vías o infraestructura de transporte. Esa conducta sería castigada si pone en riesgo la vida, la salud pública, la seguridad alimentaria, el medio ambiente o el derecho al trabajo, con prisión, multa e inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas por el mismo tiempo de la condena.

El avance del proyecto mantiene abierta la disputa entre quienes reclaman instrumentos contra el anonimato usado para delinquir en las movilizaciones y quienes advierten que las nuevas sanciones pueden afectar el ejercicio de la protesta social.