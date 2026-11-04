La Gobernación del Magdalena invirtió 52.200 millones en seguridad y la tasa de homicidios bajó 23 %

Gobernación del Magdalena reportó inversiones por $52.200 millones en seguridad y fortalece cooperación con el Gobierno Nacional.

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La Gobernación del Magdalena destinó más de 52.200 millones de pesos a seguridad durante 2026 y atribuyó a su estrategia una reducción del 23 % en la tasa de homicidios frente al mismo periodo de 2025, según la administración de la gobernadora Margarita Guerra. Los recursos se orientaron a movilidad, tecnología, comunicaciones e investigación criminal para el Ejército y la Policía, y se complementaron con medidas contra la extorsión y formación comunitaria.

La administración detalló que la inversión incluyó más de 88 vehículos, incluyendo tres Guardian, y equipos para investigación criminal. También se reforzó el patrullaje en la Ciénaga Grande del Magdalena y se adecuó la base militar de Puebloviejo, con el propósito de ampliar la capacidad operativa de los uniformados en sectores considerados estratégicos.

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Entre las herramientas previstas figuran radios, antenas de comunicación, geolocalizadores y drones para mejorar los desplazamientos, la vigilancia y la coordinación entre unidades. A esas inversiones se suman acciones frente a la extorsión, que afecta a comerciantes, empresarios, transportadores y habitantes de distintas zonas del departamento, según el boletín.

La estrategia departamental también incorporó la formación de más de 600 gestores de convivencia. Según la administración, esta iniciativa busca complementar las operaciones policiales y militares con orientación ciudadana, prevención de conflictos y trabajo comunitario, aunque el boletín no detalla su distribución territorial ni las tareas específicas que asumirán.

Las inversiones y las cifras de homicidios reportadas

La Gobernación vinculó el fortalecimiento de las capacidades de seguridad con el descenso del 23 % en la tasa de homicidios frente al mismo periodo de 2025.

La Gobernación vinculó el fortalecimiento de las capacidades de seguridad con el descenso del 23 % en la tasa de homicidios frente al mismo periodo de 2025. Sin embargo, el boletín no precisa el número de casos, los municipios comprendidos ni las fechas exactas utilizadas para calcular ese indicador.

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La Policía del Magdalena informó, por su parte, que entre enero y septiembre de 2026 registró 198 homicidios, frente a 223 en los mismos nueve meses de 2025. La diferencia equivale a 25 casos menos y a una caída del 11 %, mientras que la institución también reportó una reducción del 38 % durante septiembre al compararlo con igual mes del año anterior.

Las autoridades advirtieron que el 23 % divulgado por la Gobernación y el 11 % de la Policía corresponden a cortes temporales distintos, por lo que no deben equipararse. Más allá de los homicidios, el propio balance identifica la extorsión, los hurtos, las amenazas y la presencia de estructuras criminales entre los problemas que siguen en la agenda de seguridad.

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La cooperación institucional que plantea la Gobernación

Las medidas de seguridad fueron tratadas en un Consejo de Seguridad celebrado en Santa Marta, con participación del presidente Abelardo de la Espriella.

Las medidas de seguridad fueron tratadas en un Consejo de Seguridad celebrado en Santa Marta, con participación del presidente Abelardo de la Espriella. El encuentro abordó el refuerzo de la presencia estatal, las capacidades de la Fuerza Pública y las acciones contra las estructuras criminales que operan en el territorio.

La administración departamental plantea que los problemas de seguridad requieren coordinación con el Gobierno Nacional, los alcaldes y las autoridades locales. Ese esquema también busca facilitar acompañamiento para iniciativas que superan las capacidades de un solo nivel de gobierno, de acuerdo con el documento.

Guerra llegó a la Gobernación con el respaldo de Fuerza Ciudadana, movimiento relacionado en el documento con el exgobernador Carlos Caicedo y con Rafael Martínez. La mandataria sostuvo que su administración busca diferenciarse en su forma de interlocución institucional, sin plantear una ruptura formal con ese sector político.

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La gobernadora situó la seguridad, la inversión y el desarrollo regional como los asuntos que deben orientar esa relación con la Nación y con otros sectores políticos.

“Mi administración ha decidido construir relaciones institucionales basadas en el diálogo, la cooperación y el respeto por las diferencias, dejando atrás las confrontaciones políticas que durante años marcaron al departamento”, afirmó Guerra.

La gobernadora situó la seguridad, la inversión y el desarrollo regional como los asuntos que deben orientar esa relación con la Nación y con otros sectores políticos. “Por encima de cualquier movimiento o liderazgo político está el bienestar de los magdalenenses”, añadió, según el boletín.

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