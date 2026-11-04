Quién es la ciudadana china detenida en Colombia que fue extraditada a EE. UU. por orden de Abelardo de la Espriella

La mujer fue identificada como Po Ya Lin - créditos Dijín e Interpol | @ABDELAESPRIELLA/X

Guardar

La ciudadana china Po Ya Lin fue incluida en un grupo de extraditables que salió de Colombia rumbo a Estados Unidos en un avión del Departamento Antidrogas de ese país (DEA).

Su caso llegó a la lista de personas entregadas a la justicia estadounidense, aunque persisten interrogantes sobre los cargos que motivaron su detención y posterior traslado.

PUBLICIDAD

Po Ya Lin había sido capturada en Bogotá el 17 de septiembre de 2025, y fuentes de la Fiscalía señalaron a revista Semana que en sus antecedentes aparecía una investigación por falsedad en documento público.

No obstante, la boleta de encarcelación citada en el informe indicaba que su captura tenía fines de extradición.

La mujer fue trasladada al pabellón destinado a extraditables, en el espacio reservado para mujeres, bajo custodia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

La ciudadana asiática permaneció allí hasta el 28 de octubre, cuando se firmó el listado de extradiciones pendientes que incluyó su nombre.

La orden de extradición no detalló el delito atribuido

La información disponible no precisa cuál es el proceso judicial en Estados Unidos contra Po Ya Lin, pero el hecho de que viajara en una aeronave de la DEA dio cuenta de un requerimiento de las autoridades estadounidenses.

PUBLICIDAD

La orden de detención, de acuerdo con la información conocida, establecía de forma expresa que se trataba de una captura con fines de extradición.

Po Ya Lin permaneció privada de la libertad en Colombia mientras avanzaba el trámite de entrega a Estados Unidos, sin que se conocieran alias, una organización criminal a la que estuviera vinculada ni detalles de su actividad en el país.

Las autoridades la ubicaron en Bogotá tras seguirle la pista

El informe señala que las autoridades colombianas ubicaron a la mujer en la capital y ejecutaron la orden de captura sin mayores dificultades.

La detención ocurrió después de un seguimiento que permitió localizarla y notificarle el requerimiento internacional. Po Ya Lin se encontraba en Colombia con pasaporte.

Su salida del país se produjo junto con otras personas requeridas por la justicia estadounidense, entre ellas integrantes de estructuras criminales y acusados por delitos relacionados con narcotráfico.

PUBLICIDAD

Uno de los extraditados fue alias el Enfermero, quien tenía pendiente su traslado desde hacía meses. Su caso, al igual que el de otros detenidos, hacía parte de solicitudes que esperaban la autorización final del Gobierno colombiano.