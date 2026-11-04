Falcao expresó sus condolencias por la muerte de Jesús de Miguel, el futbolista español que falleció tras un choque con Jesús Owono: “Descansa en paz”

La Policía Nacional abre una investigación sobre la muerte de Jesús de Miguel - crédito Europa Press

Guardar

El delantero Jesús de Miguel, del CD Tenerife, murió el martes tras sufrir un choque con el arquero Jesús Owono durante el partido ante el FC Andorra. El impacto en el pecho habría provocado un paro cardiorrespiratorio y el futbolista fue trasladado de urgencia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

El accidente ocurrió el lunes 2 de noviembre en el estadio Heliodoro Rodríguez López, durante un encuentro de la Segunda División de España. De Miguel cayó inconsciente sobre el césped después de una acción de juego con Owono y falleció horas más tarde.

PUBLICIDAD

El Tenerife informó que el delantero presentó complicaciones que derivaron en un empeoramiento neurológico durante su internación. Las causas precisas del fallecimiento permanecían sujetas al parte médico oficial y a los resultados de la autopsia.

La noticia provocó mensajes de condolencias de futbolistas, dirigentes y clubes de distintos países. Lionel Messi escribió en Instagram: “No hay palabras… Mis condolencias y mucha fuerza para toda su familia y sus amigos. Que en paz descanse”.

Post de Radamel Falcao en Instagram tras la muerte de Jesús de Miguel - crédito Instagram

Radamel Falcao García también se pronunció en sus redes sociales con un breve mensaje: “Descansa en paz”. Kylian Mbappé manifestó: “Mucha tristeza. No hay palabras. Descansa en paz”.

PUBLICIDAD

Sergio Ramos expresó que era un “día muy muy triste para la familia del fútbol” y transmitió su pésame a los familiares, amigos y al club. Gerard Piqué, máximo accionista y responsable del equipo técnico del FC Andorra, respondió al comunicado del Tenerife: “Lo siento con toda mi alma. Descansa en paz, Jesús”.

El impacto emocional en los dos planteles

El delantero Jesús de Miguel falleció en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria tras chocar con el arquero Jesús Owono en el estadio Heliodoro Rodríguez López - crédito REUTERS/Borja Suarez

Jesús Owono habló por primera vez dos días después de la tragedia a través de un comunicado difundido por el FC Andorra. El arquero, que protagonizó el choque fortuito, describió el episodio como una experiencia devastadora: “Estos están siendo los días más difíciles de mi vida”.

El futbolista afirmó que no logra asimilar lo sucedido y expresó su dolor por los allegados del delantero: “Siento un dolor enorme por la pérdida de Jesús. Pienso en él, en su familia y en todas las personas que lo querían”, declaró el portero.

PUBLICIDAD

Owono sostuvo que afrontará las cuestiones que puedan derivarse del episodio “con todo el respeto”, aunque señaló que su atención estaba puesta en el fallecimiento y el sufrimiento de quienes conocían a De Miguel. El arquero no participó del entrenamiento que la plantilla del Andorra inició con un minuto de silencio en homenaje al atacante.

El club andorrano manifestó que el hecho tuvo un fuerte efecto emocional entre sus jugadores, cuerpo técnico y empleados. La entidad comunicó que ofrece apoyo psicológico a quienes lo necesiten y que mantuvo contacto con el Tenerife desde el momento del accidente.

El homenaje de la FIFA y la respuesta de la UEFA

La UEFA decretó un minuto de silencio en los encuentros de la Liga de Campeones en memoria de Jesús de Miguel - crédito REUTERS/Elisabeth Mandl

Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), transmitió las condolencias del organismo y de la comunidad futbolística mundial. “Con profunda tristeza hemos recibido la noticia del trágico fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda. Su fallecimiento es una auténtica tragedia y su familia, sus amigos y todos aquellos que lo conocían le echarán mucho de menos”, afirmó.

PUBLICIDAD

El presidente de la FIFA añadió que la organización acompañaba a los seres queridos del jugador y a toda la comunidad del Tenerife.

La Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA), presidida por Aleksander Čeferin, anunció un minuto de silencio en los partidos de la Liga de Campeones. El organismo expresó sus condolencias a la familia, los amigos y los compañeros de equipo de De Miguel.

El caso quedó en manos de la Policía Nacional. El fiscal jefe de Santa Cruz de Tenerife, José Luis Sánchez-Jáuregui, dijo a EFE que veía “muy difícil” la apertura de una causa penal porque el golpe se produjo durante una acción de juego y la doctrina del Tribunal Supremo establece que las lesiones deportivas no son punibles, salvo que exista una agresión con el partido detenido.

PUBLICIDAD