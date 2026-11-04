Deportes

Falcao expresó sus condolencias por la muerte de Jesús de Miguel, el futbolista español que falleció tras un choque con Jesús Owono: “Descansa en paz”

El atacante cayó inconsciente después de una acción con el portero, fue trasladado al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria y falleció horas más tarde, tras complicaciones neurológicas durante su internación

La Policía Nacional abre una investigación sobre la muerte de Jesús de Miguel - crédito Europa Press
La Policía Nacional abre una investigación sobre la muerte de Jesús de Miguel - crédito Europa Press
Guardar

El delantero Jesús de Miguel, del CD Tenerife, murió el martes tras sufrir un choque con el arquero Jesús Owono durante el partido ante el FC Andorra. El impacto en el pecho habría provocado un paro cardiorrespiratorio y el futbolista fue trasladado de urgencia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

El accidente ocurrió el lunes 2 de noviembre en el estadio Heliodoro Rodríguez López, durante un encuentro de la Segunda División de España. De Miguel cayó inconsciente sobre el césped después de una acción de juego con Owono y falleció horas más tarde.

PUBLICIDAD

El Tenerife informó que el delantero presentó complicaciones que derivaron en un empeoramiento neurológico durante su internación. Las causas precisas del fallecimiento permanecían sujetas al parte médico oficial y a los resultados de la autopsia.

La noticia provocó mensajes de condolencias de futbolistas, dirigentes y clubes de distintos países. Lionel Messi escribió en Instagram: “No hay palabras… Mis condolencias y mucha fuerza para toda su familia y sus amigos. Que en paz descanse”.

Post de Radamel Falcao en Instagram tras la muerte de Miguel de Jesús - crédito Instagram
Post de Radamel Falcao en Instagram tras la muerte de Jesús de Miguel - crédito Instagram

Radamel Falcao García también se pronunció en sus redes sociales con un breve mensaje: “Descansa en paz”. Kylian Mbappé manifestó: “Mucha tristeza. No hay palabras. Descansa en paz”.

PUBLICIDAD

Sergio Ramos expresó que era un “día muy muy triste para la familia del fútbol” y transmitió su pésame a los familiares, amigos y al club. Gerard Piqué, máximo accionista y responsable del equipo técnico del FC Andorra, respondió al comunicado del Tenerife: “Lo siento con toda mi alma. Descansa en paz, Jesús”.

El impacto emocional en los dos planteles

El delantero Jesús de Miguel falleció en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria tras chocar con el arquero Jesús Owono en el estadio Heliodoro Rodríguez López - crédito REUTERS/Borja Suarez
El delantero Jesús de Miguel falleció en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria tras chocar con el arquero Jesús Owono en el estadio Heliodoro Rodríguez López - crédito REUTERS/Borja Suarez

Jesús Owono habló por primera vez dos días después de la tragedia a través de un comunicado difundido por el FC Andorra. El arquero, que protagonizó el choque fortuito, describió el episodio como una experiencia devastadora: “Estos están siendo los días más difíciles de mi vida”.

El futbolista afirmó que no logra asimilar lo sucedido y expresó su dolor por los allegados del delantero: “Siento un dolor enorme por la pérdida de Jesús. Pienso en él, en su familia y en todas las personas que lo querían”, declaró el portero.

Owono sostuvo que afrontará las cuestiones que puedan derivarse del episodio “con todo el respeto”, aunque señaló que su atención estaba puesta en el fallecimiento y el sufrimiento de quienes conocían a De Miguel. El arquero no participó del entrenamiento que la plantilla del Andorra inició con un minuto de silencio en homenaje al atacante.

El club andorrano manifestó que el hecho tuvo un fuerte efecto emocional entre sus jugadores, cuerpo técnico y empleados. La entidad comunicó que ofrece apoyo psicológico a quienes lo necesiten y que mantuvo contacto con el Tenerife desde el momento del accidente.

El homenaje de la FIFA y la respuesta de la UEFA

La UEFA decretó un minuto de silencio en los encuentros de la Liga de Campeones en memoria de Jesús de Miguel - crédito REUTERS/Elisabeth Mandl
La UEFA decretó un minuto de silencio en los encuentros de la Liga de Campeones en memoria de Jesús de Miguel - crédito REUTERS/Elisabeth Mandl

Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), transmitió las condolencias del organismo y de la comunidad futbolística mundial. “Con profunda tristeza hemos recibido la noticia del trágico fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda. Su fallecimiento es una auténtica tragedia y su familia, sus amigos y todos aquellos que lo conocían le echarán mucho de menos”, afirmó.

El presidente de la FIFA añadió que la organización acompañaba a los seres queridos del jugador y a toda la comunidad del Tenerife.

La Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA), presidida por Aleksander Čeferin, anunció un minuto de silencio en los partidos de la Liga de Campeones. El organismo expresó sus condolencias a la familia, los amigos y los compañeros de equipo de De Miguel.

El caso quedó en manos de la Policía Nacional. El fiscal jefe de Santa Cruz de Tenerife, José Luis Sánchez-Jáuregui, dijo a EFE que veía “muy difícil” la apertura de una causa penal porque el golpe se produjo durante una acción de juego y la doctrina del Tribunal Supremo establece que las lesiones deportivas no son punibles, salvo que exista una agresión con el partido detenido.

Temas Relacionados

Radamel FalcaoJesús OwonoMuerte de Jesús de MiguelTenerifeColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cúcuta vs. Santa Fe - EN VIVO Liga BetPlay: minuto a minuto del partido en el estadio General Santander

El “León” tendrá una visita exigente ante el cuadro “Motilón” que se juega sus últimas cartas para clasificar a las finales de Navidad del fútbol colombiano

Cúcuta vs. Santa Fe - EN VIVO Liga BetPlay: minuto a minuto del partido en el estadio General Santander

Técnico bicampeón con Junior Alfredo Arias sorprendió con su candidato para ganar el título de la Liga BetPlay: “Han mantenido una idea de juego”

El técnico uruguayo destacó la regularidad del conjunto durante la Liga BetPlay 2026-II y afirmó que sostiene su propuesta tanto en victorias como en empates y derrotas

Técnico bicampeón con Junior Alfredo Arias sorprendió con su candidato para ganar el título de la Liga BetPlay: “Han mantenido una idea de juego”

Gerente Deportivo del América de Cali se refirió a la continuidad del arquero Jean Fernandes que podría ir al fútbol mexicano: “Hay una intención de parte del club”

Iván Vélez habló en Sportscenter AM sobre la continuidad del portero brasileño para el próximo año, pese a los rumores de que podría ir al Necaxa

Gerente Deportivo del América de Cali se refirió a la continuidad del arquero Jean Fernandes que podría ir al fútbol mexicano: “Hay una intención de parte del club”

Millonarios FC vs. América de Cali - en vivo HOY: siga aquí el partido que cierra la fecha 17 de la Liga BetPlay 2026-II en el estadio El Campín

Los Embajadores necesitan los tres puntos que los clasifiquen a las finales, mientras que los Escarlatas, ya con el cupo asegurado, apunta a terminar entre los dos primeros de la tabla

Millonarios FC vs. América de Cali - en vivo HOY: siga aquí el partido que cierra la fecha 17 de la Liga BetPlay 2026-II en el estadio El Campín

Franco Pérez, jugador de la reserva de Boca Juniors e hijo del histórico Omar Pérez, había sido convocado a la selección Colombia, pero la FCF canceló el anuncio: qué pasó

La lista de 24 jugadores dada inicialmente por la Federación Colombiana de Fútbol se redujo a 23 con la desconvocatoria del jugador colombo-argentino

Franco Pérez, jugador de la reserva de Boca Juniors e hijo del histórico Omar Pérez, había sido convocado a la selección Colombia, pero la FCF canceló el anuncio: qué pasó
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

ENTRETENIMIENTO

Westcol aseguró que se está preparando para un apocalipsis tecnológico y compró provisiones para más de un año: “Ese colapso puede suceder”

Westcol aseguró que se está preparando para un apocalipsis tecnológico y compró provisiones para más de un año: “Ese colapso puede suceder”

⁠Cintia Cossio fue confirmada en la segunda temporada de ‘La mansión VIP 2′: la influencer representará a Colombia

Andrea Petro fijó su posición frente a las acusaciones de Eva Ferrer contra Verónica Alcocer: “No tenemos ningún tipo de relación”

Supuesta expareja de Escro, acusó al prometido de Aida Victoria Merlano de ser un mal padre, pero antigua compañera la desmintió: “Trabajamos en el mismo strip club”

Daniela Ospina se pronunció sobre el retiro de su hermano David Ospina del fútbol y contó que lo vio al borde del llanto: “Fue uno de sus días más difíciles”

Deportes

Cúcuta vs. Santa Fe - EN VIVO Liga BetPlay: minuto a minuto del partido en el estadio General Santander

Cúcuta vs. Santa Fe - EN VIVO Liga BetPlay: minuto a minuto del partido en el estadio General Santander

Millonarios FC vs. América de Cali - en vivo HOY: siga aquí el partido que cierra la fecha 17 de la Liga BetPlay 2026-II en el estadio El Campín

Técnico bicampeón con Junior Alfredo Arias sorprendió con su candidato para ganar el título de la Liga BetPlay: “Han mantenido una idea de juego”

Gerente Deportivo del América de Cali se refirió a la continuidad del arquero Jean Fernandes que podría ir al fútbol mexicano: “Hay una intención de parte del club”

Franco Pérez, jugador de la reserva de Boca Juniors e hijo del histórico Omar Pérez, había sido convocado a la selección Colombia, pero la FCF canceló el anuncio: qué pasó