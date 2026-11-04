Deisy Guanaro, víctima de reclutamiento armado por parte de las Farc cuando era niña, criticó que la JEP le concediera audiencia virtual a Sandra Ramírez: “Es una falta de respeto con las víctimas”

Ramírez compareció de manera virtual ante la JEP por el caso 07 la tarde del miércoles 4 de noviembre de 2026 - crédito Icbf/sitio web | Álvaro Tavera/Colprensa | @JEP_Colombia/X

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Indignación, eso es lo que siente la funcionaria del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) Deisy Dorelly Guanaro Chavita, recordada por compartir su cruel testimonio de los vejámenes que padeció cuando fue reclutada siendo una adolescente por parte de las entonces Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

El motivo obedece a la decisión por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), y que citó de manera virtual a la exintegrante de las Farc y exsenadora Sandra Ramírez (Comunes), para comparecer la tarde del miércoles 4 de noviembre de 2026, y como parte del caso 07, que indaga el reclutamiento forzado y el uso de menores durante el conflicto.

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Por esta razón, Guanaro reprochó al tribunal, y desde su cuenta de X precisó el mismo miércoles: “No hay derecho! Que la @JEP_Colombia le conceda una audiencia virtual a Sandra Ramírez es una falta de respeto con las víctimas. ¡Después de tantos años esperando, lo mínimo es que dé la cara!"

Guanaro compartió el mensaje vía X la mañana del miércoles 4 de noviembre de 2026 - crédito @DeisyDorelly/X

En otro mensaje que publicó el mismo 4 de noviembre, Guanaro aprovechó la fecha para recordar a las víctimas del conflicto armado por cuenta de las Farc.

“Hoy es un día para recordar a los 18.677 niños, niñas, y a miles más que ni siquiera aparecen en esas estadísticas. Niños que fuimos brutalmente secuestrados, arrancados de nuestras familias, despojados de nuestra identidad y sometidos a toda clase de violencias, incluida la sexual”, escribió al inicio la funcionaria del Icbf.

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Guanaro expresó sobre lo que a ella y las demás víctimas les tocó padecer: “Nos robaron la infancia, la libertad y los sueños. Hoy honro a todas las mujeres sobrevivientes y a los hombres que hemos tenido el valor de romper el silencio y contarle a Colombia lo que vivimos”.

La funcionaria que recibió el respaldo de la directora del Icbf, Carolina Restrepo Cañavera, expresó que “lamentablemente, muchos de nosotros quizás nunca conoceremos la justicia que merecemos, pero no vamos a callar ni a permitir que nuestra historia quede en el olvido”.

Guanaro afirmó que no cesará en la búsqueda de justicia - crédito @DeisyDorelly/X

“Seguiremos denunciando, desenmascarando a los responsables y mostrándole al país la verdad. Porque podrán pasar los años, pero jamás podrán borrar lo que nos hicieron. Nos robaron la infancia, pero no lograron arrebatarnos la voz”, concluyó Guanaro.

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Deisy Guanaro, reclutada a los 10 años por las Farc, relató ante la JEP abusos y pidió justicia

Guanaro relató las violencias que sufrió tras ser reclutada por las entonces Farc-EP cuando tenía 10 años, y aseguró que presentó una denuncia ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contra la exsenadora Sandra Ramírez y mencionó al exsenador Pablo Catatumbo en su testimonio.

En entrevista con Los Informantes, Guanaro rechazó el término reclutamiento y lo calificó como “secuestro”, dijo que antes de ser llevada por el frente 28, la guerrilla se llevó a dos de sus hermanos adolescentes, a quienes no volvió a ver.

La mujer afirmó que fue sacada de su casa por hombres armados en una camioneta, mientras su madre intentaba impedirlo. Al campamento llegaron, según su relato, cerca de 40 niños y niñas de distintas veredas.

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El martes 3 de noviembre Guanaro señaló que Ramírez buscó aplazar la audiencia de versión libre ante la JEP - crédito @DeisyDorelly/X

Denunció abusos sexuales y prácticas anticonceptivas forzadas

Guanaro aseguró que, poco después de su llegada, fue sometida de forma forzada a la implantación de un dispositivo intrauterino, e indicó que no había comenzado su desarrollo físico y que sufrió lesiones y hemorragias.

Ocho días después, relató la funcionaria del Icbf, un guerrillero adulto la llevó a un cambuche y la violó. La sobreviviente afirmó que estos hechos dejaron consecuencias físicas y emocionales que persisten hasta la actualidad.

Guanaro expresó que, cuando tenía entre 11 y 13 años, fue reunida con otras menores para ser presentadas ante integrantes del secretariado y comandantes de las Farc. Según su denuncia, Sandra Ramírez les entregó ropa interior y les ordenó desfilar frente a hombres armados, y recalcó en su reconstrucción del infierno que vivió en vida que Pablo Catatumbo la escogió ese día y que fue víctima de abusos.

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Sus afirmaciones hacen parte del testimonio de Guanaro y deberán ser valoradas por la JEP dentro de los procedimientos correspondientes.

La defensa de la exsenadora solicitó que la JEP le envíe a Ramírez un cuestionario que incluya la hipótesis investigativa, las menciones sobre ella, las preguntas de la Procuraduría y las demandas de las víctimas acreditadas - crédito JEP

La JEP citó a Sandra Ramírez por el reclutamiento de menores

La entrevista fue divulgada antes de que la JEP citara a Sandra Ramírez el 18 de septiembre para responder por el reclutamiento de menores por parte de las antiguas Farc-EP.

Guanaro cuestionó que Ramírez hubiera ocupado la vicepresidencia de la Comisión de Derechos Humanos y Audiencias del Senado en marzo de 2026, y recordó. “Yo fui víctima directa de Sandra Ramírez”.

La mujer también relató que fue enviada a un combate con otros 15 niños, quienes, según dijo, fueron usados como escudos humanos. Tras sobrevivir a esa acción, fue recuperada por el Ejército e ingresó al ICBF en 2001.

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Guanaro permaneció bajo protección estatal, recibió atención médica y psicológica y, años después, logró reencontrarse con sus padres. Sin embargo, afirmó que volvió a ser desplazada tras recibir amenazas de integrantes de las Farc.

Además de Sandra Ramírez, Guanaro también se refirió a Pablo Catatumbo, que también hace parte de los seis exjefes de las Farc que la JEP citó a declarar por violencia de género y reclutamiento y utilización de niñas y niños durante el conflicto armado - créditos archivo Colprensa / Camilia Díaz | Argemiro Piñeros / prensa Senado / Colprensa

En 2026 regresó al Icbf como funcionaria para acompañar a niños, niñas y adolescentes víctimas de reclutamiento y abuso. Su propósito, dijo, es evitar que otros menores vivan experiencias similares.

“Yo no quiero ver más niños reclutados, porque yo fui una niña de esas”, cerró Guanaro.