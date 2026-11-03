Hijo de Jorge Barón cuestionó a Gustavo Petro por su propuesta de homenajear a Antonio Navarro Wolff: “Deje de mentirle a Colombia”

Gustavo Petro pidió despedir con honores militares a Antonio Navarro Wolff y el hijo de Jorge Barón no se quedó callado (Jorgebaronjr / Instagram y Colprensa)

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La muerte de Antonio Navarro Wolff abrió una discusión en redes sociales después de que el expresidente Gustavo Petro pidiera “honores militares” para el excomandante del M-19. Jorge E. Barón, hijo del presentador Jorge Barón, criticó el mensaje y acusó al exmandatario de faltar a la verdad sobre el alcance de ese reconocimiento.

Navarro Wolff murió el domingo 1 de noviembre de 2026, a los 78 años, en Bogotá, según informó su familia. El exintegrante del Movimiento 19 de Abril (M-19), exgobernador de Nariño y copresidente de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 atravesaba quebrantos de salud desde hacía varios años, aunque sus familiares no precisaron la causa de su fallecimiento.

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A través de su cuenta de X, Petro despidió al que fue su compañero de militancia en el M-19: “El comandante Antonio Navarro Wolff ha muerto. Honores militares a un oficial del ejército libertador”.

La publicación del antiguo jefe de Estado sobre el papel del exguerrillero en la paz provocó una réplica del hijo del presentador de televisión (Colprensa)

En el mismo mensaje, el exmandatario destacó que Navarro Wolff ayudó a preservar el acuerdo de paz firmado por esa guerrilla después del asesinato de Carlos Pizarro Leongómez, candidato presidencial y máximo comandante de la organización. Petro también resaltó su participación en el proceso que llevó a reemplazar la Constitución de 1886 por la Carta Política de 1991.

“Su momento de mayor gloria: mantener la paz del M19 con el estado”, escribió Petro al referirse a la etapa posterior al asesinato de Pizarro, ocurrido en abril de 1990. El exjefe guerrillero había sido asesinado durante un vuelo comercial, poco después de dejar las armas y entrar a la competencia electoral.

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Navarro Wolff asumió entonces un papel central en la transición del M-19 hacia la actividad política legal. Fue uno de los tres copresidentes de la Asamblea Nacional Constituyente junto a Álvaro Gómez Hurtado y Horacio Serpa Uribe, cuyo apoyo fue determinante para la redacción de la Constitución que continúa vigente en Colombia.

Post del hijo de Jorge Barón sobre la petición de Gustavo Petro (Jorge E Barón / X)

Hijo de Jorge Barón rechazó la referencia a honores militares

La publicación de Petro recibió la respuesta de Jorge E. Barón, que cuestionó de manera directa el uso de la expresión “honores militares”. El hijo del conductor de El Show de las Estrellas afirmó que ese tipo de tributos no correspondía a Navarro Wolff por su pasado en el M-19.

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“Señor Petro veo que el exceso de café una vez más le afectó la cabeza, pero los honores militares son exclusivos de veteranos de nuestra fuerza pública, expresidentes y mártires. El señor Navarro Wilfredo no cumplía con estas características”, escribió.

El hijo del presentador también señaló que Navarro Wolff “fue enterrado de manera digna como cualquier colombiano a pesar de su pasado violento”.

Para finalizar agregó: “Yo no creo que Simón Bolívar no hubiera querido tener a sujetos del M-19 como sus soldados. Deje de mentirle a Colombia”.

La controversia se concentró en la propuesta de Petro, pues no se conoció un anuncio oficial sobre la concesión de honores militares ni sobre una ceremonia de esa naturaleza.

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La petición de Gustavo Petro desató polémica en las redes sociales (Gustavo Petro / X)

La despedida de Navarro Wolff fue privada en Bogotá

La familia del exconstituyente solicitó respeto por su intimidad y dispuso que su despedida se realizara en un entorno privado. De acuerdo con lo informado, las exequias fueron programadas para este martes 3 de noviembre de 2026 en el cementerio Jardines del Recuerdo, en la capital del país.

Petro convocó, por su parte, a una caravana para acompañar el último recorrido de Navarro Wolff. El expresidente invitó a participar a quienes votaron por el exdirigente y a quienes reconocen su papel en la construcción de la democracia colombiana.

“Alquilen buses, camiones, pónganse cita para ir en marchas, un comandante del M19/se entierra como se merece. Oficiales de Bolívar al frente, en orden cerrado, oficiales de Bolívar ni un paso atrás/vencer o morir”, escribió en otra publicación.

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