Pipe Bueno, Emilia, Fontaines D.C., Editors y más: estos son los lanzamientos destacados de octubre

En diálogo con Infobae Colombia, Pipe Bueno contó lo que hubo detrás de 'Aquí Estoy Yo', su más reciente trabajo discográfico - crédito Paula Useche/Infobae Colombia

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Octubre reunió en la música colombiana un cruce entre generaciones, géneros y celebraciones de aniversario que marcó la agenda discográfica nacional e internacional. Artistas consagrados revisitaron clásicos propios bajo nuevos ritmos, mientras nombres emergentes del rock alternativo y el rap continuaron construyendo catálogo a través de colaboraciones que mezclaron la música popular con el hip hop, el regional mexicano y el shoegaze.

El mes también estuvo marcado por los reencuentros y las celebraciones: desde una bachata que unió a dos generaciones del cancionero colombiano hasta una reversión que conmemora tres décadas de un álbum fundacional del rock nacional. En paralelo, la música popular amplió su territorio con fusiones hacia la cumbia argentina, el regional mexicano y el rap, en un mes donde el despecho convivió con el amor correspondido y las dedicatorias personales.

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Con ese panorama, Infobae Colombia hace un repaso por lo más destacado en materia de estrenos musicales a nivel nacional e internacional durante octubre de 2026.

Morat deja la elección de su sencillo a sus seguidores con “Me Mata”

La banda bogotana publicó el 9 de octubre “Me Mata”, canción que resultó ganadora de una votación pública entre sus seguidores, quienes debían elegir entre este tema y “Suéltame” a través de una dinámica en TikTok e Instagram que superó las 116.000 creaciones de contenido. El sencillo describe la atracción hacia otra persona y llegó acompañado de un videoclip ambientado en una residencia de mayores, donde la agrupación aparece durante un torneo de bingo.

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El lanzamiento coincidió con el regreso de la banda a España para su gira Ya Es Mañana World Tour, que incluyó dos presentaciones con entradas agotadas en el Palau Sant Jordi de Barcelona ante cerca de 40.000 espectadores, además de cuatro fechas en el Movistar Arena de Madrid.

La banda bogotana hizo elegir al público entre dos canciones inéditas para ser el primer adelanto de su sexto larga duración - crédito Morat/YouTube

Jessi Uribe y Franko revisitan baladas clásicas en ‘Aquellos Clásicos’

Los dos cantantes santandereanos presentaron un álbum colaborativo que recupera canciones emblemáticas de la balada y otros géneros bajo el sello característico de ambos artistas. Entre los temas incluidos figura ¿Quieres Ser Mi Amante?, versión del clásico del español Camilo Sesto.

Artistas nacionales e internacionales presentaron nuevos sencillos y álbumes durante agosto de 2026 - crédito YouTube

Pipe Bueno presenta su primer álbum en 15 años, ‘Aquí Estoy Yo’

El cantante pereirano publicó el 1 de octubreesta producción 23 canciones que marca su regreso a un trabajo de larga duración luego de años dedicados a sencillos y colaboraciones.

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El proyecto incluye además Vuela Corazón, colaboración con Andrés Cepeda, y Mi Esposa, dedicada a Luisa Fernanda W y de la que se estrenó su videoclip oficial con imágenes de la boda de la pareja en Zipaquirá, celebrada el pasado 29 de octubre.

En diálogo exclusivo con Infobae Colombia, Pipe Bueno reflexionó sobre el proceso detrás del álbum y lo calificó como el más honesto de su carrera: “Esto se puede escuchar en la mañana, en la tarde, o en la noche. Un lunes, un martes, un viernes, un sábado. Hay 23 canciones en donde pueden gozar, a diferencia de la música que yo hacía antes, que a lo mejor siempre estaba muy con una connotación de que fuese nada más para un fin de semana y tomar licor. Hoy en día estamos haciendo música que de verdad está apuntando hacia otro lugar”, expresó el artista, quien adelantó que el repertorio completo ya está ensayado de cara a una gira prevista para 2027.

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Artistas nacionales e internacionales presentaron nuevos sencillos y álbumes durante agosto de 2026 - crédito YouTube

Nanpa Básico sumó a Jhonny Rivera como invitado de lujo en “Perdóname”

El cantante de música popular se sumó para esta colaboración con el rapero antioqueño, en la que ambos géneros se encuentran para narrar la historia de un hombre que reconoce sus errores después de perder a su pareja. La letra, escrita por Nanpa Básico, aborda la infidelidad, las mentiras y el arrepentimiento.

Artistas nacionales e internacionales presentaron nuevos sencillos y álbumes durante agosto de 2026 - crédito YouTube

Miguel Bueno y Luis Alfonso fusionan música popular y pop urbano en “Culpable”

Los dos artistas colombianos presentaron el 22 de octubre esta colaboración bajo el sello Sony Music Latin, donde fusionan la música popular colombiana, de raíz ranchera mexicana, con elementos de pop y sonido urbano.

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Distimia Agorafóbica presenta su segundo LP ‘Mi Último Aliento’

El trío bogotano de rock alternativo publicó un disco dividido en tres actos de tres canciones, donde cada uno que construye una narrativa abstracta sin personajes ni escenarios fijos. El álbum fue compuesto desde marzo de 2025 en Bogotá y grabado entre noviembre de ese año y julio de 2026 en el estudio Tigre de Papel, de forma completamente independiente.

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Dame Fuerza, uno de los sencillos del proyecto, combina shoegaze, dream pop y post-metal en una canción que, según la descripción del lanzamiento, aborda “un derrumbe a través del error”.

Artistas nacionales e internacionales presentaron nuevos sencillos y álbumes durante agosto de 2026 - crédito YouTube

BALTHVS publica ‘Manifest’, su sexto álbum de estudio

El trío bogotano lanzó el 7 de octubre a través de Mixto Records un disco de 11 canciones grabado durante dos años entre las giras internacionales de la banda. El proyecto fusiona drum ‘n’ bass, vaporwave, música etíope, indie rock y jazz, y fue producido por Balthazar Aguirre, Santiago Lizcano y Christian Cifuentes.

Entre los temas más destacados figura Motion (For Ashra), que rinde homenaje al productor alemán Manuel Göttsching a través de una interpolación de su tema Oasis. El lanzamiento coincidió con el inicio de una gira por Estados Unidos, que arrancó el 8 de octubre en Livingston, Kentucky, con fechas adicionales previstas para Europa y Australia en 2027.

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ÄSTRA adelanta su nuevo álbum con “Ghost in My Daydream”

El proyecto liderado por el baterista y productor Guillermo Morales Vitola publicó el 5 de octubre este sencillo, grabado en Farside Studios, California, con mezcla de Andrés Landínez y masterización de Lurssen Mastering. El tema funciona como primer adelanto de un nuevo álbum previsto para 2027.

La canción marca el regreso de la banda tras Exhibit 8, disco que incluyó colaboraciones con Enrique Bunbury en De La Piel Para Adentro y con Alfonso André, baterista de Caifanes, en Navaja.

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Kris R presenta ‘ETDK2′, segunda entrega de “El Trap de Kolombia”

El cantante publicó este álbum de 14 canciones, continuación del proyecto que en marzo había obtenido la certificación Diamante tras alcanzar 185 millones de reproducciones. La producción incluye colaboraciones con Arcángel, Nicky Jam, De La Ghetto, Cosculluela, GeezyDee y Blessd, entre otros artistas de la escena urbana.

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Andy Rivera se une a Dalex, DFZM y Reykon en “Como Hacías Conmigo”

El cantante colombiano presentó esta colaboración urbana que aborda los recuerdos, los celos y la nostalgia que surgen al ver a una expareja con otra persona. El tema se suma a una semana de estrenos que también incluyó lanzamientos de Paulo Londra, Binomio de Oro de América y Pipe Bueno.

El sencillo llega en un año en el que Andy Rivera también compartió escenario musical con su hija Hellen, quien debutó interpretando junto a su padre una versión de “Coleccionando Heridas”, de Karol G y Marco Antonio Solís.

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Maisak presenta su álbum debut ‘Vallenatico Pa’ La Disco’

El artista lanzó el 8 de octubre su primer trabajo discográfico, un proyecto de 17 canciones que conecta el vallenato con sonidos urbanos y reúne colaboraciones con Feid, Maluma, Jay Wheeler y Pipe Peláez.

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El disco recorre distintas emociones, desde el deseo y la ilusión hasta la decepción y la nostalgia. El focus track del álbum, Dejarte Ir, profundiza en el dolor de una ruptura y la dificultad de superar a una persona que sigue presente en los recuerdos. El tema fue compuesto por Maisak junto a Pipe Calderón, Crivas, Mario Daza y C-Teo, con producción de Fénix The Producer y el propio Calderón.

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Reykon estrena “Otra Vez” junto a Milo Bvgatti y Nio García

El cantante colombiano presentó el 22 de octubre esta colaboración de reguetón que explora los sentimientos de una relación tóxica marcada por un bucle de peleas y reconciliaciones. El lanzamiento llegó como antesala de dos conciertos de Reykon en el Movistar Arena de Bogotá, donde se espera que Nio García y Milo Bvgatti interpreten el tema en vivo por primera vez junto al artista.

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Ryan Castro regresa al perreo con “Brincaito”

El paisa presentó el 29 de octubre este sencillo que recupera los sonidos de su etapa como El Cantante del Ghetto, dos días antes de su concierto Awooween en el estadio El Campín de Bogotá, con entradas agotadas. El tema sonó previamente en un encuentro exclusivo de Spotify con sus seguidores en Bogotá, antes de su lanzamiento oficial.

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Silvestre Dangond celebra las etapas del amor en “Hay Amores”

El cantante vallenato presentó el 29 de octubre este sencillo que recorre las distintas formas de amar, desde el primer enamoramiento en la infancia hasta las relaciones adultas. La canción fue compuesta junto a Mauricio Rengifo, Andrés Torres y Andrés Castro, quienes también estuvieron a cargo de la producción.

El videoclip fue grabado en Valledupar, ciudad vinculada a las raíces musicales del nacido en Urumita, La Guajira. El tema propone, según la descripción oficial, “un coro contagioso y un espíritu alegre” que conecta con las experiencias y recuerdos que dejan huella a lo largo de la vida.

El cantante presentó su nuevo sencillo, acompañado de un videoclip grabado en Valledupar - crédito cortesía Silvestre Dangond

Ana del Castillo y Corridos del Rey fusionan géneros en “Gracias”

La cantante vallenata estrenó el 30 de octubre esta colaboración que combina los sonidos del corrido con el vallenato, en una canción dedicada a agradecer a quienes han acompañado las carreras de ambos artistas. El lanzamiento marca una nueva incursión de la cantante en la fusión de géneros regionales.

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La-33 rescata “Watermelon Man”, canción inédita grabada en 2004

La orquesta bogotana presentó esta adaptación salsera de la obra de Herbie Hancock, grabada originalmente hace más de dos décadas y que permaneció guardada hasta ahora.

El lanzamiento funciona como antesala de la celebración de los 25 años de trayectoria de la emblemática agrupación, prevista para el 21 de noviembre en el Royal Center de Bogotá.

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Shaira transforma una experiencia personal en “Promesa Rota”

La cantante colombiana presentó el 21 de octubre esta canción escrita por ella misma, que narra la historia de una persona que encuentra una nueva oportunidad de amar pero no logra corresponder el sentimiento debido a las heridas de una relación anterior, basada en su experiencia personal.

El lanzamiento continúa la etapa artística que la cantante abrió como antesala a la publicación de su EP Cambio de Piel, programada para noviembre.

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Paola Jara y Lauta celebran el amor correspondido en “Todo lo que está bien”

La cantante colombiana estrenó el 24 de octubre esta colaboración con el artista argentino, en la que la cumbia reemplaza las letras de despecho habituales en su repertorio por una narrativa sobre el amor que llega para sumar.

El videoclip, dirigido por Genaro Donati, se grabó en distintos puntos emblemáticos de Buenos Aires, entre ellos la Torre Monumental y el Obelisco, y sigue a ambos artistas mientras recorren la ciudad.

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Penelope Robin presenta “Pescadora” y anuncia EP

La artista estadounidense radicada en Bogotá estrenó el 23 de octubre este sencillo sobre el proceso de recuperar el amor propio después de una relación. La canción fue compuesta junto a Nabález y producida por la propia Penelope Robin en los estudios 5020 de Miami, combinando ritmos de indie pop con elementos eclécticos, y es el primer adelanto de El Chihuahua Siempre Ladra, su EP debut de seis canciones previsto para publicarse en noviembre.

“Terminé mi relación que nunca fue una relación tóxica, pero fue una donde me di cuenta que yo hacía todo, que yo era la consejera, la doctora, la guardacosas. Siempre trataba que esa relación funcionaba, pero estaba jugando con un pez muerto. Se llama Pescadora porque siempre estaba tratando de pescar nuevas cosas, de pescar una nueva emoción de este man. Siempre estaba pescando por esos momentos lindos y la verdad, pues no los encontré”, relató la cantante en diálogo con Infobae Colombia.

Artistas nacionales e internacionales presentaron nuevos sencillos y álbumes durante octubre de 2026 - crédito YouTube

Yami Safdie y Maluma celebran las rupturas en “Felicidades”

La cantante argentina y el artista colombiano presentaron el 30 de octubre esta cumbia urbana que convierte el fin de una relación en un motivo de celebración. El tema funciona como carta de presentación de Bienvenida de Soltera, el próximo EP de Yami Safdie, que todavía no tiene fecha de lanzamiento confirmada.

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Pabllo Vittar lanza ‘LOST IN LUST’, su séptimo álbum de estudio

La estrella brasileña del pop presentó el 2 de octubre, a través de The Orchard, un disco de 12 canciones en inglés y español que la artista describió como “frenético, diferente y experimental”. El proyecto incluye colaboraciones con el rapero puertorriqueño Villano Antillano, el cantante italiano Mahmood y el artista venezolano La Cruz.

El álbum abre con la ópera y la electrónica de FUTURE y recorre géneros como el techno-forró, la cumbia perreo y el synth-pop de los años 80. Pabllo Vittar cierra el proyecto con CARNAVAL, una inmersión en los ritmos de la fiesta más grande de Brasil.

Artistas nacionales e internacionales presentaron nuevos sencillos y álbumes durante octubre de 2026 - crédito YouTube

Chino y Nacho impulsan nuevos talentos venezolanos con “Radio Venezuela: Fresco”

El dúo venezolano lanzó el 22 de octubre el segundo volumen de su proyecto discográfico Radio Venezuela, esta vez centrado en artistas emergentes y en el merenguetón. La entrega llega siete meses después del primer volumen, que reunió a figuras consolidadas de la música venezolana, y marca un cambio en el proceso creativo, pues la mayoría de las canciones se compuso directamente en el estudio junto a los artistas invitados.

Entre los temas destacan Algo Bonito, junto a Eudis, elegida como sencillo promocional; y “Nada”, colaboración con Louis BPM coescrita junto al cantante de champeta Luister La Voz en Medellín. En diálogo con Infobae Colombia, Nacho explicó el espíritu detrás de este segundo volumen y el rol que asumieron frente a los artistas invitados.

“Lo que hicimos fue nosotros ponerlos a ellos como protagonistas de cada una de sus canciones y más bien, a pesar del álbum ser de Chino y Nacho, se siente que Chino y Nacho son los colaboradores de ellos, no que ellos están colaborando con Chino y Nacho. Tenemos que adaptarnos a los chicos, no los chicos adaptarse a nosotros. Vamos nosotros a absorber de ellos su manera de interpretar lo que ellos en materia de sonido quisieran escuchar”, señaló el artista.

La pista fue la elegida como "focus track" de su larga duración ‘Radio Venezuela: Fresco’ - crédito Sony Music

Hombres G adelanta su nuevo álbum con “Gilipollas”

La banda española presentó el 2 de octubre este sencillo, primer adelanto de Acojonante, su próximo disco de 12 canciones previsto para 2027. El tema recupera el espíritu irreverente que caracterizó clásicos del grupo como Marta Tiene un Marcapasos o El Ataque de las Chicas Cocodrilo, esta vez con una crítica a las actitudes vanidosas amplificadas por las redes sociales.

La canción se estrenó en vivo durante el concierto de Hombres G en el Palau Sant Jordi de Barcelona, el 4 de octubre, como parte de la gira Los Mejores Años de Nuestra Vida, con la que la banda celebra sus cuatro décadas de trayectoria y pasó por Colombia en octubre pasado.

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Carín León presenta ‘MudaH’, edición ampliada de ‘MUDA’

El artista mexicano lanzó el 15 de octubre esta versión deluxe de su álbum MUDA, nominado a Álbum del Año y Grabación del Año en los Latin Grammy 2026, que suma cinco canciones inéditas hasta alcanzar los 19 temas.

La carta de presentación del proyecto es Atte El Insuperable, corrido junto a Ryan Castro que narra una historia de despecho desde la picardía y el orgullo.

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Judeline alcanza el número uno mundial y estrena “La Falda”

Luego de su exitosa colaboración con Karol G en BbY WOW, la cantante española presentó este sencillo, en el que samplea J’y Suis Jamais Allé (I’ve Never Been There) de Yann Tiersen y lo combina con guitarras de cuerda y una base de reguetón. El videoclip cuenta con la participación de la actriz Rossy de Palma.

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Pedro Capó presenta ‘Fulanito’, álbum dedicado a sus raíces puertorriqueñas

El cantautor publicó el 16 de octubre este disco de 11 canciones que explora la identidad, la nostalgia, la migración y los nuevos comienzos, marcado por su regreso a Puerto Rico. El proyecto incluye La Danza del Voto, colaboración con la cantante iLe sobre las promesas matrimoniales, y Caer y Levantarse, primer adelanto presentado en septiembre.

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Irepelusa regresa como solista con “Bruja”

La cantautora venezolana presentó el 23 de octubre este sencillo tras dos años de ausencia, luego de su reciente firma con Warner Music Colombia. El lanzamiento marca un capítulo importante en la carrera de Irepelusa, antesala de un nuevo álbum de estudio que profundizará en el crecimiento y la transformación de la artista.

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Luz Pinos presenta ‘Casa Nueva’, su tercer álbum de estudio

La cantautora ecuatoriana lanzó el 22 de octubre este disco de nueve canciones que explora el duelo, la esperanza, la familia y la identidad latinoamericana.

El sencillo homónimo abre la propuesta central del proyecto: la idea de que una casa no es un lugar físico, sino un espacio interior que se elige construir y habitar, proponiendo así una reflexión sobre la libertad de dejar atrás lo que pesa para dar paso a nuevas oportunidades.

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Emilia abre una nueva etapa musical con “Bodypainting”

La cantante argentina presentó el 30 de octubre este sencillo producido por LIOHN y Zecca, con el que explora una faceta más sensual y madura a través del baile y la autoexpresión. El tema marca un cambio en el registro vocal de Emilia, en una evolución de su sonido pop.

La letra trajo controversía en días recientes, algo ante lo que Emilia se defendió afirmando que letras abiertamente machistas como las de Anuel AA no tenían esa clase de rechazo.

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Paulo Londra presenta ‘Entre Cielos’, su tercer álbum de estudio

El argentino lanzó el 21 de octubre este disco de diez canciones sin invitados, el primero desde Back to the Game (2022), que recorre el pop urbano con tintes de la bachata, el merengue y el indie rock. El álbum fue presentado con un concierto gratuito frente al Monumento a la Revolución en Ciudad de México, donde Londra reunió a miles de seguidores.

El tema principal, Angelical, retrata la fascinación espontánea de un primer flechazo en una discoteca, acompañado de su videoclip.

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Ozuna revive el reguetón clásico junto a Ñengo Flow y Jory Boy en “Vulnerable”

Esta colaboración reúne tres generaciones del género para cantarle a la atracción, el deseo y la incertidumbre de los sentimientos. El tema fue producido por ElCreadorHenry, Legazzy, Yazid y Dynell, con un videoclip dirigido por Ricardo Rivera y filmado en Bayamón, Puerto Rico.

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Daddy Yankee une Puerto Rico y el Punyab con Diljit Dosanjh en “Pokito”

El puertorriqueño lanzó el 30 de octubre su álbum La Postal, de 15 canciones centradas en el amor, con colaboraciones de Bizarrap, Cardi B, Danny Ocean y Myke Towers. El sencillo principal, Pokito, junto al fenómeno musical indio Diljit Dosanjh, combina letras en punyabí y español.

“Diljit vino a Puerto Rico y grabamos la canción cara a cara, y eso fue realmente especial. La canción trata sobre trabajar duro y la disciplina como parte del amor propio”, explicó Daddy Yankee sobre la colaboración.

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Los Estrambóticos estrenan “Dulces Mentiras” junto a Nelly Burguette

La banda mexicana pionera del ska y de reciente paso por el Festival Cordillera presentó este sencillo que fusiona el género con rock y sonidos alternativos, en una canción sobre los celos y las sospechas de infidelidad dentro de una pareja.

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Viva Belgrado presenta ‘Mientras el Guadalquivir Fluye y Fluye y Fluye’

La banda española lanzó el 23 de octubre su quinto álbum de estudio, producido por Ricky Falkner y grabado dos años después de su trabajo anterior. El disco marca el primero con la bajista malagueña Cristina G. Sánchez como integrante del grupo.

El sencillo principal Calienta Que Sales fue elegido mediante una encuesta entre más de 600 seguidores de la banda, quienes lo describieron como el tema del álbum que más recuerda el sonido clásico de la banda.

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Caloncho presenta “Túnel de Escape”

El cantautor mexicano estrenó el 26 de octubre este sencillo, que anticipa su próximo larga duración Vivo en el Tiempo”. Con una sonoridad cercana al rock alternativo y un riff protagonista, la canción invita a dejar de lado las pantallas para reconectar con el entorno real.

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Babasónicos presenta “Miau”, con versión en vivo

La banda argentina estrenó el 19 de octubre este sencillo que propone una mirada crítica sobre la superficialidad de las relaciones humanas en la era digital, cuestionando la influencia de las pantallas y la comunicación inmediata.

El tema forma parte de su álbum Cuerpos Vol. 1, publicado en 2025. El estreno vino acompañado de un videoclip interpretando el tema en vivo, en una azotea.

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Santana y Natalia Lafourcade se unen en “Hermano”

El guitarrista mexicano-estadounidense y la cantautora veracruzana presentaron el 29 de octubre esta colaboración descrita como una oda a la paz, la empatía y el amor.

“Estamos muy emocionados de compartir Hermano contigo. Gracias Natalia Lafourcade por ser parte de esta hermosa canción”, escribió el guitarrista en sus redes sociales al anunciar el lanzamiento.

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Armin van Buuren y Funk Tribu estrenan “Nirvana”, su primera colaboración

El ícono neerlandés del trance publicó el 9 de octubre, a través de Armada Music, su primer trabajo conjunto con el productor colombiano radicado en Berlín. El tema combina los instintos melódicos del trance clásico con la energía más rápida y contundente que define el resurgimiento contemporáneo del género.

La canción se había presentado previamente en vivo durante la actuación conjunta de ambos artistas en el evento Face 2 Face de ASOT Rotterdam, donde el entusiasmo del público ayudó a generar expectativa previa al lanzamiento oficial.

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LISA presenta ‘Press Play’ y el sencillo “Tarantino”

La integrante de Blackpink lanzó el 23 de octubre este EP de seis canciones, concebido para ofrecer a los oyentes una experiencia similar a ver una película.

El proyecto incluye el sencillo principal Tarantino, inspirado en el director de cine Quentin Tarantino, co-escrito por la propia LISA junto a Thom Bridges y Christian Astrop.

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Anderson .Paak y Cordae lanzan su álbum conjunto ‘Heavy Is the Crown’

Los dos artistas presentaron el 23 de octubre este disco de 11 canciones que concreta una colaboración esperada desde que coincidieron en 2019 en RNP, tema incluído en el álbum debut de Cordae. El proyecto abre con 58th Floor, producido por J. Cole, en el que Cordae interpola el tema de 1994 Warning, de The Notorious B.I.G.

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Tony Iommi publica ‘From the Dark’, su primer álbum solista en 21 años

El guitarrista fundador de Black Sabbath lanzó el 23 de octubre este disco de ocho canciones, su primer trabajo solista desde Fused (2005) y el primero tras la disolución definitiva de la banda en 2025. El proyecto cuenta con el cantante noruego Jørn Lande en todas las voces y letras, además de la bajista Becky Baldwin y el baterista Karl Brazil, reconocido por su trabajo con Stereophonics y Robbie Williams.

El álbum incluye la participación de Brian May de Queen en la guitarra del tema Death Wake, y el sencillo de apertura, Over the Violent Sun, fue presentado en un evento de streaming global desde Birmingham, ciudad natal de Iommi.

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Michael Kiwanuka publica su álbum ‘Fudge’, concebido en medio de sus problemas de salud

El cantautor británico lanzó el 23 de octubre su quinto álbum de estudio, grabado casi en simultáneo con Small Changes (2024) y producido enteramente por él mismo por primera vez desde su debut en 2012. El proyecto, compuesto por 12 canciones, se había retrasado casi un año debido a una hemorragia cerebral que el artista sufrió a los 38 años.

Kiwanuka reveló la noticia de su estado de salud directamente a sus seguidores, y el álbum incluyó el sencillo Sing, con un videoclip filmado en Marruecos.

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TOMORA presenta el EP “Celebration”

El dúo conformado por la cantante noruega AURORA y Tom Rowlands, de The Chemical Brothers, lanzó el 16 de octubre este EP de cinco canciones grabado en los estudios RAR de Sussex. El proyecto incluye una versión extendida de diez minutos de In a Minute, tema que cierra su álbum debut Come Closer, publicado en abril pasado.

El dúo forma parte del cartel del Festival Estéreo Picnic 2027, que se celebrará en Bogotá en marzo próximo.

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Bicep anuncia ‘Slug’, su primer álbum en seis años

El dúo electrónico, también confirmado para Estéreo Picnic 2027 anunció el esperado sucesor de Isles (2021), previsto para publicarse el 29 de enero de 2027 a través de Ninja Tune. El disco de 18 canciones contará con colaboraciones de Eartheater, Clark, George Riley y Lauren Duffus, entre otros artistas.

Como parte del anuncio, los ingleses compartieron el sencillo Gas, con la participación de Lauren Duffus y SOARR.

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Justice compone la banda sonora de GTA VI y presenta “Flower in a Hurricane”

El reconocido dúo electrónico francés, confirmado como compositor principal de la partitura original de Grand Theft Auto VI, presentó un nuevo adelanto de esta colaboración que incluyó la participación de Tame Impala, SZA y King Gizzard & The Lizard Wizard. El tema aparece en el tráiler de lanzamiento del videojuego, previsto para su lanzamiento en consolas el próximo 19 de noviembre.”.

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Nickelback publica ‘Everything Under the Sun’, su undécimo álbum

La banda canadiense lanzó el 30 de octubre este disco de 12 canciones, coproducido por el vocalista Chad Kroeger, que combina riffs típicos del rock de estadio que posicionó al grupo desde los años 2000, esta vez con letras más íntimas relacionadas con la conexión y la resiliencia.

El proyecto incluye la participación del guitarrista de Mötley Crüe, John 5, en el tema de apertura Rattle the Cage, Make Me Love You, que explora el riesgo de abrir el corazón, y Leave Me Behind, con el característico sonido melódico que acompañó a Nickelback desde sus inicios.

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Johnny Marr presenta The Age of Everything’, su quinto álbum solista

El exguitarrista de The Smiths lanzó su primer larga duración en cuatro años, que aborda lo que el propio artista describió como el “peligro inminente” en el panorama político actual. El álbum, grabado en Manchester tras ser compuesto en Londres y desarrollado durante su gira por Norteamérica, incluye los sencillos Spin y Ophelia.

El propio Marr reveló que el tema Beyond the Rain adquirió un nuevo significado después de que su amigo Noel Gallagher de Oasis le informara, mientras grababa la canción, sobre la muerte del bajista Gary “Mani” Mounfield, reconocido por su trabajo en The Stone Roses y Primal Scream.

Artistas nacionales e internacionales presentaron nuevos sencillos y álbumes durante octubre de 2026 - crédito YouTube

Editors regresan a sus raíces con ‘Surface, Echo & Sound’

Apenas unas semanas después de su paso por Rock Al Parque, la banda británica publicó su octavo álbum de estudio a través de Play It Again Sam, un disco de 11 canciones grabado con un enfoque más orgánico y acústico que su predecesor electrónico EBM (2022). El proyecto incluye instrumentación real de batería, bajo, guitarras acústicas y mandolina.

En diálogo exclusivo con Infobae Colombia previo a esa presentación en Bogotá (que además fue la primera de su carrera en Suramérica), el vocalista Tom Smith reflexionó sobre el proceso creativo detrás del nuevo disco y los criterios que determinan cuándo una canción está terminada: “Hay que encontrar un punto en el que, en conjunto, los cinco sintamos que esto está bien, a falta de una palabra mejor. Y entender cómo se siente esa sensación, y saber cuándo todos estamos contentos, es parte de por qué seguimos funcionando como banda. La búsqueda de esa sensación es lo que nos mantiene haciendo esto”, explicó el cantante, quien además destacó el balance entre la oscuridad y la luminosidad que ha caracterizado a la banda a lo largo de su trayectoria: “Siempre hemos buscado una conexión emocional con las canciones, y nos enorgullece ser una banda que intenta lograr eso. Estoy muy orgulloso de nuestra longevidad”.

El tema fue elegido como el primer sencillo del LP 'Surface, Echo & Sound' - crédito Editors/YouTube

DIIV publica ‘ZIRP!’

La banda de shoegaze estadounidense lanzó el 30 de octubre su quinto álbum de estudio, producido por A. G. Cook, colaborador habitual de Charli XCX y Caroline Polachek.

El disco, cuyo título hace referencia a las políticas de tasas de interés cero que marcaron la era post-2008 en medio de la crisis del sector inmobiliario en Estados Unidos, incluye los sencillos Trillions, Kid, The Fountain y Dare Me, este último reconocido como Hottest Record de BBC Radio 1.

Artistas nacionales e internacionales presentaron nuevos sencillos y álbumes durante octubre de 2026 - crédito YouTube

Fontaines D.C. presentan ‘Dopamine Chamber’ con colaboración de Rosalía

La banda irlandesa, una de las principales del próximo Estéreo Picnic 2027, lanzó el 16 de octubre su quinto álbum de estudio, sucesor del aclamado Romance (2024), nominado al Mercury Prize.

El disco incluye Where Is Gone?, primera colaboración externa en un álbum de la banda, un dueto con Rosalía producido por James Ford que combina las voces de Grian Chatten y la artista española sobre una orquestación elegante. El resto de temas se caracterizan por profundizar en lo atmosférico y orquestal del sonido de la banda, dejando momentos notables como Mimesis, One Man, Marianne o Tongue.

Artistas nacionales e internacionales presentaron nuevos sencillos y álbumes durante octubre de 2026 - crédito YouTube

Queens of the Stone Age sorprendió con su LP ‘Perfecth’

El grupo norteamericano presentó su noveno larga duración, marcando uno de los cambios de sonido más radicales en su carrera. A diferencia de los números guitarreros y aventureros que los caracterizan, esta vez Josh Homme se inclinó por una sonoridad más orientada a lo acústico.

Incluso los momentos más prominentes de guitarra eléctrica como Significant Other o Where The Goth Girls At? se caracterizan por mostrar un estilo más limpio y orientado al blues, o al jazz en Mono.

Artistas nacionales e internacionales presentaron nuevos sencillos y álbumes durante octubre de 2026 - crédito YouTube

HMLTD publican ‘FANGS’, su tercer álbum de estudio

La banda británica que años atrás sorprendió con su paso por Rock Al Parque, publicó su primer LP en tres años, precedido por el sencillo Umami —descrito por la propia banda como “lo más cercano a un tema de club que hemos escrito”—, con influencias del EDM.

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Ministry cerró su discografía con ‘Hate To Go (Take Out Or Delivery)’

La banda estadounidense publicó el 30 de octubre su decimoséptimo y, según confirmó su fundador Al Jourgensen, último álbum de estudio. El lanzamiento llegó semanas después de que la agrupación debutara por primera vez en Colombia, el 12 de octubre, durante la edición número 30 de Rock al Parque, como parte de su gira mundial de despedida. El músico, de 68 años, aseguró en diálogo con la revista Billboard que la decisión de terminar la banda es definitiva: “Es el álbum final, la gira final. Dentro de 14 meses seré un simple cuidador de cabras”.

El disco reúne diez canciones centradas en el autoritarismo y el avance de la inteligencia artificial, con muestras de audio de distintos presidentes estadounidenses obtenidas mediante herramientas de IA. Su cierre, We’re Still Here, marca el regreso de Paul Barker, bajista de Ministry entre 1986 y 2003. “Sentimos que era importante incorporarlo de alguna manera para el último disco. Se lo merecía”, explicó Jourgensen en entrevista con la agencia AP. La gira de despedida continuará en 2027, con un show final programado para el 30 de octubre de ese año en el Kia Forum de Inglewood, California.

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