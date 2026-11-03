El Parque Tayrona reabrió tras 15 días de cierre acordado con los pueblos indígenas: hallaron registros de jaguares y pumas en la zona

El Parque Nacional Natural Tayrona reanudó la atención a los visitantes tras concluir el periodo de descanso ambiental de Nabbatashi - crédito Parques Nacionales y Naturales de Colombia

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El Parque Nacional Natural Tayrona reabrió tras 15 días de cierre por la época de Nabbatashi, un periodo acordado con los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. La reapertura coincide con la divulgación de registros de jaguar, puma y paujil pico azul, obtenidos mediante años de monitoreo en el área protegida.

El cierre se extendió del 19 de octubre al 2 de noviembre. Durante ese lapso se suspendieron las actividades ecoturísticas para facilitar el descanso del territorio, proteger la biodiversidad y permitir las prácticas culturales y espirituales de los pueblos Arhuaco o Iku, Kogui o Kággaba, Wiwa y Kankuamo.

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Según Parques Nacionales Naturales de Colombia, Nabbatashi es uno de los tres cierres anuales del Tayrona. Los otros corresponden a Kugkui shikasa, entre el 1 y el 15 de febrero, y Saka Juso, del 1 al 15 de junio. La entidad administra el parque en coordinación con las comunidades indígenas de la Sierra Nevada.

Las autoridades ambientales y cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada coordinan tres cierres programados cada año en la reserva - crédito Parques Nacionales y Naturales de Colombia

Cámaras trampa registran cinco especies de felinos y aves amenazadas

El equipo técnico del Parque Nacional Natural Tayrona ha documentado la presencia del jaguar (Panthera onca), el puma (Puma concolor), el ocelote (Leopardus pardalis) y el margay (Leopardus wiedii). Los hallazgos proceden de cámaras trampa y recorridos de campo que se han realizado durante varios años.

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Entre los registros también está el paujil pico azul (Crax alberti), una especie endémica del norte de Colombia que se encuentra en peligro de extinción. El monitoreo incluye, además, al zaino, el venado de cola blanca y el oso hormiguero, mamíferos vinculados a procesos como la dispersión de semillas, el control de insectos y el equilibrio de los ecosistemas.

La información recolectada permite identificar el estado de las poblaciones de fauna, ubicar posibles amenazas y orientar labores de vigilancia, restauración y manejo. Para la administración del área, la presencia de estas especies respalda la importancia de los bosques secos y húmedos, así como de los corredores que conectan los distintos sectores del parque.

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El equipo técnico de área protegida documentó además ocelotes, margays, zainos, venados de cola blanca y osos hormigueros, información que permite ubicar riesgos y orientar la vigilancia, restauración y manejo del área protegida - crédito Parques Nacionales y Naturales de Colombia

La entrada cuesta desde $ 27.500 durante la temporada baja

Los visitantes deben pagar derecho de ingreso, salvo los grupos exentos que defina la regulación vigente. Para noviembre, que corresponde a temporada baja, los nacionales colombianos, extranjeros residentes y ciudadanos de la Comunidad Andina de Naciones de entre 5 y 25 años pagan $ 27.500. Para mayores de 25 años, la tarifa es de $ 36.500.

Los extranjeros no residentes que no pertenezcan a la Comunidad Andina deben pagar $ 81.000 en temporada baja. En Bahía Concha, la tarifa es de $ 15.000 para visitantes nacionales o residentes de 5 a 25 años, $ 26.000 para mayores de 25 años y $ 43.500 para extranjeros no residentes.

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Para quienes nacieron en Santa Marta, el sitio oficial del parque informa valores de $ 17.500, para visitantes de 5 a 25 años, y $ 18.000, para mayores de esa edad, durante temporada baja. Las tarifas pueden cambiar, por lo que Parques Nacionales recomienda verificarlas antes de iniciar el pago.

El costo del derecho de ingreso para nacionales y ciudadanos andinos parte desde 27.500 pesos durante la temporada baja - crédito Parques Nacionales y Naturales de Colombia

El derecho de ingreso no incluye transporte, guianza, alojamiento, restaurante ni pasadía. Estos servicios deben contratarse directamente con agencias u operadores avalados. También es obligatorio adquirir un seguro de accidentes con asistencia al visitante, exigido por la Resolución 273 de 2024.

El ingreso exige registro, inducción y respeto por las restricciones ambientales

Antes de entrar, cada visitante debe realizar el registro y recibir una charla de inducción. El parque mantiene límites diarios de capacidad de carga en cada atractivo y horarios distintos de ingreso según el sector y la temporada.

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El acceso terrestre se realiza por Bahía Concha, Palangana, Calabazo y Zaino, que es la entrada principal y está ubicada a 32 kilómetros de Santa Marta por la Troncal del Caribe. También es posible ingresar por mar desde Santa Marta, El Rodadero o Taganga, con pago previo del derecho de ingreso y el seguro obligatorio.

La Resolución 273 de 2024 exige la adquisición obligatoria de un seguro contra accidentes para acceder al área protegida - crédito Parques Nacionales y Naturales de Colombia

No está permitido entrar con mascotas, parlantes, plásticos de un solo uso, drones sin autorización, botellas de licor ni sustancias alucinógenas. La alimentación de fauna silvestre está prohibida y los visitantes deben permanecer en los senderos señalizados. Las fogatas solo se permiten en sitios autorizados y el baño de mar se restringe a zonas habilitadas.

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Las autoridades pidieron atender las indicaciones de los guardaparques, respetar los sitios sagrados y confirmar disponibilidad, requisitos y tarifas mediante el correo tayrona@parquesnacionales.gov.co antes de desplazarse al área protegida.