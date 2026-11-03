Colombia

María Fernanda Cabal pidió al Gobierno “disminuir la burocracia” antes que “trasladar el peso” fiscal a los ciudadanos

El llamado de la exsenadora se registró luego de que el presidente Abelardo de la Espriella activó el trámite de urgencia para acelerar en el Congreso su Ley de Rescate Económico

La exsenadora pidió al Gobierno un recorte estatal - crédito @MaríaFdaCabal/X

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La exsenadora y exprecandidata presidencial María Fernanda Cabal, a través de sus redes sociales, se pronunció luego de que el presidente Abelardo de la Espriella radicó un mensaje de urgencia para que se agilice su proyecto de ley de rescate fiscal.

La exlegisladora, ahora militante del Partido Republicano, planteó que la responsabilidad fiscal debe partir de una reducción del gasto estatal, en referencia a la discusión sobre una reforma tributaria y el plan económico Misión Crecer.

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En un video difundido en sus redes sociales, la excongresista sostuvo que el Gobierno enfrenta dificultades financieras por decisiones de la administración de Gustavo Petro, pero afirmó que la respuesta debe centrarse en revisar el funcionamiento del Estado.

Que se ajuste el Estado y no el bolsillo de los colombianos (...) Colombia sí necesita responsabilidad fiscal. Eso significa disciplina en la administración de los recursos públicos, pero no puede confundirse con trasladar el costo del Estado a los ciudadanos”, afirmó Cabal.

La exsenadora María Fernanda Cabal no se mostró muy alineada con la propuesta fiscal del Gobierno De la Espriella - crédito@MariaFdaCabal/X
La exsenadora María Fernanda Cabal no se mostró muy alineada con la propuesta fiscal del Gobierno De la Espriella - crédito@MariaFdaCabal/X

La exsenadora expresó que acompaña al Gobierno ante lo que calificó como los efectos de la gestión anterior, en el que “se gastaron todo, hasta la olla raspada se la llevaron”, pero sí marcó distancia con la totalidad de la iniciativa legislativa.

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Cabal cuestionó la relación entre una reforma tributaria y Misión Crecer

Cabal sostuvo que el debate fiscal no debe limitarse al recaudo necesario para corregir las cuentas públicas. En cambio, en conformidad con su mensaje, el Gobierno también debe analizar el gasto estatal y las condiciones que enfrentan quienes desarrollan actividades económicas en el país.

“El problema no es solamente cuánto recauda el Estado, cuánto necesita para sanear sus finanzas, sino cuánto se gasta, cómo lo gasta y qué condiciones crea para que los colombianos produzcan riqueza”, señaló.

La dirigente política advirtió una tensión entre la iniciativa tributaria y Misión Crecer —impulsada por el Gobierno nacional para estimular la inversión—, un plan que, según indicó, busca reducir trámites y barreras para los ciudadanos y empresas, “liberar la economía, quitar trámites, todo ese laberinto que significa obstáculos para el ciudadano que genera riqueza”, declaró.

- crédito María Fernanda Cabal/Facebook
La dirigente política aseguró que lo que se requiere en Colombia es disminuir la burocracia - crédito María Fernanda Cabal/Facebook

La líder política afirmó que la transformación debe comenzar dentro de la administración pública, con menos duplicidad de funciones y gasto que no produzca resultados verificables; es decir, “menos desperdicio y que cada peso se sepa que produce resultados”, aseguró.

Cabal recordó una propuesta presentada durante la campaña de 2022 bajo el nombre Mega 2040. Allí planteó convertir el Departamento Nacional de Planeación en una unidad de eficiencia administrativa.

No podemos ofrecer bienestar hoy con promesas de regalos que salen del bolsillo de alguien y que hipotecan el futuro de las siguientes generaciones”, concluyó la exsenadora.

El Centro Democrático y Salvación Nacional plantearon reparos al proyecto

Por su parte, la ley de rescate fiscal enfrenta dificultades dentro de la propia coalición de Gobierno. El partido Centro Democrático, señalado como la bancada más numerosa del oficialismo, y Salvación Nacional han expresado críticas frente al texto.

Según la información conocida, el Gobierno presentó el proyecto sin una concertación previa con los partidos que integran su coalición.

El Gobierno de Abelardo de la Espriella radico el proyecto de ley ante el Congreso de la República el jueves 29 de octubre de 2026 - crédito Presidencia
El Gobierno de Abelardo de la Espriella radico el proyecto de ley ante el Congreso de la República el jueves 29 de octubre de 2026 - crédito Presidencia

La iniciativa fue presentada el jueves 29 de octubre y se prevé que su discusión inicie en las Comisiones Económicas durante las próximas semanas. El proyecto de ley para reducir la estructura del Estado, que complementaría la estrategia fiscal del Gobierno, aún no ha llegado al Legislativo.

Por ende, el debate pondrá a prueba la capacidad del Ejecutivo para conseguir respaldo legislativo a una iniciativa que incluye medidas tributarias con impacto directo en los electores.

La discusión se desarrolla en medio de tensiones entre el Gobierno y sectores políticos tradicionales, incluido el uribismo. También se registra un cruce público entre el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, a quien el exmandatario acusó de prácticas clientelistas durante el trámite de otra iniciativa oficial.

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