Colombia

Precio del dólar en Colombia: hay una nueva subida y se pone caro en medio de compras del Banco de la República y la reforma tributaria del Gobierno

La divisa norteamericana ganó más de $50 durante la jornada y se mantiene por encima de la línea de los $3.200, según reportó la plataforma Set-FX

El precio de venta del dólar en Colombia superó la barrera de los $4.200, algo que no se veía desde octubre de 2023 - crédito archivo Colprensa
El dólar registró una cotización máxima de $3.255 en la jornada del 3 de noviembre - Colprensa
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El dólar estadounidense cerró la jornada del 3 de noviembre de 2026 en Colombia en un promedio de $3.237,14, lo que representó una subida de $54,15 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que se ubicó en $3.182,99. Según informó la plataforma Set-FX, durante el día se negociaron más de USD1.054 millones en 1.210 transacciones. Se tuvo un precio de apertura de $3.220,00, un mínimo de $3.216,50 y un máximo de $3.255,00.

Dicho movimiento se dio, de acuerdo con Bancolombia, debido a que en el frente internacional EE. UU. llevó a cabo sus elecciones legislativas de mitad de término, cuyos resultados determinarán el control del Congreso estadounidense durante los próximos dos años. Por su parte, el índice DXY, que mide el dólar a nivel global, avanzó 0,10%, en medio de las declaraciones de un alto funcionario iraní, quien advirtió que Irán y EE.UU. aún se encuentran lejos de alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra.

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A nivel local, se registró una marcada presión alcista en línea con la caída del precio del barril de petróleo Brent (USD117,70), de referencia para Colombia, y la depreciación de las monedas de la región. Además, los inversionistas incorporaron la expectativa de una posible menor oferta de dólares en el mercado local, tras el anuncio de la compra de USD2.000 millones por parte del Banco de la República al Gobierno nacional.

Al cierre de la jornada del 3 de noviembre de 2026, el precio promedio de compra de dólar en las casas de cambio era de $3.230,00, mientras que el de venta se ubicaba en $3.330,00 - Infobae Colombia
Al cierre de la jornada del 3 de noviembre de 2026, el precio promedio de compra de dólar en las casas de cambio era de $3.230,00, mientras que el de venta se ubicaba en $3.330,00 - Infobae Colombia

Cómo le fue al dólar en octubre

Sobre lo que pasa con el dólar en Colombia, el estratega de Divisas y Derivados de Corficolombiana, Mauricio Acevedo, indicó que la moneda cerró octubre con una caída de $104, pese al repunte de la última semana. La tasa abrió el mes en $3.298 y terminó el viernes 30 en $3.194, luego de moverse entre un mínimo de $ 3.131 y un máximo de $ 3.346. El rango entre ambos extremos fue de $ 215.

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Acevedo señaló que el desempeño mensual contrastó con el de la última semana, cuando la divisa subió $39. El mercado abrió el lunes en $3.155 y cerró en $3.194, tras oscilar entre $3.117 y $3.202,50. “Así tengamos la sensación de que octubre fue un mes alcista, dado el cierre del viernes pasado, la realidad es que fue un mes bajista”, afirmó.

Atribuyó parte del movimiento semanal a la decisión del Banco de la República de mantener su tasa de interés en 12,25%, pese a que la mayoría del mercado esperaba un incremento de 25 puntos básicos, hasta 12,50%. “Los mercados siempre se anticipan y, si la mayoría esperaba un incremento, al no darse ese incremento, el mercado reaccionó al alza”, explicó Acevedo.

También mencionó una menor disponibilidad de dólares en las cuentas de entidades financieras, un factor que, según dijo, se refleja en las tasas de devaluación utilizadas en los contratos forward. “De nuevo surge el problema de caja en dólares de las entidades financieras”, sostuvo. A su juicio, esa situación abarata dichas tasas y puede impulsar la demanda de dólares en el mercado local.

El dólar volvió a superar la línea de los $3.200 luego de varias semanas a la baja - Sebastiao Moreira/EFE
El dólar volvió a superar la línea de los $3.200 luego de varias semanas a la baja - Sebastiao Moreira/EFE

Sobre el anuncio del Banco de la República de comprar USD2.000 millones al Gobierno nacional para reforzar las reservas internacionales, Acevedo consideró que la operación no tendría un efecto inmediato sobre la tasa de cambio. El Gobierno entregaría los dólares en el exterior y recibiría pesos a la tasa representativa del mercado vigente al momento de la transacción. No obstante, advirtió que la monetización de recursos de la emisión de bonos por USD5.200 millones podría presionar la cotización a la baja hacia el cierre del año.

“Volveríamos a vivir un patrón a la baja de fin de año”, afirmó, en referencia a una tendencia que, según su análisis, se repitió durante los últimos 11 años y cuenta con el respaldo de estrategias de carry trade.

Tasa de interés del Banco de la República

Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó un informe en el que se refirió a varios hechos económicos que marcaron la pauta del dólar en Colombia. Recordó que el Banco de la República mantuvo su tasa de interés de referencia en 12,25%, una decisión que, de acuerdo con el documento, sostuvo el ingreso de capitales hacia títulos de renta fija locales.

“Esta determinación de mantener estables los tipos de interés permitió que el flujo de capitales externos hacia títulos de renta fija en el país continuara”, señaló el reporte.

La tasa de interés del Banco de la República impacta, entre otras cosas, la inflación y los créditos de vivienda - John Vizcaíno/Reuters
La tasa de interés del Banco de la República impacta, entre otras cosas, la inflación y los créditos de vivienda - John Vizcaíno/Reuters

La cotización también recibió presiones por la discusión en el Congreso del proyecto de rescate económico presentado por el Gobierno nacional. Los operadores siguieron con cautela sus posibles consecuencias fiscales, mientras la baja puntual de los contratos de crudo Brent redujo las expectativas sobre la entrada de divisas. El informe indicó que este descenso “redujo la oferta teórica de dólares en el sistema financiero local”.

En el frente externo, la entidad resaltó que la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) conservó las tasas entre 3,75% y 4,00%, aunque el mercado permaneció atento a un posible incremento en diciembre. A ese escenario se sumó el desarrollo de las elecciones legislativas de mitad de período en Estados Unidos, un factor que elevó la demanda internacional de activos considerados de reserva. Durante las primeras operaciones, algunas posturas en el mercado interbancario superaron los $3.220 por dólar.

Las proyecciones técnicas citadas en el informe ubicaron el rango semanal entre $3.160 y $3.250 por dólar. En las casas de cambio, Bogotá registró compras promedio en $3.120 y ventas en $3.190, mientras que en Medellín los valores fueron de $3.110 y $3.200, respectivamente. “Para los importadores, el nivel actual ofrece mayor previsibilidad en sus costos, mientras que para los exportadores el alza representa un alivio tras la revaluación del peso de las semanas previas”, finalizó el FMI.

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