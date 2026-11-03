Colombia

Resultados Super Astro Sol hoy 3 de noviembre: verifique el signo ganador

El primer sorteo del día, ya cuenta con sus números ganadores. Consulte si es uno de los afortunados

Con la lotería de Super Astro puede ganar desde los dos aciertos (Infobae)
Con la lotería de Super Astro puede ganar desde los dos aciertos (Infobae)
Guardar

Súper Astro Sol compartió los resultados ganadores de su más reciente sorteo, celebrado este martes 3 de noviembre de 2026. Este popular juego le da la probabilidad de ganar hasta 42.000 veces la cantidad de su apuesta. Descubra si fue uno de los ganadores del chance de hoy.

Números ganadores del último sorteo de Super Astro

  • Fecha: martes 3 de noviembre de 2026.
  • Número ganador: 6566.
  • Signo ganador: Tauro.

A qué hora se juega Súper Astro

Súper Astro tiene dos sorteos que se juegan prácticamente todos los días de la siguiente manera:

PUBLICIDAD

El Súper Astro Sol se celebra de lunes a sábado a las 16:00 horas. El Súper Astro Luna que se celebra de lunes a viernes a las 22:50 horas, los sábados a las 22:45 horas y los domingos, así como días festivos, a las 20:30 horas.

Recuerde que solo se tiene un lapso de un año, contando a partir del día en que se realizó el sorteo, para cobrar el premio, de no hacerlo se perderá.

Para exigir el dinero se tiene que presentar el tiquete original sin enmendaduras y alteraciones, con las letras claras y legibles; también una fotocopia de la cédula de ciudadanía ampliada al 150%; y el formato SIPLAFT totalmente diligenciado que puedes encontrar en un punto de venta.

PUBLICIDAD

¿Cómo ganar el Súper Astro?

Los pasos para jugar por los premios del Super Astro. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los pasos para jugar por los premios del Super Astro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para participar y tener la posibilidad de ganar uno de los miles de millones de pesos en premios del Súper Astro, primero se tiene que acercar a cualquiera de los puntos de venta de Su Red o Super Giros. O si se prefiere hacerlo en línea, se puede ingresar a la página oficial o descargar la aplicación de cualquiera de los dos distribuidores autorizados.

Posteriormente, se tienes que elegir la combinación ganadora la cual debe estar conformada por cuatro cifras del 0 al 9 más un signo zodiacal. También se puedes elegir los 12 signos zodiacales para aumentar las posibilidades de ganar.

Ya con la apuesta definida, hay que realizar el pago que va desde los 500 pesos hasta los 10 mil pesos por tiquete. Mientras mayor sea el pago, el premio por resultar ganador será más grande.

Para ganar el premio mayor, los cuatro números y el signo de la apuesta tiene que coincidir con los resultados del día, sin embargo, se tiene la posibilidad de obtener alguna recompensa desde los dos aciertos.

El premio mayor, es decir, para aquel que haya atinado las cuatro cifras y el signo, se define multiplicando 42 mil veces el monto apostado. Para quien atinó a tres de las cifras más el signo el dinero entregado se definirá multiplicando mil veces el monto apostado. Mientras que para aquel que atinó a dos cifras más el signo el premio ascenderá a 100 veces el monto apostado.

Cabe mencionar que los premios menores a 182 UVT ($8.565.830) serán pagados en los puntos de venta autorizados de cada distribuidor. Mientras que los premios iguales o mayores a 182 UV, el ganador deberá acercarse a un punto de venta SuRed o Super Giros para formalizarse como ganador, posteriormente el premio será pagado en las oficinas del Banco de Occidente a través de un cheque.

¿Qué impuestos se aplican en Súper Astro?

Conoce cuáles son los impuestos que aplican en este sorteo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Conoce cuáles son los impuestos que aplican en este sorteo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los premios del Súper Astro están sujetos principalmente a dos impuestos:

Una retención en la fuente del 20%, que se aplica únicamente a premios iguales o superiores a 48 UVT (aproximadamente $1.709.136 a $2.259.120 pesos, según la fuente). Esta retención corresponde a un impuesto sobre los premios ganados en juegos de suerte y azar.

El Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) o impuesto 4x1000, que se cobra sobre las transacciones financieras realizadas al momento de la consignación o retiro del dinero del premio. Este impuesto es indirecto y lo asume el beneficiario del premio.

Además, para premios mayores a 182 UVT (alrededor de $6.600.000 o $8.500.000 según distintas referencias), el cobro se realiza por transferencia bancaria, aplicándose estos descuentos antes de que el ganador reciba el monto neto. Estos impuestos son obligatorios y se retienen en la fuente para garantizar el cumplimiento de las normativas fiscales en Colombia.

Temas Relacionados

Super Astro SolSuper AstroResultado Super Astro SolAstro Sol hoyLoterías de Colombiacolombia-noticiascolombia-loteríasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

“Usted mintió”: Mafe Carrascal le ‘cantó la tabla’ a Daniel Briceño por supuestos beneficios para reclutadores de menores con la ley de sometimiento

La congresista del Pacto Histórico cuestionó al ponente del proyecto al asegurar que el articulado dejaría abierta la posibilidad de otorgar descuentos de penas a quienes recluten menores de entre 14 y 17 años sin condena en firme

“Usted mintió”: Mafe Carrascal le ‘cantó la tabla’ a Daniel Briceño por supuestos beneficios para reclutadores de menores con la ley de sometimiento

Tiendas de barrio podrían verse afectadas por los impuestos saludables, según Fenalco, que pidió al Gobierno revisar esos gravámenes: “Nos sorprende”

Jaime Cabal, presidente del gremio, solicitó modificar esos tributos porque elevarían los precios, reducirían las ventas de pequeños comercios y afectarían a hogares vulnerables

Tiendas de barrio podrían verse afectadas por los impuestos saludables, según Fenalco, que pidió al Gobierno revisar esos gravámenes: “Nos sorprende”

Se conocen las imágenes del feminicidio de Paula Carley Coca Murcia, en Santander: las autoridades ya capturaron al presunto agresor

Leonardo Gómez Bernal, el hombre de 63 años que, al parecer, estaba obsesionado con la joven de 23, huyó luego de atentar contra la mujer. Las autoridades lo encontraron poco después en un barrio del municipio de San Gil

Se conocen las imágenes del feminicidio de Paula Carley Coca Murcia, en Santander: las autoridades ya capturaron al presunto agresor

María Elvira Samper se refirió a las diferencias que, según ella, separan a Gustavo Petro de Antonio Navarro Wolff: “Conciliador contrario al otro personaje”

La periodista colombiana aseguró que votó por Navarro Wolff cada vez que pudo y destacó su capacidad para reconocer los errores del M-19 y construir acuerdos políticos

María Elvira Samper se refirió a las diferencias que, según ella, separan a Gustavo Petro de Antonio Navarro Wolff: “Conciliador contrario al otro personaje”

Armada evitó que USD 81 millones llegaran a las finanzas del narcotráfico tras decomisar 1,7 toneladas de cocaína en Cauca y Nariño

Dos operaciones fluviales en López de Micay y La Tola permitieron localizar 66 bultos con una cantidad equivalente a cerca de 4,4 millones de dosis

Armada evitó que USD 81 millones llegaran a las finanzas del narcotráfico tras decomisar 1,7 toneladas de cocaína en Cauca y Nariño
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

ENTRETENIMIENTO

La Segura reapareció en redes sociales y contó lo que hay detrás de sus dolores de espalda: "Es peor si entran a sacarlo"

La Segura reapareció en redes sociales y contó lo que hay detrás de sus dolores de espalda: "Es peor si entran a sacarlo"

Mamá de La Segura hizo contundente petición tras conocerse delicada situación de salud de su hija: “Se los agradezco con todo mi corazón”

Sara Uribe había llegado al altar en secreto: las fotos junto a Camilo Méndez que causaron confusión

Jessica Cediel responde a las críticas por asistir al concierto de Ryan Castro pese a su fe cristiana: “Pretenden que no tenga vida”

Hermano de Kbeto Zuleta reveló cómo el artista reaccionó tras la amputación de su pierna debido al accidente: “Está muy consciente”

Deportes

Conmebol se pronunció sobre la venta de entradas para la final de la Copa Sudamericana 2026 a través de agencias de turismo en Barranquilla

Conmebol se pronunció sobre la venta de entradas para la final de la Copa Sudamericana 2026 a través de agencias de turismo en Barranquilla

Acolfutpro denunció “negligencia” del Gobierno ante los incumplimientos del Deportivo Pereira, sancionado por la FIFA

Atlético Nacional es el cuarto mejor equipo de Suramérica en el 2026, según Transfermarkt: América también aparece en el listado

El Sporting Lisboa de Luis Javier Suárez pisa firme en la Champions: venció 1-0 al Shakhtar Donetsk

Él es Paulo Fonseca, el que podría ser el nuevo entrenador de Luis Suárez en el Sporting Lisboa: ya dirigió a Jackson Martínez y Juan Fernando Quintero