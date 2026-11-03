Tiendas de barrio podrían verse afectadas por los impuestos saludables, según Fenalco, que pidió al Gobierno revisar esos gravámenes: “Nos sorprende”

Jaime Cabal, presidente de Fenalco, advirtió la necesidad de incorporar ajustes y cambios sobre aquellas medidas que afectan directamente a las tiendas de barrio, el consumo y algunos sectores del comercio - Fenalco

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La Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco) se refirió al proyecto de ley de rescate económico o reforma tributaria que presentó el gobierno de Abelardo de la Espriella al Congreso de la República y con el que busca recaudar $44 billones para organizar la finanzas del país.

Por medio de un comunicado, el gremio que preside Jaime Cabal pidió ajustes a la iniciativa para proteger a tenderos, consumidores y sectores populares, al tiempo que respaldó de manera parcial la iniciativa del Gobierno. El dirigente propuso mantener medidas de recaudo y devolución tributaria, revisar gravámenes específicos y extender la austeridad fiscal a todo el Estado. Además, lamentó un deterioro de las cuentas públicas y atribuyó su origen al manejo de la administración anterior de Gustavo Petro.

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“Colombia atraviesa la crisis fiscal más grave de su historia producto del derroche y el elevado endeudamiento del Gobierno anterior, que llevó la deuda pública a niveles sin precedentes”, afirmó.

En Colombia se estima que existen alrededor de 450.000 a 500.000 tiendas de barrio, según Fenalco - Elvis González/EFE

El funcionario advirtió que el déficit y la deuda obligan a una respuesta amplia para evitar consecuencias mayores, incluida la posibilidad de quiebra. Adicionalmente, planteó que “el proyecto de ley de rescate fiscal, radicado por el Gobierno nacional, ha develado la verdadera magnitud y la grave crisis de las finanzas públicas colombianas propiciadas por el gobierno anterior. Creemos que es un proyecto duro para todos los colombianos, todos debemos aportar”.

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Medidas de la ley de rescate que respalda Fenalco

Dentro de las medidas propuestas por el Gobierno, Cabal valoró:

Devolución del IVA para millones de colombianos, que se presenta como un alivio para los hogares más vulnerables.

Eliminación de la exclusión del IVA para las compras de bajo valor, conocidas como “minimis”, hechas en plataformas chinas por menos de USD200 ($650.532 actuales).

Según el comunicado de Fenalco, el cobro del impuesto podría aportar más de $1,8 billones al fisco y ayudaría a equilibrar las condiciones frente al comercio nacional.

Sobre ese punto, Cabal cuestionó las ventajas tributarias que, a su juicio, favorecían a esas plataformas. “Igualmente, como la eliminación de la exención del IVA que tenían las plataformas chinas y que estaban quebrando al comercio organizado del país”, expresó.

Impuestos que el gremio pide revisar

La principal objeción del gremio recae sobre los llamados impuestos saludables, que Fenalco asocia con presiones sobre las tiendas de barrio y los consumidores de menores ingresos. Cabal fue enfático al referirse a esa carga: “El impuesto al tendero nos preocupa y nos sorprende que no haya sido eliminado, como lo había solicitado Fenalco. Creemos que tenemos que trabajar en ese sentido”.

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Sostuvo que esos tributos encarecerían productos de consumo cotidiano y afectarían a pequeños comercios que ya registran una caída en sus ventas. Advirtió que el impuesto a la cerveza presionaría los márgenes de las tiendas y pondría en riesgo la sostenibilidad de parte de esos negocios.

De igual manera, pidió revisar:

El aumento del IVA para vehículos híbridos y eléctricos, que pasaría del 5% al 19%. Considera que ese cambio desincentivaría la compra de tecnologías más limpias y entraría en tensión con los objetivos de transición energética.

El tratamiento tributario de los insumos agrícolas. Señala que retirar beneficios, incluida la exclusión del IVA para productos de uso agropecuario, elevaría los costos de producción del campo, afectaría la competitividad y generaría presiones sobre los precios de los alimentos.

Jaime Cabal destacó la apertura de conversaciones con el presidente Abelardo de la Espriella, el vicepresidente José Manuel Restrepo, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, y el ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín,. Valoró “la buena voluntad del Gobierno de abrir mesas de concertación para poder proponer y hacer algunas propuestas sustitutivas que le generen ingresos al fisco, pero que no castiguen y afecten a sectores como el sector de tiendas y las clases populares”.

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Propuesta de austeridad para todo el Estado

El presidente de Fenalco planteó que el ajuste fiscal no debe limitarse al Ejecutivo. “No puede ser que solamente el Ejecutivo haga esfuerzos en reducción de la burocracia del gasto público. Lo debe hacer todo el Estado, las otras ramas del poder, el Congreso de la República, los organismos de control, la rama judicial”, declaró.

La ley de ajuste reduciría el déficit fiscal del Gobierno, calculado en 9% del PIB - Luisa González/Reuters

Solicitó un pacto institucional de austeridad que incluya al Congreso de la República, la Rama Judicial y entidades independientes, entre ellas la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía, la Registraduría y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La propuesta contempla un ahorro de por lo menos el 20% en los presupuestos de funcionamiento y gasto; el encabezado del documento sitúa la medida a partir de 2027, mientras el cuerpo plantea mantenerla durante los próximos cuatro años.

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Cabal insistió en que la respuesta a la crisis requiere compromisos de todas las instituciones. “Creo que todos tenemos que poner y aportar en esta crisis”, dijo.

Lucha conta la corrupción

Añadió la lucha contra la corrupción como el tercer componente de la estrategia fiscal. Según la Radiografía de Hechos de Corrupción 2016-2022 de Transparencia por Colombia, durante ese período se perdieron $21,28 billones por hechos de corrupción, cifra a la que Fenalco suma como estimaciones históricas de pérdidas cercanas a $50 billones.

Para el dirigente, esos recursos dejan de financiar inversión, infraestructura, salud, educación y bienestar social. “El país necesita un compromiso decidido con la austeridad, la eficiencia del gasto, la equidad tributaria y la transparencia en el manejo de los recursos públicos”, afirmó al puntualizar que cualquier exigencia adicional a hogares y empresas debe estar precedida por una reducción verificable del gasto estatal y una respuesta efectiva frente a la corrupción.

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