Colombia

María Elvira Samper se refirió a las diferencias que, según ella, separan a Gustavo Petro de Antonio Navarro Wolff: “Conciliador contrario al otro personaje”

La periodista colombiana aseguró que votó por Navarro Wolff cada vez que pudo y destacó su capacidad para reconocer los errores del M-19 y construir acuerdos políticos

María Elvira Samper, periodista colombiana, marcó las diferencias entre Gustavo Petro y Antonio Navarro Wolf - crédito EFE/Festival Gabo 2026
María Elvira Samper, periodista colombiana, marcó las diferencias entre Gustavo Petro y Antonio Navarro Wolf - crédito EFE/Festival Gabo 2026
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El político Antonio Navarro Wolff murió el domingo 1 de noviembre de 2026 a las 2:42 p. m., según informó su familia. El exintegrante del Movimiento 19 de Abril (M-19), copresidente de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 y exsenador, exgobernador de Nariño y exministro tenía 78 años, sus allegados no divulgaron la causa del deceso.

A propósito de su muerte, María Elvira Samper, periodista colombiana, trazó una diferencia entre Navarro Wolff y el expresidente Gustavo Petro, quienes militaron en el M-19, una guerrilla de izquierda que dejó las armas en 1990 para incorporarse a la política legal.

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En diálogo con Mañanas Blu, Samper sostuvo que Navarro Wolff reconoció los errores del grupo armado y privilegió la negociación, a diferencia de la relación que Petro ha mantenido con ese pasado.

Navarro era un tipo muy racional, no era un iluminado ni un soñador”, afirmó Samper. La periodista contrapuso esa actitud con la de Petro al señalar que Navarro “nunca, nunca glorificó” las acciones de la organización. Más adelante, al describir su capacidad de acuerdo, volvió a marcar distancia: era “tan conciliador, contrario al otro personaje”, haciendo alusión al expresidente Petro.

Navarro Wolff fue alcalde de Nariño, gobernador de Pasto y también estuvo en el Congreso de la República, como parte de su carrera política - crédito Sofía Toscano/Colprensa
Navarro Wolff fue alcalde de Nariño, gobernador de Pasto y también estuvo en el Congreso de la República, como parte de su carrera política - crédito Sofía Toscano/Colprensa

La crítica de Navarro Wolff a la toma del Palacio de Justicia

Samper ubicó una de las diferencias en la posición de Navarro Wolff frente a la toma del Palacio de Justicia, la operación del M-19 en 1985 que terminó con la destrucción del edificio y decenas de muertos. Él se encontraba en La Habana, recuperándose del atentado con granada que sufrió ese mismo año en Cali, cuando la guerrilla ocupó el Palacio.

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Creo que fue la figura de la izquierda del M-19 más tajante y más categórica con respecto al error político del Palacio, de la toma del Palacio”, dijo Samper. La periodista remarcó así que Navarro Wolff asumió una mirada crítica sobre esa acción, mientras durante la entrevista se cuestionó que Petro haya reivindicado episodios de la historia del M-19.

Toma del Palacio de Justicia
Este fue el momento en que el Ejército se disponía a ingresar al Palacio de Justicia usando carro-tanques en la entrada principal - crédito Colprensa

La comparación surgió luego de que el conductor planteara que Navarro Wolff había reconocido “los muchos errores” cometidos por la guerrilla, mientras Petro había hecho “apología” de la toma del Palacio de Justicia. Samper respondió: “Correcto”. Enseguida añadió: “Lo uno y lo otro”, al coincidir con que la diferencia estaba tanto en la seriedad como en la forma de leer el pasado armado.

Para Samper, Navarro Wolff no fue ajeno a la historia del M-19 ni a sus decisiones, pero se caracterizó por una actitud práctica. “Era un tipo aterrizado, racional, convencido”, sostuvo. También recordó que, después del asesinato de Carlos Pizarro, comandante de la organización y candidato presidencial, Navarro Wolff defendió la continuidad del proceso de paz.

Antonio Navarro Wolf y el M19
Durante su trayectoria política, el exguerrillero aseguró que el M-19 apareció en respuesta al supuesto fraude del 19 de abril de 1970 - crédito Johan Largo/Infobae

De la desmovilización a la Asamblea Constituyente

El M-19 firmó el acuerdo de paz con el Estado el 9 de marzo de 1990. La desmovilización abrió el camino para que el grupo se convirtiera en la Alianza Democrática M-19 y participara en elecciones. Tras el asesinato de Pizarro, Navarro Wolff asumió la candidatura presidencial y obtuvo el tercer lugar en los comicios de ese año.

Samper recordó el mensaje de Navarro Wolff en medio de la incertidumbre que dejó ese crimen: “Por encima de todo vamos a seguir adelante” y “vamos a seguir en el proceso de negociación”. A su juicio, aquella decisión tuvo una dimensión política y otra práctica, porque el grupo armado atravesaba un momento de debilidad. “Estaban muy diezmados, les habían dado muy duro”, explicó.

Navarro Wolff integró después la presidencia colegiada de la Asamblea Constituyente junto con Álvaro Gómez Hurtado y Horacio Serpa. Samper destacó la alianza con Gómez, pese a que lo definió como “enemigo de la negociación, de cualquier negociación”. Según recordó, los acuerdos entre los tres ayudaron a impulsar la segunda vuelta presidencial.

La periodista también mencionó que la lista del M-19 para la Constituyente reunió a Mario Laserna, María Mercedes Carranza, Braulio Herrera y Pedro Bonet. Para Samper, esa diversidad reflejó la visión de Navarro Wolff tras la dejación de armas: “Eso muestra como la visión amplia, la corrección de que haber estado en las armas ya no iba más”.

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