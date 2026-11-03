Colombia

Se conocen las imágenes del feminicidio de Paula Carley Coca Murcia, en Santander: las autoridades ya capturaron al presunto agresor

Leonardo Gómez Bernal, el hombre de 63 años que, al parecer, estaba obsesionado con la joven de 23, huyó luego de atentar contra la mujer. Las autoridades lo encontraron poco después en un barrio del municipio de San Gil

Guardar

En el departamento de Santander no paran la conmoción y el rechazo por el asesinato de Paula Carley Coca Murcia, la joven de 23 años que fue atacada con un arma cortopunzante mientras trabajaba en un establecimiento del municipio de Pinchote, Santander, el domingo 1 de noviembre de 2026.

Incluso, en distintos puntos se han llevado a cabo movilizaciones, como la velatón que se registró el lunes 2 de noviembre frente a la Alcaldía de San Gil que reunió a familiares, amigos y colectivos de mujeres

PUBLICIDAD

La concentración congregó a decenas de asistentes llevaron velas y carteles con mensajes para recordar a la víctima y exigir avances en el proceso judicial contra el presunto responsable.

La jornada contó con la participación del colectivo Territorio de Mujeres Guanentinas, que pidió garantías para las mujeres de la región y cuestionó la persistencia de las violencias basadas en género, de acuerdo con la información del medio santandereano El Frente.

Paula Carley Coca Murcia fue atacada con un arma cortopunzante mientras trabajaba en un establecimiento situado en la vía entre San Gil y Socorro - crédito @ColombiaOscura/X
Paula Carley Coca Murcia fue atacada con un arma cortopunzante mientras trabajaba en un establecimiento situado en la vía entre San Gil y Socorro - crédito @ColombiaOscura/X

Recordamos a Paula y a todas aquellas mujeres a quienes les arrebataron la vida”, señaló el colectivo durante el encuentro. “Sus nombres, sus historias y sus sueños no pueden quedar en el olvido”, agregaron las integrantes de la organización.

PUBLICIDAD

Así sucedió el ataque

El crimen, que quedó registrado en video, ocurrió hacia las 12:40 del mediodía del domingo, en un establecimiento comercial del sector La Recta, sobre la carretera que une los municipios de San Gil y Socorro, en jurisdicción de Pinchote.

En ese momento, Paula Carley Coca Murcia se encontraba en su lugar de trabajo, recostada en una hamaca, cuando un hombre llegó al sitio. De acuerdo con el clip, ambos sostuvieron una discusión y, de repente, el sujeto la hirió en repetidas oportunidades con un arma cortopunzante.

La joven reaccionó al ataque armado, pero pronto quedó desmayada en el suelo - crédito captura @ColombiaOscura/X - @LaFMBucaramanga/X
La joven reaccionó al ataque armado, pero pronto quedó desmayada en el suelo - crédito captura @ColombiaOscura/X - @LaFMBucaramanga/X

La joven logró actuar para bajarse de la red colgante, se incorporó sobre sus pies y se revisó la herida. Momentos después, se derrumbó y fue trasladada a la Clínica Santa Cruz de la Loma, en San Gil, pero falleció minutos después a causa de la gravedad de las lesiones.

El caso generó rechazo entre los habitantes de la región. En particular, porque surgieron versiones —que están en etapa de investigación—sobre un posible acoso previo contra la víctima.

La Policía capturó a un hombre de 63 años tras activar un operativo

Según el video, después del ataque, el señalado agresor huyó por la vía nacional. La información suministrada por la Policía del departamento de Santander es que unidades de la institución desplegaron un plan candado con el que lograron ubicar al hombre en el sector de la feria de San Gil, donde fue detenido en flagrancia.

La Policía capturó en San Gil a un hombre de 63 años, señalado como presunto responsable del feminicidio - crédito Policía Santander

El capturado, un hombre de 63 años, presentaba autolesiones al momento de su detención. Por ese motivo, las autoridades lo trasladaron a un centro médico bajo custodia policial.

La Gobernación de Santander rechazó el crimen y solicitó celeridad en las actuaciones judiciales: “Acompañamos a su familia y ponemos a disposición todas las capacidades de la Gobernación para apoyar a las autoridades en la investigación. Quien le quita la vida a una mujer debe responder con todo el peso de la ley”.

La Fiscalía asumió el caso por el presunto delito de feminicidio agravado, mientras la comunidad pide que el crimen no quede impune - crédito @GobdeSantander/X
La Fiscalía asumió el caso por el presunto delito de feminicidio agravado, mientras la comunidad pide que el crimen no quede impune - crédito @GobdeSantander/X

“El gobernador de Santander, MG (R) Juvenal Díaz Mateus, a través de la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género, hace un llamado a las autoridades para que adelanten las investigaciones correspondientes y esclarezcan lo ocurrido en el menor tiempo posible. Asimismo, invita a las mujeres que se encuentren en situación de riesgo o sean víctimas de violencia a activar la Ruta de Atención, buscar acompañamiento institucional y acudir a las autoridades competentes para denunciar y solicitar protección”, se leyó en el comunicado.

El detenido y los elementos recogidos durante el procedimiento quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que deberá avanzar en el proceso por el presunto delito de feminicidio agravado.

Temas Relacionados

Paula Carley Coca MurciaSantanderFeminicidioCapturaLínea PúrpuraColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

“Usted mintió”: Mafe Carrascal le ‘cantó la tabla’ a Daniel Briceño por supuestos beneficios para reclutadores de menores con la ley de sometimiento

La congresista del Pacto Histórico cuestionó al ponente del proyecto al asegurar que el articulado dejaría abierta la posibilidad de otorgar descuentos de penas a quienes recluten menores de entre 14 y 17 años sin condena en firme

“Usted mintió”: Mafe Carrascal le ‘cantó la tabla’ a Daniel Briceño por supuestos beneficios para reclutadores de menores con la ley de sometimiento

Tiendas de barrio podrían verse afectadas por los impuestos saludables, según Fenalco, que pidió al Gobierno revisar esos gravámenes: “Nos sorprende”

Jaime Cabal, presidente del gremio, solicitó modificar esos tributos porque elevarían los precios, reducirían las ventas de pequeños comercios y afectarían a hogares vulnerables

Tiendas de barrio podrían verse afectadas por los impuestos saludables, según Fenalco, que pidió al Gobierno revisar esos gravámenes: “Nos sorprende”

María Elvira Samper se refirió a las diferencias que, según ella, separan a Gustavo Petro de Antonio Navarro Wolff: “Conciliador contrario al otro personaje”

La periodista colombiana aseguró que votó por Navarro Wolff cada vez que pudo y destacó su capacidad para reconocer los errores del M-19 y construir acuerdos políticos

María Elvira Samper se refirió a las diferencias que, según ella, separan a Gustavo Petro de Antonio Navarro Wolff: “Conciliador contrario al otro personaje”

Armada evitó que USD 81 millones llegaran a las finanzas del narcotráfico tras decomisar 1,7 toneladas de cocaína en Cauca y Nariño

Dos operaciones fluviales en López de Micay y La Tola permitieron localizar 66 bultos con una cantidad equivalente a cerca de 4,4 millones de dosis

Armada evitó que USD 81 millones llegaran a las finanzas del narcotráfico tras decomisar 1,7 toneladas de cocaína en Cauca y Nariño

Congreso radicó proyecto de ley para rendir homenaje a Antonio Navarro Wolff: estas son las iniciativas que contempla

La propuesta fue impulsada por la bancada del partido Alianza Verde, que busca exaltar su trayectoria política y preservar su memoria a través de distintos reconocimientos institucionales

Congreso radicó proyecto de ley para rendir homenaje a Antonio Navarro Wolff: estas son las iniciativas que contempla
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

ENTRETENIMIENTO

La Segura reapareció en redes sociales y contó lo que hay detrás de sus dolores de espalda: "Es peor si entran a sacarlo"

La Segura reapareció en redes sociales y contó lo que hay detrás de sus dolores de espalda: "Es peor si entran a sacarlo"

Mamá de La Segura hizo contundente petición tras conocerse delicada situación de salud de su hija: “Se los agradezco con todo mi corazón”

Sara Uribe había llegado al altar en secreto: las fotos junto a Camilo Méndez que causaron confusión

Jessica Cediel responde a las críticas por asistir al concierto de Ryan Castro pese a su fe cristiana: “Pretenden que no tenga vida”

Hermano de Kbeto Zuleta reveló cómo el artista reaccionó tras la amputación de su pierna debido al accidente: “Está muy consciente”

Deportes

Conmebol se pronunció sobre la venta de entradas para la final de la Copa Sudamericana 2026 a través de agencias de turismo en Barranquilla

Conmebol se pronunció sobre la venta de entradas para la final de la Copa Sudamericana 2026 a través de agencias de turismo en Barranquilla

Acolfutpro denunció “negligencia” del Gobierno ante los incumplimientos del Deportivo Pereira, sancionado por la FIFA

Atlético Nacional es el cuarto mejor equipo de Suramérica en el 2026, según Transfermarkt: América también aparece en el listado

El Sporting Lisboa de Luis Javier Suárez pisa firme en la Champions: venció 1-0 al Shakhtar Donetsk

Él es Paulo Fonseca, el que podría ser el nuevo entrenador de Luis Suárez en el Sporting Lisboa: ya dirigió a Jackson Martínez y Juan Fernando Quintero