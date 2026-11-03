Se conocen las imágenes del feminicidio de Paula Carley Coca Murcia, en Santander: las autoridades ya capturaron al presunto agresor

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En el departamento de Santander no paran la conmoción y el rechazo por el asesinato de Paula Carley Coca Murcia, la joven de 23 años que fue atacada con un arma cortopunzante mientras trabajaba en un establecimiento del municipio de Pinchote, Santander, el domingo 1 de noviembre de 2026.

Incluso, en distintos puntos se han llevado a cabo movilizaciones, como la velatón que se registró el lunes 2 de noviembre frente a la Alcaldía de San Gil que reunió a familiares, amigos y colectivos de mujeres

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La concentración congregó a decenas de asistentes llevaron velas y carteles con mensajes para recordar a la víctima y exigir avances en el proceso judicial contra el presunto responsable.

La jornada contó con la participación del colectivo Territorio de Mujeres Guanentinas, que pidió garantías para las mujeres de la región y cuestionó la persistencia de las violencias basadas en género, de acuerdo con la información del medio santandereano El Frente.

Paula Carley Coca Murcia fue atacada con un arma cortopunzante mientras trabajaba en un establecimiento situado en la vía entre San Gil y Socorro - crédito @ColombiaOscura/X

“Recordamos a Paula y a todas aquellas mujeres a quienes les arrebataron la vida”, señaló el colectivo durante el encuentro. “Sus nombres, sus historias y sus sueños no pueden quedar en el olvido”, agregaron las integrantes de la organización.

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Así sucedió el ataque

El crimen, que quedó registrado en video, ocurrió hacia las 12:40 del mediodía del domingo, en un establecimiento comercial del sector La Recta, sobre la carretera que une los municipios de San Gil y Socorro, en jurisdicción de Pinchote.

En ese momento, Paula Carley Coca Murcia se encontraba en su lugar de trabajo, recostada en una hamaca, cuando un hombre llegó al sitio. De acuerdo con el clip, ambos sostuvieron una discusión y, de repente, el sujeto la hirió en repetidas oportunidades con un arma cortopunzante.

La joven reaccionó al ataque armado, pero pronto quedó desmayada en el suelo - crédito captura @ColombiaOscura/X - @LaFMBucaramanga/X

La joven logró actuar para bajarse de la red colgante, se incorporó sobre sus pies y se revisó la herida. Momentos después, se derrumbó y fue trasladada a la Clínica Santa Cruz de la Loma, en San Gil, pero falleció minutos después a causa de la gravedad de las lesiones.

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El caso generó rechazo entre los habitantes de la región. En particular, porque surgieron versiones —que están en etapa de investigación—sobre un posible acoso previo contra la víctima.

La Policía capturó a un hombre de 63 años tras activar un operativo

Según el video, después del ataque, el señalado agresor huyó por la vía nacional. La información suministrada por la Policía del departamento de Santander es que unidades de la institución desplegaron un plan candado con el que lograron ubicar al hombre en el sector de la feria de San Gil, donde fue detenido en flagrancia.

La Policía capturó en San Gil a un hombre de 63 años, señalado como presunto responsable del feminicidio - crédito Policía Santander

El capturado, un hombre de 63 años, presentaba autolesiones al momento de su detención. Por ese motivo, las autoridades lo trasladaron a un centro médico bajo custodia policial.

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La Gobernación de Santander rechazó el crimen y solicitó celeridad en las actuaciones judiciales: “Acompañamos a su familia y ponemos a disposición todas las capacidades de la Gobernación para apoyar a las autoridades en la investigación. Quien le quita la vida a una mujer debe responder con todo el peso de la ley”.

La Fiscalía asumió el caso por el presunto delito de feminicidio agravado, mientras la comunidad pide que el crimen no quede impune - crédito @GobdeSantander/X

“El gobernador de Santander, MG (R) Juvenal Díaz Mateus, a través de la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género, hace un llamado a las autoridades para que adelanten las investigaciones correspondientes y esclarezcan lo ocurrido en el menor tiempo posible. Asimismo, invita a las mujeres que se encuentren en situación de riesgo o sean víctimas de violencia a activar la Ruta de Atención, buscar acompañamiento institucional y acudir a las autoridades competentes para denunciar y solicitar protección”, se leyó en el comunicado.

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El detenido y los elementos recogidos durante el procedimiento quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que deberá avanzar en el proceso por el presunto delito de feminicidio agravado.