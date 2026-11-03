Tras el temblor de 5,6 de este martes 3 de noviembre, el alcalde de Chaparral reveló los daños y pidió apoyo al Gobierno nacional: “Se han afectado muchísimo”

Alcalde de Chaparral ordenó censo de daños tras el temblor que afectó casas y comercios - crédito Universidad del Tolima - @charlessradio/X

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Un sismo de magnitud 5,6 sacudió a Chaparral, Tolima, a las 4:13 a. m. del martes 3 de noviembre de 2026 y dejó daños en viviendas, comercios y al menos dos mujeres atendidas en el Hospital San Juan Bautista.

El alcalde Helver González Mora afirmó que, hasta el momento, no se han reportado muertes tras el movimiento telúrico cuyo epicentro estuvo en ese municipio.

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El mandatario señaló en entrevista con Blu Radio que la emergencia causó temor e incertidumbre entre los habitantes, mientras las autoridades locales reunían información desde las zonas urbanas y rurales. “No tenemos pérdidas humanas”, sostuvo González, quien indicó que varias casas resultaron afectadas y que algunas estructuras colapsaron.

La Alcaldía de Chaparral activó a la Oficina de Gestión del Riesgo para recibir reportes de los corregimientos y de las juntas de acción comunal. Con esa información, el municipio elaborará un censo oficial de daños que remitirá a las autoridades departamentales y al Gobierno nacional.

“No tenemos pérdidas humanas”, dijo el alcalde de Chaparral luego del fuerte sismo - crédito Alcaldía de Chaparral

Una de las personas lesionadas fue identificada como Amanda Díaz Carvajal, residente del barrio Libertador. Según explicó el alcalde, un muro cayó sobre ella durante la emergencia y una ambulancia la trasladó al Hospital San Juan Bautista. Tras la valoración médica, las autoridades informaron que permanecía fuera de peligro.

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González evitó precisar las circunstancias en las que la mujer se encontraba junto a la estructura al momento del derrumbe. “No le puedo dar esos detalles”, respondió cuando el periodista le preguntó si la víctima había salido de su vivienda después del temblor y se había acercado al muro.

La segunda paciente atendida fue una mujer llamada Norma Milena, quien presentó una crisis nerviosa a raíz del movimiento. El alcalde afirmó que recibió asistencia médica, le suministraron medicamentos y posteriormente obtuvo el alta. “Ambas están fuera de peligro”, señaló el jefe local.

Una vivienda colapsó en la vereda Río Negro

En declaraciones a Semana, González Mora detalló que el daño más grave conocido hasta ahora corresponde a una vivienda destruida en la vereda Río Negro, dentro del corregimiento de Las Hermosas. Esa área rural concentra la preocupación de los habitantes debido a la sucesión de movimientos sísmicos registrados desde septiembre.

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Afectaciones en algunas viviendas tras temblor del 3 de noviembre - crédito @charlessradio/X

“Tenemos la destrucción de una vivienda en la vereda de Río Negro, corregimiento de Las Hermosas”, manifestó el alcalde. Agregó que esa zona ha sentido con mayor intensidad los recientes episodios y que sus pobladores expresan temor ante la posibilidad de nuevos temblores.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC), registró más de 200 movimientos telúricos en un solo día durante septiembre en esa área del departamento. El alcalde indicó que el fenómeno no ha cesado en los últimos meses y consideró que el sismo de la madrugada estuvo entre los de mayor impacto para la población.

Las Hermosas es uno de los sectores donde los habitantes han reportado mayores dificultades. A la pérdida de una casa se suman averías en otras edificaciones y daños que todavía están bajo revisión. Los equipos municipales deberán desplazarse a los puntos señalados por las comunidades para establecer el número definitivo de damnificados.

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Un mapa del Servicio Geológico Colombiano señala el epicentro de un sismo de magnitud 5,6 registrado en Tolima - crédito Servicio Geológico Colombiano

La Alcaldía hará un censo de daños en barrios y zonas rurales

El alcalde también informó que existen reportes de viviendas averiadas en el casco urbano de Chaparral. Algunas instalaciones comerciales sufrieron afectaciones, aunque el municipio no difundió una cifra sobre el total de predios comprometidos ni una estimación económica de las pérdidas.

“Hay unas instalaciones comerciales que se han afectado muchísimo”, afirmó González Mora. La administración local busca consolidar una base de datos con los registros de cada familia y negocio afectado, con el propósito de solicitar apoyo ante el Comité de Gestión del Riesgo Departamental y las autoridades nacionales.

La Oficina de Gestión del Riesgo recibe información mediante grupos de WhatsApp organizados con representantes de corregimientos y juntas comunales. Luego efectuará visitas técnicas para verificar los casos, determinar la magnitud de las afectaciones y definir las necesidades de ayuda en cada sector.

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El mandatario pidió al Gobierno nacional que refuerce el acompañamiento técnico en Chaparral y que aumente las investigaciones sobre la actividad sísmica. “Además del miedo, es la incertidumbre la que se está apoderando de los ciudadanos”, dijo al solicitar estudios que permitan explicar las causas de los enjambres registrados en el municipio.