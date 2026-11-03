Ante la oleada de críticas por las restricciones a motociclistas durante el puente de Halloween en Bogotá, el Distrito respondió: “La prevención salva vidas”

La secretaria de Movilidad de Bogotá presentó un balance sobre las restricciones a motocilistas en puente de Halloween - crédito Alcaldía de Bogotá

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Luego del cierre operativo del puente festivo que incluyó la festividad de Halloween 2026, el concejal Julián Forero Castelblanco, conocido como “Fuchi”, cuestionó la restricción para motociclistas aplicada en Bogotá durante las festividades de Halloween y pidió al alcalde Carlos Fernando Galán divulgar resultados que permitan establecer si la medida redujo los hechos de violencia y alteración del orden público.

En una publicación en X, el cabildante citó cifras atribuidas a una investigación realizada por el medio Citytv, en las que se registraron tres personas fallecidas, 6.816 incidentes asociados con riñas, exceso de ruido y desórdenes, 89 capturas y la incautación de 715 armas cortopunzantes.

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“¿De qué sirvió la restricción a los motociclistas? Aquí están los resultados. Siguieron las riñas, las alteraciones del orden público, los hechos de violencia y hasta se reportaron personas fallecidas”, escribió el concejal.

Este fue el mensaje que escribió el concejal Fuchi como crítica a las medidas de seguridad que aplicaron a motocilcistas durante Halloween - crédito @ConcejalFuchi

El mensaje incluyó un llamado a que el Distrito demuestre el “verdadero impacto” de la restricción sobre la seguridad y cuestionó que las medidas se evalúen con base en comparendos e inmovilizaciones.

Según dichas cifras, durante los controles de Halloween se impusieron 1.020 comparendos a vehículos y motocicletas, de los cuales 326 correspondieron al incumplimiento de la restricción distrital. Además, indicó que 101 motocicletas fueron inmovilizadas.

“Una vez más, miles de personas que necesitaban su moto para trabajar y movilizarse terminaron afectados por una medida que el Distrito todavía tiene que demostrar que fue efectiva. ¡PARA RESTRINGIR, SANCIONAR Y MANDAR MOTOS A LOS PATIOS SÍ SON BUENOS! Pero ¿dónde están los resultados que demuestren que esta medida salvó vidas y mejoró la seguridad?”, alegó.

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La Policía informó que los tres homicidios no estarían relacionados con Halloween

La Policía Metropolitana de Bogotá informó que recibió 22.807 llamadas y atendió 11.792 motivos por medio de patrullas de vigilancia. Del total, 6.816 estuvieron relacionados con conflictos de convivencia, como riñas, exceso de ruido y otras conductas que alteraron el orden público.

El medio también señaló que hubo 89 capturas, cuatro armas de fuego incautadas y 715 armas cortopunzantes decomisadas durante los operativos.

Las autoridades informaron que los tres homicidios registrados durante la noche no tendrían relación directa con las celebraciones de Halloween: uno obedecería a un caso de intolerancia y los otros dos, de forma preliminar, a ajustes de cuentas.

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La respuesta del Distrito Capital

Las cifras sobre sanciones de movilidad que se presentaron oficialmente desde la Alcaldía de Bogotá indicaron que no hubo motociclistas fallecidos en siniestros viales durante el horario de las restricciones aplicadas por Halloween, entre el 29 de octubre y la madrugada del 3 de noviembre de 2026.

De acuerdo con el Distrito, la cifra representa una reducción del 75% en las fatalidades viales frente al mismo periodo de 2024. La administración también señaló que los siniestros de tránsito disminuyeron 42% durante la celebración.

La secretaria de Movilidad, María Fernanda Ortiz, afirmó que las medidas estuvieron dirigidas a reducir riesgos en las vías, con énfasis en los usuarios de motocicleta.

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La Alcaldía de Bogotá prohibió el parrillero en motocicleta y restringió la circulación en 19 corredores viales hasta el 3 de noviembre - crédito @Secmovilidadbog / X

Aunque no se registraron muertes de motociclistas, la Secretaría Distrital de Movilidad precisó que durante el horario de la restricción se presentó una fatalidad vial que involucró a un peatón.

El Distrito atribuyó los resultados a los controles implementados, al acatamiento de las restricciones por parte de los motociclistas y a la conducta de los demás actores viales.

Las medidas limitaron la circulación de motocicletas y de motocicletas con acompañante durante el puente festivo. Según la Alcaldía, los controles buscaron reducir conductas de riesgo como el exceso de velocidad, la conducción bajo los efectos del alcohol y las llamadas “rodadas del terror”.

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Los homicidios en Bogotá registraron una reducción del 50% entre el viernes y el sábado de la celebración - @SeguridadBOG / X

La Secretaría Distrital de Movilidad confirmó que instaló puestos de control en 21 puntos de Bogotá para verificar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Decreto 472 de 2026.

Con corte al 3 de noviembre, las autoridades impusieron 2.132 comparendos e inmovilizaron 1.830 motocicletas por incumplir las medidas de movilidad. Las sanciones correspondieron a la infracción C.14 del Código Nacional de Tránsito, relacionada con transitar por sitios u horarios prohibidos.