Disidencias de las Farc atacaron a la Policía en Totoró, Cauca: habitantes quedaron atrapados en medio de los disparos

Habitantes de Totoró buscaron refugio en viviendas, comercios y escenarios deportivos tras escuchar las ráfagas durante el ataque contra la estación de Policía. - crédito captura de videos

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Las disidencias de las Farc atacaron la estación de Policía de Totoró, Cauca, durante la tarde del domingo 1 de noviembre. El hecho generó temor entre los habitantes del municipio, quienes quedaron expuestos a las detonaciones y buscaron resguardo en medio de la reacción de los uniformados.

De acuerdo con Blu Radio, hombres armados hostigaron la sede policial, ubicada en el centro de Totoró, municipio situado en el oriente del departamento. La emisora señaló que el ataque fue atribuido a estructuras disidentes bajo el mando de alias Iván Mordisco.

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La situación obligó a activar el plan de defensa de la fuerza pública para responder a la agresión y evitar mayores afectaciones. Hasta el momento, según la información conocida, no se registraron policías ni civiles heridos.

Videos mostraron a habitantes de Totoró en medio de los disparos

El ataque ocurrió mientras habitantes del municipio realizaban actividades propias de la jornada dominical en calles, establecimientos comerciales y escenarios deportivos. En grabaciones difundidas en redes sociales se escuchan ráfagas de disparos y detonaciones, mientras varias personas corren para ponerse a salvo.

Según informó Semana, el pánico llevó a ciudadanos a ingresar a viviendas y negocios cercanos a la estación de Policía. El medio también indicó que varios habitantes grabaron con sus teléfonos celulares los momentos de zozobra que se vivieron durante el hostigamiento.

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Uno de los videos que circuló tras el ataque muestra una cancha sintética en la que se desarrollaba un partido amistoso. Al escuchar los disparos, asistentes buscaron refugio en las graderías y algunos jugadores se tendieron en el suelo, a la espera de que cesaran las detonaciones.

Otras imágenes registraron a motociclistas y conductores que intentaban salir de las zonas donde se escuchaba el intercambio de disparos. La comunidad quedó en medio de la confrontación entre los hombres armados y los integrantes de la Policía Nacional.

Un video registró el momento en que quienes participaban y asistían a un partido amistoso buscaron protección tras escuchar disparos durante el hostigamiento. - crédito X

El ataque fue atribuido al frente Dagoberto Ramos

El País informó que el hostigamiento comenzó hacia las 3:30 de la tarde y tuvo como objetivo a los uniformados que permanecían en la estación de Policía de Totoró. El diario atribuyó la acción a integrantes del frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc.

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De acuerdo con líderes sociales consultados por ese medio, los atacantes llegaron al casco urbano y dispararon contra la estación. Los policías respondieron con sus armas de dotación, lo que derivó en un intercambio de fuego en cercanías de zonas frecuentadas por civiles.

“Es preocupante esta situación porque el hostigamiento y después el combate se registraron en medio de la comunidad”, relataron líderes sociales citados por este último medio. Según esas versiones, numerosas personas se encontraban en comercios y espacios deportivos cuando comenzó la confrontación.

Los mismos representantes comunitarios señalaron que el temor aumentó porque los disparos se escucharon en diferentes puntos del casco urbano. Por ahora, no hay un pronunciamiento oficial que precise la duración del hostigamiento, aunque testimonios recogidos en la zona indican que la situación se extendió durante cerca de dos horas.

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Habitantes que se movilizaban en motocicleta aceleraron para salir de los sectores cercanos a la estación de Policía durante el ataque armado. - crédito X

Reportaron un cilindro en la vía que comunica a Totoró con Popayán

En medio de la acción armada, fue ubicado un cilindro sobre la carretera que conecta a Totoró con Popayán, según informaron la revista. El elemento fue abandonado en una de las vías de acceso al municipio, en el corredor conocido como la Transversal del Libertador.

El País indicó que el cilindro estaba pintado con los colores de la bandera de Colombia. La presencia del objeto generó preocupación entre habitantes de la zona, debido al posible riesgo para quienes transitan por esa carretera.

Sin embargo, la información disponible no establece si el cilindro contenía explosivos ni si fue retirado por unidades especializadas. Tampoco se conocía, al cierre de esta nota, si las autoridades ordenaron restricciones en la movilidad por ese corredor vial.

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Totoró se encuentra a poco más de 33 kilómetros de Popayán. La vía entre ambos municipios es uno de los accesos para la población del oriente caucano hacia la capital departamental.

Un cilindro pintado con los colores de la bandera de Colombia fue encontrado en la vía que comunica a Totoró con Popayán, en medio del hostigamiento armado. - crédito X

Líderes sociales denunciaron presencia armada en el corregimiento de Gabriel López

Además del hostigamiento contra la estación de Policía, líderes sociales mencionados por uno de los medios denunciaron la presunta presencia de integrantes de las disidencias de las Farc en el corregimiento de Gabriel López, área rural de Totoró.

De acuerdo con esos testimonios, los hombres armados habrían repartido panfletos alusivos a esa organización e instalado pancartas con advertencias dirigidas a jóvenes que contemplen vincularse a la fuerza pública. Estas denuncias no contaban con confirmación oficial al momento de la publicación.

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