Defensoría del Pueblo pidió atención urgente para las víctimas y el restablecimiento del hospital de Planadas tras ataque terrorista

El ataque con explosivos en Planadas dejó al menos cuatro personas fallecidas, entre ellas una bebé de dos meses (Ejército nacional)

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La Defensoría del Pueblo se pronunció el lunes 2 de noviembre tras los ataques con explosivos registrados durante la noche del domingo anterior en Planadas, Tolima, y solicitó atención urgente para las víctimas, el restablecimiento de los servicios de salud y la reconstrucción de la infraestructura hospitalaria afectada.

Según el balance preliminar citado por el organismo, los hechos dejaron al menos cuatro personas fallecidas, entre ellas una bebé de dos meses, y varias personas heridas. Las explosiones impactaron zonas residenciales de los barrios Simón Bolívar y Aeropuerto, además de las instalaciones del hospital municipal.

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La entidad expresó su rechazo por lo ocurrido y manifestó su solidaridad con las familias de las víctimas, la comunidad local y las autoridades del municipio. También pidió que las instituciones nacionales, departamentales y locales coordinen recursos para responder a la emergencia.

La Defensoría del Pueblo advirtió que los ataques contra instalaciones sanitarias constituyen infracciones al derecho internacional humanitario (@DefensoriaCol / X)

Uno de los principales efectos del atentado recayó sobre la red de salud de Planadas. La Defensoría informó que el hospital municipal sufrió daños de consideración, con especial afectación en la farmacia, lo que puso en riesgo el abastecimiento de medicamentos para los heridos y para otros pacientes que requieren atención.

La entidad advirtió que el municipio quedó con una capacidad limitada para responder a las necesidades médicas de la población en medio de la emergencia. Por ese motivo, pidió garantizar el traslado y la atención de los lesionados, reponer los insumos necesarios y recuperar cuanto antes el funcionamiento de los servicios hospitalarios.

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