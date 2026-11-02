Colombia

Caso Zulma Guzmán: revelan registros de ingreso de la mujer en el club El Nogal antes y después del caso de envenenamiento con talio

La bitácora consigna visitas de la investigada el 11 y el 26 de marzo, además de cuatro apariciones durante abril, cuando las víctimas permanecían agonizantes por la intoxicación causada por el tóxico

La Fiscalía aportó pruebas, en contra de Zulma Guzmán, de la contaminación intencional con talio en alimentos que causaron la muerte de dos menores y lesiones graves a dos jóvenes en Bogotá - crédito Colprensa
La Fiscalía aportó pruebas, en contra de Zulma Guzmán, de la contaminación intencional con talio en alimentos que causaron la muerte de dos menores y lesiones graves a dos jóvenes en Bogotá - crédito Colprensa
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El club El Nogal certificó que Zulma Guzmán Castro estuvo en sus instalaciones días antes y días después del doble envenenamiento con talio que cobró la vida de dos niñas en Bogotá, información que llega al proceso judicial en el Reino Unido justo cuando arranca la audiencia de extradición que podría definir el traslado de la empresaria a Colombia.

Esta revelación se conoce cuando el tribunal de magistrados de Westminster, en Londres, abrió el lunes 2 de noviembre de 2026 las jornadas de audiencia programadas hasta el 5 de noviembre, en las que los jueces examinarán la solicitud presentada por las autoridades colombianas para que Guzmán sea entregada al país y enfrentada a la justicia por el envenenamiento mortal de Inés de Bedout y Emilia Forero, dos menores de 13 y 14 años.

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De acuerdo con información revelada por El Tiempo, el viernes 30 de octubre se realizó una nueva audiencia de legalización de elementos probatorios, en la que la fiscal Elsa Reyes presentó el informe reservado entregado por el club El Nogal a raíz de un requerimiento legal de investigadores judiciales de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín).

Guzmán enfrenta cargos por el presunto envenenamiento con talio a Juan de Bedout - crédito Visuales IA, Medicina Legal y captura de pantala/redes sociales
Guzmán enfrenta cargos por el presunto envenenamiento con talio a Juan de Bedout - crédito Visuales IA, Medicina Legal y captura de pantala/redes sociales

El oficio está fechado el 29 de octubre e incluye fotos, documentos e información sobre el casillero 314 del club, donde fueron hallados dos frascos con talio, unos guantes y un disfraz.

Según precisó el medio citado anteriormente, el documento certificado por Guillermo Beltrán, representante de la institución, detalla la trazabilidad que le permitió a Guzmán acceder a las instalaciones y al casillero, donde el talio fue encontrado en un frasquito de azafrán. En la audiencia se indicó que Guzmán Castro se convirtió en titular de la acción No. 14070501 —antes registrada a nombre de su madre, desde octubre de 1995— a partir del 21 de noviembre de 2003.

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El 1 de diciembre de 2013 solicitó convertirla de acción natural a empresarial, vinculando a cuatro beneficiarios. La acción figura a nombre de Productos Boxeador de Colombia SAS, empresa familiar. La misma Unidad Investigativa estableció que el hermano de Guzmán se ha desmarcado tanto de ella como del caso.

Zulma Guzmán y su ingreso a Reino Unido, fotografía - crédito redes sociales
Zulma Guzmán y su ingreso a Reino Unido, fotografía - crédito redes sociales

Uno de los fragmentos más contundentes del oficio fue la declaración del club, recogida por El Tiempo: “El uso y acceso al casillero correspondían exclusivamente a la señora Zulma Guzmán Castro. Ninguna otra persona accedió a este durante el periodo en que lo tuvo asignado”.

Y se añadió: “Durante el tiempo en que la señora Zulma Guzmán tuvo asignado el casillero, no se recibió petición alguna relacionada con este, teniendo en cuenta que los casilleros son asignados individualmente”.

La bitácora del Nogal ubica a Guzmán en el club antes del crimen y mientras las niñas agonizaban

Los registros de ingreso del club, según reveló la Unidad Investigativa de El Tiempo, son uno de los elementos centrales de la nueva evidencia. De acuerdo con la bitácora, Guzmán estuvo en las instalaciones el 11 de marzo de 2025, a la 1:44 p. m., y el 26 de marzo, a las 4:28 p. m.

El Club El Nogal de Bogotá suspendió de manera temporal la membresía de Zulma Guzmán Castro, empresaria vinculada a la investigación por la muerte de dos niñas tras consumir frambuesas contaminadas con talio - crédito Club el Nogal/Facebook y Verdades Ocultas/Youtube
El Club El Nogal de Bogotá entregó las pruebas de los movimientos de Zulma Guzmán - crédito Club el Nogal/Facebook y Verdades Ocultas/Youtube

Las frambuesas cubiertas de chocolate con talio llegaron al apartamento de Juan de Bedout —economista con quien la sindicada sostuvo una relación extramatrimonial— el 4 de abril de 2025. La hija de De Bedout, de 13 años, y una de sus amigas de colegio fueron las víctimas fatales.

Según estableció el medio de comunicación, Guzmán regresó al Nogal el 7 de abril, cuando las menores aún agonizaban. Sus últimas visitas al club, antes de abandonar el país, fueron el 9 y el 11 de abril: ese último día estuvo dos veces, a la 1:21 p. m. y a las 4:38 p. m.

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