Colombia

Iván Cepeda anunció demanda contra Abelardo de la Espriella por supuestos vínculos con grupos narcotraficantes: “También se presentarán a EE. UU.”

El senador del Pacto Histórico aseguró que presentará denuncias por presunto concierto para delinquir, fraude, falsedad documental y hostigamiento al campesinado

Iván Cepeda anunció acciones contra Abelardo de la Espriella e Indalecio Dangond tras debate de control político - crédito @IvanCepedaCast/X
Iván Cepeda anunció acciones contra Abelardo de la Espriella e Indalecio Dangond tras debate de control político - crédito @IvanCepedaCast/X
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El senador y líder opositor Iván Cepeda Castro anunció el 2 de noviembre de 2026 que enviará a autoridades de Estados Unidos el contenido de su debate sobre una presunta “contrarreforma agraria” en el Gobierno de Abelardo de la Espriella, realizado en la plenaria del Senado del 27 de octubre.

También informó que promoverá acciones penales y disciplinarias contra el mandatario colombiano, al igual que el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond.

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“Los hallazgos de la investigación para el debate también se presentarán a las autoridades de Estados Unidos, dada la ciudadanía estadounidense de De la Espriella”, indicó el congresista de oposición en su cuenta de X.

Cepeda afirmó que acudirá a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para denunciar a De la Espriella por presunto concierto para delinquir en beneficio de narcotraficantes y paramilitares. Además, señaló que presentará una queja contra Dangond por supuestos fraude, falsedad documental y hostigamiento al campesinado.

La remisión de los hallazgos a autoridades estadounidenses, dijo, responde a que De la Espriella obtuvo la nacionalidad de ese país en febrero de 2023.

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Iván Cepeda denunciará a Abelardo de la Espriella ante la Comisión de Acusación - crédito @IvanCepedaCast/X
Iván Cepeda denunciará a Abelardo de la Espriella ante la Comisión de Acusación - crédito @IvanCepedaCast/X

Cepeda habló de “narcorrentismo” durante el debate

El congresista sustentó su intervención con certificados de tradición, escrituras públicas, estados financieros y decisiones judiciales. A partir de esos documentos, afirmó que entidades estatales enfrentan una captura por alianzas entre capitales ilegales, propietarios de tierra y grupos armados. A ese esquema lo denominó “narcorrentismo”.

Según Cepeda, agencias creadas para retirar predios al narcotráfico y al paramilitarismo estarían dirigidas por personas que tuvieron vínculos profesionales, comerciales o jurídicos con esos sectores.

El senador sostuvo que De la Espriella “habría mantenido relaciones que irían más allá de la representación legal de clientes”. Habló de operaciones comerciales y sociedades compartidas con personas relacionadas, según su denuncia, con actividades ilegales.

Cepeda también aseguró que el Gobierno, mediante el Ministerio de Agricultura, desarrolla una política que frena la restitución de tierras campesinas y favorece el retorno de bienes incautados a redes narcoparamilitares.

Iván Cepeda en la réplica del Pacto Histórico
El senador Iván Cepeda expuso siete casos y habló de “narcorrentismo” en el sector agropecuario - crédito suministrada a Infobae Colombia

Durante el debate, el congresista afirmó haber expuesto siete casos y diez hechos que, a su juicio, vinculan a funcionarios con el narcotráfico y el paramilitarismo. También cuestionó el nombramiento de 14 altos cargos en áreas del sector agropecuario.

Según Cepeda, varios de esos servidores tuvieron relaciones empresariales, jurídicas o comerciales con la firma De La Espriella Lawyers o con Dangond. También cuestionó la congelación de $1,4 billones destinados a la compra de predios para campesinos.

El senador afirmó que la cartera redujo su presupuesto, retiró referencias al “campesinado” en reglamentos técnicos y avanzó en la revocatoria de un millón de hectáreas de zonas de protección alimentaria. “Busca eliminar al campesinado”, sostuvo.

Los señalamientos incluyen empresas y antiguos procesos

Cepeda aseguró que Dominio De la Espriella, empresa distribuidora de Ron Defensor, recibió cerca del 40% de sus aportes de capital de familiares y empresas vinculadas con Hugues Rodríguez Fuentes, alias Barbie, condenado por narcotráfico y promoción de grupos paramilitares.

También mencionó a Daniel Peñarredonda, exsocio de De La Espriella Lawyers, a quien identificó como “co-conspirador 1” en una acusación federal en Tampa, Florida, por un caso de lavado de activos.

En la parte final de su intervención, Cepeda recordó hechos judiciales de 2008 y 2011 relacionados con la representación de personas investigadas por parapolítica y con señalamientos formulados por Juan Carlos Sierra, alias El Tuso.

Iván Cancino respondió a los señalamientos de Iván Cepeda y pidió que las acusaciones contra el presidente Abelardo de la Espriella sean sustentadas ante las autoridades. - crédito captura de video, Colprensa e Infobae
Iván Cancino respondió a los señalamientos de Iván Cepeda y pidió que las acusaciones contra el presidente Abelardo de la Espriella sean sustentadas ante las autoridades. - crédito captura de video, Colprensa e Infobae

Ministro de Justicia pidió pruebas ante denuncias de Iván Cepeda contra Abelardo de la Espriella

El ministro de Justicia, Iván Cancino, respondió a las denuncias expuestas por el senador Iván Cepeda contra el presidente Abelardo de la Espriella.

El funcionario pidió que los señalamientos se presenten con sustento probatorio y advirtió que el control político no puede derivar en acusaciones sin respaldo.

“Que presenten pruebas”, afirmó el jefe de la cartera. Sostuvo que los elementos divulgados por la oposición no contienen evidencia “contundente” para comprometer la presunción de inocencia del mandatario.

El ministro cuestionó la exhibición de organigramas, escrituras antiguas y operaciones empresariales como base de una narrativa. Aseguró que esos materiales no reemplazan decisiones judiciales ni pruebas documentales, testimoniales, indiciarias o periciales.

El ministro de Justicia y ministro del Interior encargado defendió la presunción de inocencia del presidente y cuestionó los señalamientos expuestos durante el debate de control político. Aseguró que el Gobierno respaldará sus denuncias con pruebas y las pondrá en conocimiento de las autoridades competentes. - crédito @MinjusticiaCo/X

También reprochó que algunos sectores políticos, según su postura, no mantengan el mismo nivel de exigencia frente a denuncias sobre corrupción, narcotráfico, abusos sexuales, responsabilidad fiscal y posibles nexos criminales relacionados con el Gobierno anterior.

El Gobierno afirmó que entregará información a las autoridades

El funcionario indicó que las denuncias promovidas por el Ejecutivo cuentan con videos, fotografías, documentos, peritajes y auditorías. “No vamos a quedarnos en insinuaciones”, expresó.

Añadió que el Gobierno remitirá esos elementos a las autoridades competentes para que adelanten las investigaciones bajo las garantías del debido proceso y el derecho de defensa.

El ministro afirmó que la administración no teme al control político ni a la justicia. Sin embargo, pidió que todas las acusaciones tengan evidencia y que el mismo criterio se aplique sin importar la filiación partidista.

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