Colombia

La Eaab suspenderá el agua en Bogotá y seis municipios de Cundinamarca hasta por 28 horas entre el 3 y 5 de noviembre

La empresa distrital suspenderá temporalmente el suministro vital por labores de mantenimiento en las tuberías principales, por lo que miles de usuarios deberán recolectar líquido suficiente para suplir las necesidades básicas durante las tres jornadas

Cortes de agua en Bogotá
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá suspenderá el servicio en la capital y municipios aledaños entre el 3 y el 5 de noviembre (Colprensa)
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La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab) suspenderá temporalmente el servicio de agua en sectores de Bogotá, Soacha, La Calera, Zipaquirá, Tocancipá, Gachancipá y Sopó entre el 3 y el 5 de noviembre de 2026.

Las interrupciones obedecen a trabajos de reparación, mantenimiento, instalación de válvulas y empates en las redes de distribución. La programación contempla cortes de entre tres y 48 horas, según el sector intervenido.

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La empresa indicó que los usuarios que necesiten carrotanques, con prioridad para clínicas, hospitales y lugares de alta concentración de público, pueden solicitarlos a través de la Acualínea 116.

- crédito Alcaldía de Bogotá
Los trabajos de mantenimiento dejarán sin suministro a sectores de Fontibón y Puente Aranda durante 27 horas el martes 3 de novimebre (Alcaldía de Bogotá)

El martes habrá cortes en Fontibón, Teusaquillo, Bosa y Soacha

El martes 3 de noviembre, desde las 7:00 a. m. y durante 27 horas, el servicio será suspendido en Villa Carmenza y Belén Fontibón, entre la calle 17 y la avenida calle 22, y entre la carrera 110 y la carrera 116. En Salazar Gómez, localidad de Puente Aranda, el corte tendrá el mismo horario y duración, en el área comprendida entre la avenida calle 9 y la avenida calle 13, entre la carrera 62 y la avenida carrera 68.

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En Teusaquillo, La Soledad y Las Américas estarán sin agua desde las 9:00 a. m. por 24 horas, entre la calle 26 y la calle 45, y entre la carrera 17 y la carrera 30. La Calera tendrá una interrupción de cuatro horas desde las 10:00 a. m., por una verificación de macromedidor.

También habrá suspensión durante 24 horas en Bosque Los Alpes, Altos de Zipa, Moralba, Altamira, Nueva Gloria y Puente Colorado, en San Cristóbal; en Maiporé, Soacha; y en Andalucía II, José Antonio Galán y Villa de Los Sauces, en Bosa. Los trabajos incluyen instalación de accesorios, cierre de terceros y mantenimiento preventivo.

Cortes de agua en Bogotá
El martes 3 de noviembre, varios sectores de Bogotá, Soacha y La Calera tendrán interrupciones en el servicio de acueducto por trabajos de mantenimiento, instalación de accesorios y verificación de equipos (Colprensa)

Zipaquirá y Tocancipá tendrán afectaciones de hasta 48 horas el miércoles

El miércoles 4 de noviembre comenzará una de las intervenciones de mayor duración. Desde las 8:00 a. m., la Eaab realizará un cambio de válvula de 60 pulgadas, que dejará sin servicio durante 48 horas al conjunto residencial Entrelomas, en suelo rural de Zipaquirá, y a sectores rurales de Tocancipá. En Gachancipá y Sopó, el suministro será intermitente durante el mismo periodo.

Ese día también habrá cortes de 24 horas en Gachancipá, Tocancipá y Zipaquirá por empates de redes. En Bogotá, las suspensiones alcanzarán a Cedritos, Cedro Narváez, Acacias Usaquén y Los Cedros Oriental, en Usaquén; Porciúncula y El Nogal, en Chapinero; y Voto Nacional, La Pepita y Estanzuela, incluido el Hospital San José, en Los Mártires.

La programación del miércoles incluye además una interrupción de tres horas, desde las 2:00 p. m., en La Granja, Tabora, Soledad Norte, Nidia Quintero, Santa Rosita y Villa del Madrigal, en Engativá. En San Cristóbal habrá cortes en Nueva Gloria, El Paraíso, Santa Rita Sur Oriental, Villabel, Arrayanes V y Juan Rey, mientras que en Soacha se afectarán Nogal, Hogar del Sol y Bochica.

Cortes de agua en Bogotá
El municipio de La Calera experimentará una interrupción de cuatro horas por la revisión de un macromedidor (Colprensa)

El jueves se concentrarán trabajos en Ciudad Bolívar, Soacha y Usaquén

Para el jueves 5 de noviembre están previstos cortes en Santa Ana, Usaquén, San Gabriel Norte y Páramo Urbano II, entre la carrera 2 este y la carrera 7, y entre la calle 108 y la calle 128. También habrá interrupciones en Caobos Salazar y Acacias Usaquén; Mirandela, en Suba; Chapinero; y Alcázares, La Merced Norte y Colombia, en Barrios Unidos.

En Bosque de Pinos I y II, Santa Cecilia y Puente Norte, en Usaquén, el mantenimiento del tanque se extenderá por ocho horas desde las 10:00 a. m. En Ciudad Bolívar, La Pradera, Jerusalén y Sierra Morena II tendrán un corte de 24 horas por instalación de accesorios.

La afectación más amplia del jueves comenzará a las 9:00 a. m. y durará 19 horas en sectores de Ciudad Bolívar y Soacha, debido al cambio de válvulas en un tanque. La medida incluye barrios como Arborizadora Alta I y II, Bellavista, Candelaria La Nueva, Cazuca, Ismael Perdomo, Jerusalén, Juan José Rondón, Los Tres Reyes, María Cano, Perdomo Alto, Sierra Morena, Terranova, Villa Candelaria, Villa Mercedes y Villa Sandra, entre otros.

Cortes de agua en Bogotá
Las maniobras en un tanque afectarán la distribución en zonas de Ciudad Bolívar y Soacha a lo largo de 19 horas el jueves (Alcaldía de Bogotá)

En San Cristóbal se verán afectados Villa Los Alpes I, Córdoba, Montebello, San Pedro, San Blas, San Cristóbal Sur, Bello Horizonte, Santa Inés Sur, San Vicente Santa Inés Sur II y Atenas. En Soacha, el mantenimiento preventivo cobijará Valles de Santa Ana, Quintas de Santa Ana, Nueva Compartir, Compartir, Nemesis, Los Girasoles, San Nicolás y la Zona Industrial Santa Ana.

Recomendaciones para los hogares durante la suspensión

La Eaab recomendó llenar previamente el tanque de reserva de cada vivienda. Si el agua se almacena en recipientes, debe consumirse antes de 24 horas. Durante el corte, la entidad pide usar el recurso de manera racional y priorizar el lavado de manos y la preparación de alimentos.

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