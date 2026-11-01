Colombia

Sellaron seis locales con presuntas fachadas sindicales en Bogotá durante la celebración de Halloween: habían menores de edad y drogas

Un operativo en la localidad de Kennedy dejó dos capturados por tráfico de estupefacientes, armas incautadas y 24 adolescentes trasladados ante la autoridad administrativa por presunto consumo de alcohol

La ministra de Trabajo, Natalia López Fuentes, dio a conocer los hechos a través de los canales oficiales de la Presidencia de Colombia (@infopresidencia/X)

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Seis establecimientos que, según las autoridades, operaban bajo presuntas fachadas sindicales fueron suspendidos temporalmente en Bogotá durante un operativo en la localidad de Kennedy, ubicado en el occidente de la ciudad.

En los sitios intervenidos hallaron a 24 menores de edad que, al parecer, consumían bebidas alcohólicas, además de armas y sustancias ilícitas.

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El procedimiento se realizó en la madrugada del domingo 1 de noviembre de 2026, específicamente en comercios ubicados en el sector de la avenida Primera de Mayo.

Policía Metropolitana de Bogotá (Policía Metropolitana de Bogotá)
El procedimiento se realizó en la madrugada del domingo 1 de noviembre de 2026 en la localidad de Kennedy (Policía Metropolitana de Bogotá)

Participaron más de 200 uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá, en coordinación con el Ministerio del Trabajo, la Alcaldía de Bogotá, las secretarías de Gobierno y Seguridad, y el Cuerpo de Bomberos.

Los cierres temporales fueron de entre 10 y 90 días

Las autoridades ordenaron la suspensión de la actividad económica de seis locales por períodos de entre 10 y 90 días, tras las labores de inspección, vigilancia y control.

El coronel Jovanni Cepeda, comandante operativo de Control y Reacción de la Policía Metropolitana de Bogotá, informó que los 24 adolescentes hallados en los establecimientos fueron entregados a las unidades de Infancia y Adolescencia. Luego quedaron a disposición de la autoridad administrativa competente para el restablecimiento de sus derechos.

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Durante el operativo fueron capturadas dos personas por tráfico de estupefacientes. La Policía además reportó la incautación de 12 armas cortopunzantes, un arma traumática, 44 gramos de tusi y dos frascos de popper. También inmovilizó dos vehículos.

Policía Metropolitana de Bogotá (Policía Metropolitana de Bogotá)
Durante el operativo fueron capturadas dos personas por tráfico de estupefacientes (Policía Metropolitana de Bogotá)

Presidencia reportó 46 establecimientos bajo presuntas fachadas sindicales

Según las investigaciones mencionadas por las autoridades, los locales intervenidos llevarían cerca de tres años en funcionamiento bajo esta modalidad y generarían ingresos mensuales aproximados de $10 millones. La Policía señaló que estos lugares afectaban las condiciones de seguridad del sector por el ingreso de menores de edad y actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes.

La Presidencia informó que en Bogotá fueron detectados 46 establecimientos que operarían bajo presuntas fachadas sindicales, con reportes sobre drogas, prostitución, presencia de menores de edad y porte ilegal de armas.

La ministra de Trabajo, Natalia López Fuentes, afirmó: “En Bogotá se han identificado 46 establecimientos que operarían bajo presuntas fachadas sindicales. En ellos se estarían realizando fiestas y actividades comerciales disfrazadas de asambleas”.

La funcionaria sostuvo que esas organizaciones podrían usar la figura sindical para evadir controles. “Se dejó que la figura sindical fuera un escudo para la ilegalidad”, indicó en referencia al gobierno anterior.

Presidencia (@infopresidencia/X)
La Presidencia informó que en Bogotá fueron detectados 46 establecimientos que operarían bajo presuntas fachadas sindicales (@infopresidencia/X)

López Fuentes agregó: “Defendemos la libertad sindical, pero no su utilización para encubrir actividades ilegales”.

El comunicado de Presidencia señaló que el gobierno anterior no se articuló con la Policía Nacional ni adoptó medidas para frenar estas prácticas. El Ministerio del Trabajo aseguró que avanza junto con la Policía Metropolitana y el Distrito en el esclarecimiento de los hechos y la determinación de responsabilidades.

Megaoperativo en Bogotá

Estas acciones se suman al operativo denominado Operación Kratos, realizado el miércoles 28 de octubre, que contó con la participación del presidente Abelardo de la Espriella, el alcalde Carlos Fernando Galán, la Policía Nacional, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y otras autoridades.

La Operación Kratos dejó 172 capturas tras una ofensiva desplegada en ocho localidades de Bogotá. El presidente Abelardo de la Espriella siguió el procedimiento desde la sede de la Policía Metropolitana, mientras equipos policiales, militares y judiciales actuaban en puntos definidos previamente.

Abelardo de la Espriella afirmó que es el momento de terminar con la inseguridad en Bogotá a través del Estado, el Distrito, la Fiscalía y la fuerza pública (Luisa González/REUTERS)
Abelardo de la Espriella afirmó que es el momento de terminar con la inseguridad en Bogotá a través del Estado, el Distrito, la Fiscalía y la fuerza pública (Luisa González/REUTERS)

La movilización empezó a la 1:17 a. m., cuando la caravana presidencial arribó al complejo policial del Salitre. Hacia la 1:30 a. m., unidades de la Policía Nacional, el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación partieron hacia las zonas intervenidas.

Abelardo de la Espriella afirmó que los detenidos en Bogotá no permanecerán en cárceles de la capital y pidió que los trasladaran a otros departamentos.

“La instrucción es esta al señor director del Inpec. Todos los bandidos que estamos capturando en Bogotá no los vamos a dejar detenidos en Bogotá, los vamos a llevar a otros departamentos”, afirmó De la Espriella.

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