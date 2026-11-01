Yina Calderón defendió a Karol G tras su polémico baile con Young Miko y señaló “la doble vara” del reguetón: “El ejemplo lo tienen que dar los papás en casa”

La empresaria de fajas compartió con sus seguidores la opinión que tiene respecto a la aparición de la paisa en el concierto de Young Miko - crédito @elchismosocol/IG

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Un baile entre Karol G y Young Miko en pleno escenario de Orlando (Estados Unidos) desató una tormenta en redes sociales, con críticas que cuestionan los límites entre el espectáculo y la identidad sexual, y una defensa inesperada que llegó desde uno de los rincones más polémicos del entretenimiento colombiano.

El jueves 29 de octubre de 2026, durante una presentación del Late Checkout Tour de Young Miko en el Kia Center de Orlando, Florida, la cantante colombiana apareció como invitada sorpresa en el escenario de la rapera puertorriqueña. Lo que comenzó como un momento de complicidad artística terminó siendo uno de los videos más comentados de la semana en toda la región.

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El encuentro ocurrió durante el segmento Sin Pausa, una dinámica habitual del espectáculo en la que Young Miko invita a una persona del público para cantarle a muy corta distancia. Esta vez, la elegida no fue una fanática anónima: fue La Bichota. Vestida con jeans, una chaqueta bomber y un gorro de lana, Karol G subió al escenario y se sentó frente a la puertorriqueña mientras esta le interpretaba la canción desde cerca.

Karol G apareció en el concierto de Young Miko en Orlando y el acercamiento entre ambas reavivó los rumores de romance - crédito redes sociales / X

Lo que siguió encendió las redes sociales en cuestión de horas. Ambas artistas bailaron muy juntas, con Karol G abrazando a Young Miko por la cintura y sus rostros quedando a escasos centímetros de distancia en un momento que los asistentes interpretaron como un intento de beso.

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La participación de la colombiana no se limitó a ese instante. Las dos cantantes también interpretaron DISPO, su colaboración de 2023, y BbY WOW, tema de Karol G junto a los españoles Judeline y Rusowsky, lo que convirtió la aparición sorpresa en una actuación completa que mantuvo al público en vilo.

Las críticas: de la censura moral al debate

Las reacciones en redes sociales llegaron desde dos frentes distintos. Por un lado, una parte del público cuestionó el contenido explícitamente sensual de la interacción, señalando que Karol G, como artista de masas, debería moderar sus actitudes en el escenario.

Yina Calderón habló de la polémica por el baile entre Karol G y Young Miko en Estados Unidos - crédito @yinacalderonoficial/ Instagram

Por el otro, un sector más específico introdujo el término queerbaiting para describir lo que consideraron una estrategia de visibilidad que aprovecha los códigos de la comunidad Lgbtiq+ sin que exista una declaración pública que los respalde.

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Yina Calderón salió a defenderla sin filtros

En medio de la polémica, quien tomó la palabra de manera inesperada fue Yina Calderón, empresaria y figura del entretenimiento colombiano conocida por sus posiciones directas y sin rodeos. A través de un video en redes sociales, Calderón respondió a quienes exigían que Karol G “diera ejemplo” y consideraban inapropiado el baile.

Sus argumentos fueron tres. Primero, que “el ejemplo a cada una de las niñas y de los niños se los tienen que dar los papás en casa”, y que si un menor no debería consumir el tipo de música de Young Miko, la responsabilidad de esa decisión recae en los padres, no en las artistas.

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Segundo, que no veía nada distinto a “dos amigas bailando”, comparando la situación con sus propias salidas con amigas. Y tercero, señaló la doble vara con la que se miden las actitudes de hombres y mujeres en el espectáculo: “¿Cómo los hombres sí colocan a sus bailarinas en cuatro y se las perrean, y ahí sí no hay problema?”, preguntó, mencionando explícitamente a figuras como Romeo Santos y otros artistas de reguetón.

Karol G y Young Miko interpretaron DISPO y compartieron escenario durante BbY WOW - crédito tomada de redes sociales / X

Calderón cerró su intervención con un argumento sobre la autonomía de la artista: “Esa mujer puede hacer con su sexualidad lo que la puta gana (sic)”, afirmó, descartando que la orientación sexual de Karol G sea un asunto de dominio público o que deba ser respondida ante nadie.

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Una historia de complicidad que lleva años generando especulaciones

El baile de Orlando no surgió de la nada. La relación artística entre Karol G y Young Miko acumula varios episodios que el público ha seguido con atención creciente. En agosto de 2023, durante una presentación de la colombiana en el NRG Stadium de Houston, Texas, Young Miko subió al escenario para interpretar DISPO juntas.

En medio de la canción, la puertorriqueña tomó de la mano a Karol G, la giró y comenzó a bailarle muy de cerca. La reacción de La Bichota se volvió viral cuando admitió entre risas: “¡Es la única que me pone nerviosa!”.

La cantante colombiana lanzó Contigo, un tema musical, cuyo video está protagonizado por ella y por la puertorriqueña, Young Miko - crédito @itsyoungmiko/Instagram

Unas semanas después, el 24 de septiembre de ese mismo año, coincidieron de nuevo en el Camping World Stadium de Orlando, donde compartieron abrazos durante la interpretación de DISPO.

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El capítulo más comentado, sin embargo, llegó en 2024, con el lanzamiento del videoclip de Contigo, canción de Karol G junto al productor neerlandés DJ Tiësto. En esa producción audiovisual, ambas artistas interpretaron a dos mujeres que desarrollan una historia de amor, una narrativa que amplificó las especulaciones sobre la naturaleza de su vínculo y que hoy, tras el episodio de Orlando, muchos usuarios retoman como parte de un patrón.