Colombia

Jim Velásquez siguió en su pelea con Alina Lozano e insistió en que su matrimonio fue falso: “Si llegamos ahí era porque queríamos”

El creador colombiano pidió que su expareja se refiera a él con respeto y aseguró que continúa buscando oportunidades profesionales tras mudarse de país para impulsar su carrera artística internacional

El actor respondió una a una las declaraciones que dio la actriz respecto a las condiciones que tuvieron en su matrimonio - crédito @jimvelasquezoficial/IG
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Jim Velásquez respondió punto por punto a las acusaciones que la actriz Alina Lozano lanzó disfrazada de abogado en su cuenta de Instagram, en medio de la polémica que estalló tras la revelación del creador de contenido de que su boda nunca tuvo validez legal.

El intercambio, que se desarrolló en redes sociales, expuso en detalle los conflictos económicos y personales que marcaron la relación y su posterior ruptura. Velásquez confirmó que la gran boda en Bogotá fue una bendición simbólica, no un matrimonio legal.

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El martes 27 de octubre, Velásquez publicó en su canal de YouTube un video en el que reveló que la segunda de las dos ceremonias que compartió con Lozano —realizada en las afueras de Bogotá con más de 200 invitados y la participación de un sacerdote católico— fue en realidad una bendición simbólica.

“A pesar de ser un sacerdote católico, de celebrarse una misa, fue una bendición simbólica”, precisó. Nunca se firmó un acta matrimonial ni hubo, por tanto, divorcio formal.

Jim Velásquez confesó que el matrimonio con Alina Lozano careció de validez legal y funcionó como una bendición simbólica - crédito Jim Velásquez/YouTube

Lozano respondió horas después con un video en el que se caracterizó como un abogado y, hablando en tercera persona, afirmó que la ceremonia fastuosa fue idea de Velásquez.

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“Mi apoderada siempre quiso algo sencillo, como lo que se hizo en una primera instancia allá en Cartagena”, dijo el personaje. Ante eso, Velásquez fue directo: “Si los dos llegamos ahí era porque los dos lo queríamos”, y añadió que ambos eran lo suficientemente maduros para tomar sus propias decisiones.

Velásquez aceptó que ambos estuvieron “llevados por la ambición”, pero extendió esa responsabilidad a los dos

Uno de los momentos más recordados del video de Lozano fue cuando el personaje del abogado acusó a Velásquez de haber impuesto la gran boda “llevado de la ambición y la avaricia”.

Alina Lozano y Jim Velásquez
El matrimonio de Alina Lozano y Jim Velásquez fue uno de los eventos más esperados - crédito redes sociales.

El influenciador no lo negó, pero sí matizó: “Que estaba llevado por la ambición y la avaricia, tengo que aceptar que sí, los dos estábamos llevados por la ambición y por la avaricia y por eso mismo grabábamos absolutamente todo en nuestras vidas y todo lo compartíamos por redes sociales”. La respuesta trasladó la responsabilidad de vuelta a los dos.

Sobre las ganancias de la ceremonia, Velásquez aseguró que la lluvia de sobres se repartió en partes iguales

Lozano exigió públicamente que Velásquez contara “cuántos milloncitos se ganó en esa ceremonia” y acusó a su expareja de haberse quedado con la mayor parte mientras a ella le daban “una miseria”.

Velásquez respondió con un desglose: “La lluvia de sobres la repartimos por mitad. Ella cogió la mitad del dinero, yo cogí la otra mitad. Ahí fuimos justos”. También aclaró que los ingresos por monetización de contenido dependían del rendimiento individual de cada cuenta, y que hubo meses en que Lozano ganó más que él y otros en que la situación se invirtió.

La reconocida actriz responde a las recientes declaraciones de su esposo, Jim Velásquez, sobre su matrimonio - crédito @alinalozano/IG

Pero fue más lejos. Recordó que durante la participación de ambos en el reality Apostarías por mí, los pagos también fueron desiguales, aunque en sentido contrario: “De lo que nos pagaron a los dos, tú cogiste el 80% o un poquito más y yo menos del 20% durante todo el reality. Porque yo estuve de acuerdo y me parece que está muy bien, pero no hablemos de migajas”.

Velásquez aclaró que su apartamento lo compró antes del matrimonio y sin ningún aporte de Lozano

La actriz también pidió que Velásquez pusiera “la escritura del primer apartamento que compró con dicha ceremonia”.

El joven negó esa versión y explicó el proceso con detalle: adquirió un apartamento de interés social (VIS) varios años antes de la boda, pagando una cuota mensual durante aproximadamente dos años hasta recibirlo. “Además, esto ocurrió antes de que nos casáramos. Y tengo la tranquilidad de que en mi apartamento tú no diste ni un plato, así como yo no di ni un plato en el tuyo”, cerró.

Velásquez pidió respeto y cuestionó el uso del disfraz para hablar de él

El reality show pondrá a prueba la solidez de la relación de Alina Lozano y Jim Velásquez ante la mirada del público y las cámaras - crédito @jimvelasquezoficial/Instagram
El reality show pondrá a prueba la solidez de la relación de Alina Lozano y Jim Velásquez ante la mirada del público y las cámaras - crédito @jimvelasquezoficial/Instagram

Cuando Lozano, en su personaje de abogado, advirtió que su “apoderada no estaba sola” y que esos apoderados saldrían a “hacer lo que sea necesario”, Velásquez respondió con calma y algo de humor: “La verdad, yo no entiendo eso. No sé si es una amenaza o qué es. Si de pronto ustedes me pueden explicar en los comentarios, porque yo la verdad me siento muy sano y espero no morirme tan pronto”.

También le pidió que, si quería referirse a él, lo hiciera sin disfraz y con respeto: “Cuando te expreses de mí, lo hagas respetuosamente y que no lo hagas de esta forma”.

El influenciador defendió su trayectoria en México y señaló que Lozano ha monetizado más de él que él mismo

Lozano cerró su video insinuando que Velásquez salió a hablar porque su participación en La rosa de Guadalupe no habría tenido el éxito esperado. Velásquez no esquivó el tema: reconoció que sigue en México tocando puertas y sin avergonzarse de ello.

Alina Lozano y Jim Velásquez el día de la mudanza a su nuevo hogar
Alina Lozano confesó que sí mantiene a su esposo Jim Velásquez - crédito @lozanoalina/Instagram

“Después de estudiar arte dramático, hacer mis pinitos en actuación, hacer redes sociales para rebuscarme la vida, mudarme de país como lo hice ahorita. No me arrepiento de eso ni tampoco me avergüenza”, dijo.

En cuanto a la acusación de monetizar su nombre, Velásquez dio vuelta al argumento: señaló que, en los seis meses transcurridos desde la separación, él publicó únicamente dos videos de YouTube relacionados con la situación, mientras que Lozano ha subido de forma recurrente contenidos en los que lo menciona.

“Deje de monetizar a nuestro nombre”, le pidió, aclarando que los dos videos que hizo los realizó para responder a lo que ella misma había declarado públicamente.

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