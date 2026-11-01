Colombia

El Giro de Rigo fue afectado por un derrumbe en la vía a Dagua, Valle del Cauca: qué pasó con la carrera

La organización desvió este domingo a más de 10.000 pedalistas hacia el trazado Reto Caña, luego de la emergencia registrada en el sector de La Yolomba, para preservar las condiciones de seguridad

Un derrumbe en el sector de La Yolomba en Dagua forzó la alteración de la ruta planificada (Giro de Rigo)
Un derrumbe en el sector de La Yolomba en Dagua forzó la alteración de la ruta planificada (Giro de Rigo)
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El Giro de Rigo, carrera anual que desarrolla el exciclista Rigoberto Urán, modificó su recorrido en la mañana del domingo 1 de noviembre tras un derrumbe registrado en La Yolomba, en el municipio de Dagua, Valle del Cauca. La organización resolvió que los más de 10.000 ciclistas inscritos continuaran la jornada por la ruta Reto Caña, correspondiente al trazado corto.

La decisión dejó fuera del itinerario previsto a Calima-El Darién, Restrepo, Yotoco y Vijes. El cambio buscó mantener la competencia en marcha sin exponer a los participantes al tramo afectado por el deslizamiento.

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Los ciclistas habían comenzado el recorrido en la Plazoleta Jairo Varela, en Cali, y tienen como punto de llegada el Centro de Eventos Valle del Pacífico, ubicado en Yumbo.

Mediante un comunicado, los organizadores explicaron que la alteración del trayecto respondió a una situación ocurrida durante la mañana. “Debido al derrumbe registrado en el sector de La Yolomba, en el municipio de Dagua, fue necesario modificar el recorrido de la competencia para garantizar la seguridad de todos los participantes”, señalaron.

La modificación del trazado dejó por fuera a los municipios de Calima-El Darién, Restrepo, Yotoco y Vijes (Giro de Rigo)
La modificación del trazado dejó por fuera a los municipios de Calima-El Darién, Restrepo, Yotoco y Vijes (Giro de Rigo)

Por esta situación, se dispuso el retorno de los corredores para encauzarlos hacia la alternativa elegida. La medida alcanzó a todos los participantes de esta edición, sin distinción entre los grupos que afrontaban las diferentes exigencias de la prueba.

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En el mismo mensaje, los responsables del evento precisaron: “Ante esta situación, la organización tomó la decisión de retornar a los ciclistas y redireccionarlos por la ruta Reto Caña (recorrido corto), permitiendo así dar continuidad a la jornada deportiva baja condiciones de mayor seguridad”.

El desvío eliminó el paso por los cuatro municipios que integraban el plan inicial. La competencia quedó concentrada en el circuito más corto tras la contingencia en la vía.

La edición de este año reúne a varias figuras del ciclismo colombiano e internacional. Entre los participantes está Egan Bernal, ganador del Tour de Francia y uno de los nombres más esperados por los aficionados que acompañan el evento en el Valle del Cauca.

El Giro de Rigo modificó su recorrido en el Valle del Cauca para proteger a los deportistas (Giro de Rigo)
El Giro de Rigo modificó su recorrido en el Valle del Cauca para proteger a los deportistas (Giro de Rigo)

También forman parte de la jornada los colombianos Jarlinson Pantano e Iván Ramiro Sosa. Los tres comparten el pelotón con pedalistas extranjeros invitados para la prueba. La lista internacional incluye al eslovaco Peter Sagan, al portugués Rui Costa y al italiano Daniel Oss. Su presencia convirtió la carrera en un encuentro con corredores de trayectoria en el circuito profesional.

Con la modificación anunciada, el Giro de Rigo mantuvo su desarrollo por la ruta alternativa mientras los ciclistas avanzaban hacia Yumbo.

Así fue el recorrido

El Giro de Rigo 2026, denominado La Sucursal, partió de la Plazoleta Jairo Valera y tendrá su llegada en el Centro de Eventos Valle del Pacífico, en el sector de Acopi-Yumbo.

Los participantes se concentraron desde las 5:40 a. m., debido a que las salidas comenzaron a partir de las 6:00 a. m.. La jornada atravesó distintos municipios del Valle del Cauca mediante dos recorridos de 68 y 180 kilómetros.

El evento combinó actividad deportiva y promoción regional. La organización busca atraer visitantes e impulsar la hotelería, la gastronomía y el comercio local, con efectos sobre la economía del departamento. Las autoridades departamentales y municipales acompañaron la carrera junto con la fuerza pública y las entidades encargadas de movilidad, seguridad, salud y gestión del riesgo.

Más de 10.000 ciclistas participan en la edición de la competencia en territorio vallecaucano (Giro de Rigo)
Más de 10.000 ciclistas participan en la edición de la competencia en territorio vallecaucano (Giro de Rigo)

La ruta Caña tendrá 68 kilómetros. Saldrá de la Plazoleta Jairo Varela en dirección al Kilómetro 18 y seguirá por Vítaco, La Cumbre, Santa Inés y Bitaco. El trazado corto concluirá en Acopi-Yumbo, donde estará instalada la meta en el Centro de Eventos Valle del Pacífico.

La ruta Salsa, de 180 kilómetros, también iniciará en la Plazoleta Jairo Varela. Los ciclistas avanzarán por el Kilómetro 18, Dagua, Loboguerrero y Restrepo. El recorrido más extenso continuará hacia Calima El Darién, junto al lago Calima, antes de pasar por Media Canoa, Yotoco y Vijes.

La llegada de esta modalidad estará ubicada en el mismo punto de Acopi-Yumbo. Allí finalizará la actividad programada para los participantes de ambas distancias. La organización recomendó a los ciudadanos consultar los comunicados oficiales sobre cierres viales y movilidad antes de circular por las áreas incluidas en las rutas.

La medida busca evitar contratiempos durante la carrera y facilitar un desarrollo seguro y ágil de la competencia.

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