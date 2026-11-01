Luisa Fernanda W reveló por qué se tapó el rostro con el velo en su boda con Pipe Bueno: “Es una tradición”

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno celebraron su matrimonio en la Catedral de Sal de Zipaquirá, tres años despues de anunciar su compromiso - crédito @luisafernandaw/Instagram

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A dos días de que se llevara a cabo su boda con Pipe Bueno, celebrada el 29 de octubre en la Catedral de Sal de Zipaquirá y a la que asistieron invitados de la farándula nacional, entre influenciadores, actores y presentadores, Luisa Fernanda W habló sobre uno de los detalles de su look nupcial que más preguntas generó entre sus seguidores: el velo de más de ocho metros que cubrió por completo su rostro al caminar hacia el altar.

A través de sus historias de Instagram, la creadora de contenido explicó que la decisión de llevar un velo largo y cubrirse el rostro no fue espontánea: “Desde que empecé a imaginar mi vestido de novia, tenía clarísimo que quería llevar un velo largo y que cubriera mi rostro”, escribió.

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Para ella, ese elemento no era simplemente un accesorio, sino parte de una ilusión que había albergado durante años planeando cómo llegaría a dar el sí en el altar.

Luisa Fernanda W eligió un vestido de novia de la diseñadora Francesca Miranda para la ceremonia - crédito @luisafernandaw/ Instagram

El velo tiene significados que van más allá de la pureza o la virginidad

Luisa Fernanda también aprovechó la publicación para contextualizar el simbolismo histórico de la prenda.

De acuerdo con la influencer, si bien en algunas culturas el velo de novia se ha asociado históricamente con la pureza y la virginidad, también ha representado modestia, protección, respeto y solemnidad ante el matrimonio. “Y no, no tienes que ser virgen ni dejar de tener hijos con tu pareja para poder llevarlo sobre tu rostro”, precisó, en alusión directa a quienes cuestionaron su elección.

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La influenciadora fue explícita sobre su situación personal: tiene dos hijos junto al cantante, con quien construyó una familia antes de formalizar su unión. Lejos de ver ese recorrido como un obstáculo para la tradición, Luisa sostuvo que “eso no hace menos especial el momento de caminar hacia el altar”. La pareja se comprometió en octubre de 2023, durante un viaje a Dubái.

Luisa Fernanda W explica los motivos tradicionales y personales por los que utilizó un velo de ocho metros durante su boda. (@luisafernandaw/IG)

Los ocho metros fueron concebidos para la arquitectura del lugar

El velo, obra de la diseñadora Francesca Miranda, fue concebido desde el inicio como una pieza que respondiera a la escala del recinto. Según explicó Miranda en declaraciones recogidas por El Espectador, la extensión de la pieza —más de ocho metros— se pensó “específicamente para acompañar la arquitectura del lugar y la importancia de la ocasión”.

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El objetivo era lograr una entrada de presencia imponente y dramática que hiciera juego con las instalaciones elegidas para la ceremonia, sin competir con la delicadeza del vestido, confeccionado en tul francés bordado con botones de cristal Swarovski en la espalda.

La propia novia defendió su derecho a reinterpretar las tradiciones a su manera

“Para mí, cubrir mi rostro es una tradición que quiero vivir, y los 8 metros son simplemente parte de esa ilusión que siempre he tenido”, concluyó Luisa Fernanda. La influenciadora cerró su mensaje reivindicando la libertad de resignificar los rituales nupciales: “Amo que hoy podamos darle nuestro propio significado a las tradiciones, llegar así al altar era algo que tenía en mi corazón desde siempre”.

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Luisa Fernanda W recordó en su lectura de votos a las personas que pronosticaron que el noviazgo con el cantante no superaría el primer año - crédito @luisafernandaw/Instagram

El vestido y las joyas sin precio confirmado

El vestido principal fue creado por la diseñadora Francesca Miranda para la ceremonia en la Catedral de Sal. La pieza, confeccionada a medida, incorporó tul francés bordado, aplicaciones de cristales Swarovski y un velo de más de ocho metros diseñado para ese momento.

Vogue indicó en abril de 2026 que los vestidos nupciales de la firma tienen precios de entre USD7.000 y USD15.000, equivalentes a cerca de $22.168.000 y $47.504.000, al cambio actual. Ese rango sirve como referencia para las creaciones de la marca, pero ni la reconocida diseñadora ni la pareja revelaron el valor del vestido usado por la empresaria.

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