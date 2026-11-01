Ejército sostiene combates contra las disidencias de las Farc en zona rural de El Cerrito, Valle del Cauca: esto se sabe

Fuerza pública reforzó operaciones en El Cerrito tras enfrentamientos con disidencias - crédito @Ejercito_Div3/X

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La Tercera División del Ejército Nacional informó el domingo 1 de noviembre de 2026 que se registraron enfrentamientos entre tropas de la institución e integrantes de la estructura Adán Izquierdo, grupo que las autoridades vinculan con las disidencias al mando de alias Iván Mordisco, en la zona rural de El Cerrito, Valle del Cauca

La información fue divulgada mediante un video publicado en la cuenta de X de la División. De acuerdo con el reporte oficial, las operaciones están a cargo de unidades de la Tercera Brigada, que mantienen presencia militar en el área ante la actividad de esa organización armada.

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“El Ejército mantiene la presión operacional”, señaló la institución al referirse a la situación registrada en este municipio del Valle del Cauca. La operación busca afectar la capacidad armada de la estructura Adán Izquierdo y evitar hechos que puedan afectar a los habitantes de las zonas rurales.

La Tercera División indicó que las tropas continuarán las maniobras en el territorio para conservar el control en esta área del departamento. La institución no entregó un balance sobre eventuales capturas, bajas, heridos o material incautado durante los enfrentamientos.

Ejército mantiene operaciones contra grupo vinculado con alias Iván Mordisco en El Cerrito - crédito @Ejercito_Div3/X

Tras el pronunciamiento del Ejército, se conocieron más detalles del fuego cruzado en la región vallecaucana. Según información revelada por Semana, las acciones militares comenzaron desde la madrugada de este domingo contra integrantes de las disidencias de alias Iván Mordisco.

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La confrontación se concentraba en una zona donde la Tercera Brigada desplegó su capacidad operativa. El medio citado detalló que las tropas sostienen la ofensiva contra ese grupo armado, al que se atribuyen actividades delictivas en la región. El objetivo expuesto por la institución es limitar sus posibilidades de ataque y prevenir nuevas acciones contra la población civil.

“La maniobra militar continúa”, indicó la Tercera Brigada en la información recogida por el medio. El Ejército agregó que las operaciones buscan proteger a las comunidades rurales y mantener la presencia estatal en el municipio.

Tropas de la Tercera Brigada enfrentaron a disidencias en el Valle del Cauca - crédito @Ejercito_Div3/X

El Cerrito está ubicado en el centro del Valle del Cauca y ha sido escenario de operaciones de la fuerza pública contra estructuras armadas que tienen presencia en áreas apartadas del departamento.

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Las autoridades no precisaron si los combates obligaron a restringir la movilidad de los habitantes o si se activaron medidas adicionales de seguridad.

Por último, la Tercera División señaló que sus unidades seguirán en el sector mientras avanzan las operaciones contra la estructura Adán Izquierdo.

Ejército abatió a un presunto integrante del Clan del Golfo y capturó a otro en Nechí

Entre tanto, la fuerza pública informó el 30 de octubre de 2026 que un presunto integrante del Clan del Golfo murió y otro fue capturado tras un enfrentamiento con tropas del Ejército Nacional en zona rural de Nechí, en el Bajo Cauca antioqueño. Durante la operación también fueron incautadas armas, municiones, granadas y equipos de comunicaciones.

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Los combates ocurrieron en la vereda La Trinidad, donde unidades del Batallón de Selva N.° 57 General Julio Guillermo Jaramillo Berrío adelantaban operaciones ofensivas. La acción contó con coordinación de la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional.

Imagen de referencia. Combates en el Bajo Cauca dejaron un muerto, una captura y armas incautadas al Clan del Golfo - crédito Jair Coll/REUTERS

Según las autoridades, la confrontación se produjo con integrantes de la Subestructura Uldar Cardona Rueda, señalada de pertenecer al Clan del Golfo.

El teniente coronel Diego Casadiegos, comandante del Batallón de Selva N.° 57, indicó que el hombre que murió fue identificado por las autoridades como alias Esteban. De acuerdo con la información oficial, sería cabecilla de escuadra de esa organización ilegal.

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“Murió un presunto integrante”, afirmó el oficial al entregar el balance de la operación. Casadiegos agregó que las tropas capturaron a otro supuesto miembro de la estructura, quien quedó a disposición de las autoridades competentes.

Durante el procedimiento, los uniformados hallaron tres armas largas, dos granadas de mano, proveedores y munición de distintos calibres. El material fue puesto bajo custodia para los actos judiciales y técnicos correspondientes.

La institución también informó sobre la incautación de cuatro chalecos multipropósito, cinco equipos de campaña, tres reguladores de energía, una antena tipo selva, dos mástiles portátiles y cinco baterías selladas.