Este es el reciente parte médico Kbeto Zuleta, cantante vallenato que se accidentó en Cesar: “Despertó espontáneamente”

Los familiares de Kbeto Zuleta tomaron la determinación de llevarlo a un centro de mayor complejidad para garantizar su recuperación (Kbeto Zuleta / Instagram)

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La noche del sábado 31 de octubre, se divulgó un nuevo comunicado que confirmó los avances neurológicos significativos en la evolución del cantante vallenato Carlos Alberto Zuleta, conocido artísticamente como Kbeto Zuleta.

El parte fue elaborado a partir de la información entregada por Héctor Arturo Zuleta, hermano del artista y médico de la familia. De acuerdo con el documento, firmado por el mánager Esteban Bolaño y el jefe de prensa Diego De la Cruz, durante el día se registraron progresos clínicos que el equipo recibió “con gratitud a Dios y esperanza”.

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El comunicado señala que el cantante presentó una mejoría neurológica, despertó de forma espontánea y fue extubado sin complicaciones.

“Durante esta jornada presentó una mejoría neurológica: despertó espontáneamente y fue extubado exitosamente. Se encuentra consciente y ha comenzado a hablar y a reconocer a las personas a su alrededor”, indica el texto, con base en el parte médico proporcionado por Héctor Arturo Zuleta.

Comunicado emitido por el equipo de Carlos Alberto Zuleta, conocido como Kbeto Zuleta, informa sobre la extubación y la mejoría del cantante en la Clínica Iberoamérica. (@kbetozuleta/IG)

El mismo comunicado precisa que, pese a los resultados alentadores, el artista continúa hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Clínica Iberoamérica de Barranquilla, donde permanece estable bajo manejo médico integral.

El equipo médico de la Clínica Iberoamérica recibió el agradecimiento público de la agrupación

La agrupación aprovechó el comunicado para expresar su reconocimiento al personal de salud que atiende a Zuleta. “Expresamos nuestro profundo agradecimiento al personal médico, a los especialistas, al equipo de enfermería y a todo el personal de la Clínica Iberoamérica por su atención, dedicación y compromiso con el cuidado de Carlos Alberto”, reza el documento.

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El equipo también informó que otros integrantes de la agrupación siguen hospitalizados, aunque por respeto a su privacidad y a sus familias se reservaron mayores detalles sobre sus condiciones. “Pedimos también que mantengan en sus oraciones a los integrantes de la agrupación musical y a sus familias. Como familia y equipo, estamos al tanto de la situación de cada integrante”, señala el texto.

Los músicos de la agrupación viajaban de regreso a Valledupar tras un concierto junto a Elder Dayán en Sincelejo - crédito @kbetozuleta/Instagram

El comunicado cierra con una solicitud de oraciones y con la promesa de continuar informando sobre la evolución del artista: “Estaremos compartiendo información sobre su evolución y los avances de su recuperación. Sigamos unidos en oración por la recuperación de KBeto y de nuestros compañeros, con fe y esperanza”.

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El accidente ocurrió en la madrugada del 26 de octubre, cuando el bus cayó al río Ariguaní

Los avances del 31 de octubre llegan casi una semana después del grave accidente de tránsito que sacudió al mundo del vallenato. En la madrugada del lunes 26 de octubre, el bus de servicio público en el que viajaban KBeto Zuleta y los músicos de su agrupación se salió de la vía al cruzar el puente sobre el río Ariguaní, en el corredor entre Pueblo Nuevo (Magdalena) y Bosconia (Cesar), y cayó al lecho del río.

El vehículo, un bus de la empresa Super Star con placas STR 775, cubría la ruta Sincelejo-Valledupar cuando, según el informe de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía del Magdalena, impactó contra la baranda del puente en el kilómetro 16+100 y se precipitó hacia el río.

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Carlos 'Kbeto' Zuleta ingresó a la unidad de cuidados intensivos de la Clínica Iberoamérica en Barranquilla tras su traslado en una aeronave medicalizada - crédito @DigameMM/X

El alcalde de Bosconia, Jorge Patiño Gómez, describió la caída como un golpe de “consideración”: el bus giró en el aire y aterrizó sobre sus llantas dentro del agua, lo que, según el funcionario, evitó una tragedia aún mayor.

Cuatro músicos murieron en el accidente y más de veinte personas resultaron heridas

El balance definitivo del siniestro fue de cuatro personas fallecidas. Entre los muertos confirmados se encuentran el corista Geovanny Lobo y el guitarrista Harold Santana, identificados en el reporte preliminar de la Policía del Magdalena. En total, más de 22 pasajeros resultaron heridos, con diagnósticos que incluyeron traumatismos de tórax y fracturas en distintas partes del cuerpo.

KBeto Zuleta llegó amputado a la Clínica Regional de Especialistas Sinais Vitais, en Bosconia, donde fue intervenido quirúrgicamente por las lesiones en sus extremidades inferiores y, posteriormente, intubado debido a una contusión pulmonar que le generaba dificultades respiratorias.

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Desde allí fue trasladado en avión ambulancia hasta el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, en Barranquilla, para continuar su tratamiento en la Clínica Iberoamérica.