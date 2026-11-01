Abelardo de la Espriella condenó el atentado con explosivo que dejó un policía muerto en Algeciras, Huila: “Los vamos a perseguir”

Una detonación registrada cerca de un establecimiento comercial causó la muerte de un uniformado y dejó varios heridos (Presidencia/@PoliciaColombia/X)

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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, rechazó el atentado con un explosivo que, según la Policía, fue sido instalado en una motocicleta y causó la muerte del patrullero Julián Esmith Castaño López en el municipio de Algeciras, Huila.

“A su familia, mi abrazo solidario y mis más sinceras condolencias. A los dos policías y cuatro ciudadanos heridos, mis deseos de pronta recuperación”, afirmó.

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El mandatario colombiano aseguró que los responsables serán localizados y puestos a disposición de la justicia.

Abelardo de la Espriella condenó el atentado con un explosivo en Algeciras, Huila (@ABDELAESPRIELLA/X)

El ataque ocurrió a las 11:49 p. m. del sábado 31 de octubre de 2026 en el barrio Centro de Algeciras, cerca del establecimiento Las Palmitas. En el sector había una importante afluencia de personas por las celebraciones de Halloween.

El informe sobre el atentado alertó además sobre la presencia del frente Iván Díaz en esa zona. Esta estructura hace parte del Estado Mayor de los Bloques y Frentes (Embf) y está bajo el mando de Alexander Díaz Mendoza, conocido como alias Calarcá.

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De la Espriella se pronunció a través de X. Expresó sus condolencias a los familiares del patrullero y señaló su respaldo a los policías y cuatro civiles que resultaron heridos por la explosión.

“A los asesinos los vamos a perseguir hasta encontrarlos y ponerlos a disposición de la justicia”, escribió el presidente. En el mismo mensaje, afirmó que “no habrá escondite ni refugio” para las personas que ataquen a los integrantes de la fuerza pública.

El jefe de Estado también sostuvo que el Gobierno no permitirá que los responsables evadan las investigaciones. “La Fuerza Pública se respeta. No vamos a retroceder ante el terrorismo ni a permitir que estos criminales se salgan con la suya”, señaló.

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“¡LA FUERZA PÚBLICA SE RESPETA! No vamos a retroceder ante el terrorismo ni a permitir que estos criminales se salgan con la suya. Les caerá todo el peso de la ley. ¡HONOR Y GLORIA A NUESTRO PATRULLERO JULIÁN CASTAÑO LÓPEZ! Su sacrificio no será olvidado (sic)“, puntualizó.

El ataque ocurrió durante labores de control policial

La Policía Nacional informó que el patrullero Castaño López realizaba actividades de registro y control en la zona urbana del municipio cuando ocurrió la detonación. La institución indicó que el artefacto explosivo habría estado acondicionado en una motocicleta.

La onda expansiva alcanzó a la patrulla policial y a personas que estaban cerca del comercio. Entre los heridos hay uniformados y cuatro ciudadanos, quienes fueron trasladados al Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, en Neiva.

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El director de la Policía Nacional, Jesús Alejandro Barrera Peña, también se refirió al atentado a través de X. “En un ataque terrorista y cobarde en Algeciras, Huila, asesinaron a nuestro Patrullero Julián Esmith Castaño López, quien sirvió 20 años a Colombia”, afirmó.

El director de la Policía Nacional, Jesús Alejandro Barrera, envió un mensaje de condolencia a la familia del patrullero (@DirectorPolicia/X)

Julián Esmith Castaño López tenía 20 años de servicio

La institución señaló que Julián Esmith Castaño López dedicó 20 años de servicio a la protección de los ciudadanos. En el comunicado difundido tras el ataque, la Policía expresó sus condolencias a los familiares del agente y a las personas afectadas por la explosión.

“El crimen deja un vacío irreparable en su familia, en sus compañeros y en toda nuestra Institución”, indicó la Policía. También afirmó que brindará acompañamiento a los allegados del patrullero y a las familias de los heridos.

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La institución señaló que Julián Esmith Castaño López dedicó 20 años de servicio a la protección de los ciudadanos (Policía Ciolombia)

La Policía anunció el despliegue de acciones operativas para identificar, ubicar y capturar a los responsables. “No habrá rincón donde los responsables se escondan, los encontraremos y pagarán ante la justicia”, señaló la entidad.

Por su parte, el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, rechazó el atentado con explosivos ocurrido en la zona rosa de Algeciras, Huila. El funcionario expresó solidaridad con la Policía de Colombia, los familiares del uniformado fallecido y las familias de las seis personas que resultaron heridas.

“Todo nuestro respaldo a la Policía de Colombia, a la familia del uniformado fallecido y a los familiares de los seis heridos que dejó este ataque”, manifestó.

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