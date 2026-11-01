Colombia

Peter Manjarrés arremetió contra Petro tras recordar una publicación en la que vinculó a los artistas de vallenato con la mafia: “Oiga cálmese”

El cantante vallenato relató entre risas que respondió al hoy expresidente, al recordar que hubo una vez en el que decidió cantarle cuando era alcalde de Bogotá

Pintura en acuarela de Gustavo Petro con gafas y traje junto a Peter Manjarrés con camiseta marrón y ceño fruncido ante siluetas difusas.
Una ilustración en acuarela presenta los retratos de Gustavo Petro y del cantante Peter Manjarrés con expresión adusta sobre un fondo difuminado de personas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Peter Manjarrés le recordó a Gustavo Petro que alguna vez le cantó, luego de que el exmandatario publicara en redes sociales un trino en el que afirmó que “todos los vallenatos le cantan a los mafiosos”, una generalización que el cantante vallenato rechazó con humor en entrevista con Semana.

“Tengo una gran responsabilidad porque voy a muchos lugares donde tengo que cumplir con muchos requisitos”, señaló el artista.

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Petro tachó a los vallenatos de cantarle a los mafiosos cuando era senador

Manjarrés relató en la entrevista que, cuando Petro ocupaba una curul en el Senado, el entonces legislador publicó en X un mensaje en el que ponía a todo el género vallenato en el mismo costal.

“La cantante @AdrianaLucia a diferencia del canto vallenato que se alejó del campesino y se entregó al traqueto, es la vuelta al cantor, el cantor hace arte porque expresa el alma de su pueblo en un momento de la historia. Esa sensibilidad se llama conciencia social”, fue el comentario de Petro en su momento.

Captura de pantalla de una publicación en la red social X realizada por la cuenta de Gustavo Petro con texto sobre Adriana Lucía
Gustavo Petro comenta en una publicación en redes sociales sobre la cantante Adriana Lucía y el papel social de la música (@petrogustavo/X)

Ante la publicación, el artista le respondió directamente, recordándole que él mismo lo había contratado para que le cantara durante su época como alcalde de Bogotá. “Oiga, cálmese, que usted no se acuerda que yo le canté una vez”, fue la réplica que Manjarrés describió entre risas en la entrevista.

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El cantante dijo que las generalizaciones lo han afectado hasta en aeropuertos

El intérprete reconoció que la percepción pública sobre los cantantes de vallenato —asociada frecuentemente al consumo excesivo de licor— ha sido una carga que lleva desde los inicios de su carrera.

Señaló que esas generalizaciones lo han alcanzado en situaciones cotidianas: desde comentarios en plenos aeropuertos hasta publicaciones en redes sociales. “Aquí vivimos en un país que generaliza mucho”, afirmó Manjarrés en diálogo con el reconocido medio de comunicación. “Es feo cuando generalizan, porque uno trata de cuidar la imagen”, agregó el cantante.

Manjarrés asegura que cuida su imagen pese a no considerarse perfecto

Foto: Instagram @petermanjarres
Foto: Instagram @petermanjarres

El artista reconoció que la reputación es un asunto que toma con seriedad. Aunque admitió no ser perfecto, fue enfático en que proteger su imagen es una prioridad que mantiene de forma constante. “No soy perfecto tampoco, pero cuido mucho mi imagen”, concluyó el intérprete de temas como Te empeliculaste y Tragao’ de ti.

Su testimonio apunta a un reclamo más amplio dentro del vallenato como género: el de ser juzgado por estereotipos y no por los méritos individuales de quienes lo interpretan.

Sus seguidores recordaron cuando cantó en un evento en el que estaba Juliana Guerrero

Las declaraciones de Manjarrés sobre el cuidado de su imagen resonaron entre sus seguidores, quienes recordaron una polémica reciente protagonizada por el artista durante el Festival Vallenato en Valledupar.

El periodista Jacobo Solano reveló foto que muestra a Juliana Guerrero en el Festival Vallenato. En la imagen aparece Peter Manjarrés - crédito @JACOBOSOLANOC/X
El periodista Jacobo Solano reveló foto que muestra a Juliana Guerrero en el Festival Vallenato. En la imagen aparece Peter Manjarrés - crédito @JACOBOSOLANOC/X

En mayo de 2026, el periodista Jacobo Solano publicó en redes sociales una fotografía en la que aparecía el cantante en la misma mesa que Juliana Guerrero, la joven investigada por la obtención irregular de títulos universitarios y a quien el presidente Petro intentó nombrar viceministra de Juventudes del Ministerio de Igualdad.

Solano aseguró que Manjarrés le cantó una estrofa de la canción Voy con todo directamente a Guerrero. El artista lo desmintió: aclaró que la canción interpretada en ese momento era Monedita de oro y que su presentación no fue exclusiva para ningún comensal.

“Nunca escribí que le canté a ella, escribí que le canté a todas las mesas. Yo no me escondo. No tengo rabo de paja. Trabajo honradamente, no soy político”, respondió en X.

Peter Manjarrés defendió su imagen tras ser criticado por estar en un evento en el que participó Juliana Guerrero - crédito @PeterManjarres/X
Peter Manjarrés defendió su imagen tras ser criticado por estar en un evento en el que participó Juliana Guerrero - crédito @PeterManjarres/X

La discusión escaló cuando Manjarrés advirtió que, si el periodista continuaba cuestionando la transparencia de su presentación, revelaría información comprometedora sobre su pasado. Solano rechazó las advertencias y las calificó de calumnias.

El cantante cerró el episodio con una reflexión que, a la luz de su entrevista con Semana, cobra un sentido particular: “Uno cuida su nombre, su trabajo y su camino todos los días… para que venga alguien desde afuera a juzgar sin saber la historia”.

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