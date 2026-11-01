Colombia

Asistente al concierto de Ryan Castro en Bogotá denunció que le robaron su celular al ingresar a El Campín: “Está acá dentro, nunca salió”

El denunciante contó que el equipo desapareció apenas cruzó el acceso de acreditaciones en el evento en Bogotá y que la aplicación mostró una ubicación fija en el recinto durante la presentación del reguetonero colombiano

A través de redes sociales advirtió de la nueva estrategia con el robo de dispositivos dentro del evento - crédito @rodolfoelchamo/TikTok
Guardar

Un asistente al concierto de Ryan Castro en Bogotá denunció que le robaron el teléfono celular a los pocos minutos de ingresar al estadio El Campín por la zona de acreditaciones, y que al rastrearlo mediante la aplicación de localización del dispositivo comprobó que el equipo nunca salió del recinto.

El hecho ocurrió durante la más reciente presentación del reguetonero colombiano en el escenario capitalino, un evento que convocó a miles de fanáticos y que se sumó a una cadena de denuncias por hurtos en conciertos multitudinarios registrados en distintas ciudades de Colombia en los últimos meses.

PUBLICIDAD

El asistente, que en redes sociales se identifica como Rodolfo el Chamo, relató que, minutos después de ingresar por el acceso de acreditaciones, advirtió que su teléfono ya no estaba en su bolsillo. En ese sector, la afluencia de personas era considerable y el movimiento entre filas generó el ambiente propicio para que los ladrones actuaran sin ser detectados.

Secuencia de cuatro fotos de un joven entre el público, buscando en su bolsillo, mostrando un mapa en el teléfono y hablando con un policía.
Un asistente al concierto de Ryan Castro en el estadio El Campín reporta el hurto de su teléfono móvil mientras hacía la fila para ingresar por la zona de acreditaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae/Captura de Video IG)

“Acababa de entrar, estaba en la zona de acreditaciones y de un momento a otro metí la mano al bolsillo y no estaba el celular. No sentí nada, nadie me empujó, no hubo nada raro. Simplemente, desapareció”, relató el afectado.

El hombre señaló que no fue el único: “Había otras personas ahí mismo preguntando si alguien les había visto el celular. Fue inmediato, apenas entramos”.

PUBLICIDAD

“Mira dónde está”, dijo al mostrar la pantalla de su teléfono de reemplazo, donde la aplicación de localización de dispositivo marcaba la posición del equipo robado dentro del estadio. Según explicó, abrió la herramienta en cuanto se dio cuenta del hurto y el punto en el mapa apareció fijo, dentro del recinto. El dispositivo no se había movido desde el momento del robo, lo que indicaba que el ladrón o los ladrones permanecían en el interior del evento.

“Está acá adentro, nunca salió. Eso significa que el que me lo robó todavía está en el concierto”, afirmó, visiblemente desconcertado. El afectado aseguró que dio aviso al personal de seguridad del estadio, aunque señaló que la respuesta fue limitada.

El gas pimienta, la modalidad que escala en todo el país

---
Nueva modalidad de robo en conciertos se hace viral en el concierto de Ryan Castro en Bucaramanga - crédito @conciertosegurocolombia/TikTok

Más allá del cosquilleo, otra modalidad ha generado alarma en los últimos meses: el uso de gas pimienta o aerosoles irritantes para provocar confusión entre los asistentes al momento de la salida. Los delincuentes rocían la sustancia en medio de la aglomeración en las puertas, lo que provoca ardor en los ojos, dificultad para respirar y pérdida momentánea de la visibilidad.

En ese instante de pánico, grupos de cuatro o cinco personas rodean a las víctimas y les arrebatan celulares, cadenas, relojes y billeteras. Esta técnica fue denunciada masivamente tras el concierto de Ryan Castro en el estadio Américo Montanini de Bucaramanga el 29 de agosto de 2026, y volvió a registrarse el 17 de octubre de 2026 en el estadio Pascual Guerrero de Cali, donde uno de los afectados relató que recibió un spray en el rostro mientras salía del recinto.

“Sentí el quemazón y el spray”, declaró el joven, quien además señaló que le arrebataron una cadena en medio de la confusión. La misma situación fue denunciada en el Festival EDC, celebrado en el estadio Atanasio Girardot de Medellín los días 10 y 11 de octubre.

---
En redes sociales denunciaron que hubo una modalidad de robo en concierto de Ryan Castro en Bucaramanga - crédito @alejandrogomezsu/TikTok

El secretario de Seguridad de Cali, Javier Garcés, llamó a los afectados a radicar sus denuncias a través de los canales virtuales de la Policía y la Fiscalía, y advirtió que los organizadores de eventos también tienen responsabilidad en la seguridad de los asistentes dentro y fuera de los recintos.

La Policía Metropolitana de Bucaramanga recomendó a los ciudadanos evitar el uso visible de celulares, cadenas o relojes durante eventos masivos, y reportar cualquier hecho delictivo a la línea 123 o a la línea contra el crimen 314 358 7212.

Temas Relacionados

Ryan CastroBogotáRobo de celularesColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Abelardo de la Espriella condenó el atentado con explosivo que dejó un policía muerto en Algeciras, Huila: “Los vamos a perseguir”

El presidente colombiano aseguró que buscarán a los responsables de la explosión, donde falleció el patrullero Julián Esmith Castaño López y otras más resultaron heridas

Abelardo de la Espriella condenó el atentado con explosivo que dejó un policía muerto en Algeciras, Huila: “Los vamos a perseguir”

Iván Cepeda denunció una supuesta campaña de desprestigio en su contra tras debate al ministro de Agricultura en el Senado: “Su propósito es silenciarme”

El senador del Pacto Histórico afirmó que sectores de extrema derecha preparan acciones para judicializarlo en Colombia o en el exterior, con la que, según él, pretenden afectar su reputación

Iván Cepeda denunció una supuesta campaña de desprestigio en su contra tras debate al ministro de Agricultura en el Senado: “Su propósito es silenciarme”

Luisa Fernanda W reveló por qué se tapó el rostro con el velo en su boda con Pipe Bueno: “Es una tradición”

La pieza de 8 metros de largo, creada por la diseñadora Francesca Miranda, buscaba acompañar la escala del recinto en Zipaquirá y aportar una entrada dramática, sin quitar protagonismo al vestido de tul francés bordado con cristales Swarovski

Luisa Fernanda W reveló por qué se tapó el rostro con el velo en su boda con Pipe Bueno: “Es una tradición”

Fico Gutiérrez le lanzó dura advertencia a Daniel Quintero tras el traslado de su hermano Miguel a la cárcel de Cómbita, Boyacá: “Sigue él”

El exalcalde de Medellín le respondió al actual mandatario de la capital de Antioquia y aseguró que dejó de lado la gestión de la ciudad para concentrarse en enfrentarlo

Fico Gutiérrez le lanzó dura advertencia a Daniel Quintero tras el traslado de su hermano Miguel a la cárcel de Cómbita, Boyacá: “Sigue él”

Miguel Polo Polo afirmó que casi se muere de un infarto durante un viaje a México: “No me tomé los medicamentos”

El exrepresentante a la Cámara por la curul afro aseguró que, a raíz de su situación de hipertensión arterial, sufrió otra descompensación después de regresar a Colombia

Miguel Polo Polo afirmó que casi se muere de un infarto durante un viaje a México: “No me tomé los medicamentos”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

ENTRETENIMIENTO

Luisa Fernanda W reveló por qué se tapó el rostro con el velo en su boda con Pipe Bueno: “Es una tradición”

Luisa Fernanda W reveló por qué se tapó el rostro con el velo en su boda con Pipe Bueno: “Es una tradición”

Peter Manjarrés arremetió contra Petro tras recordar una publicación en la que vinculó a los artistas de vallenato con la mafia: “Oiga cálmese”

Famosos colombianos causaron polémica en redes al rechazar la celebración de Halloween por sus razones de fe: “Le celebras el cumpleaños al enemigo de papá Dios”

Robbie Williams le dedicó unas palabras a Colombia luego de su primer show en el país: “No sabía que siquiera me conocían”

Tiësto anunció su regreso a Colombia en 2027 con dos presentaciones: fechas, lugares y todo lo que se sabe

Deportes

David Alonso conquistó el Gran Premio de Malasia en el Moto2: así fue la victoria del colombiano

David Alonso conquistó el Gran Premio de Malasia en el Moto2: así fue la victoria del colombiano

Disfraz de Nicolás Rodríguez en Atlético Nacional desató críticas: el jugador explicó su elección y pidió disculpas

Richard Ríos se perderá los amistosos de Colombia ante Chile: Al-Ittihad confirmó la gravedad de su lesión

Junior queda fuera de los cuadrangulares de la Liga BetPlay en Villavicencio: Llaneros se aferra al milagro

Santa Fe le remontó a Olimpia en el descuento y se quedó con el bronce de la Copa Libertadores Femenina 2026