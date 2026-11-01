Asistente al concierto de Ryan Castro en Bogotá denunció que le robaron su celular al ingresar a El Campín: “Está acá dentro, nunca salió”

A través de redes sociales advirtió de la nueva estrategia con el robo de dispositivos dentro del evento - crédito @rodolfoelchamo/TikTok

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Un asistente al concierto de Ryan Castro en Bogotá denunció que le robaron el teléfono celular a los pocos minutos de ingresar al estadio El Campín por la zona de acreditaciones, y que al rastrearlo mediante la aplicación de localización del dispositivo comprobó que el equipo nunca salió del recinto.

El hecho ocurrió durante la más reciente presentación del reguetonero colombiano en el escenario capitalino, un evento que convocó a miles de fanáticos y que se sumó a una cadena de denuncias por hurtos en conciertos multitudinarios registrados en distintas ciudades de Colombia en los últimos meses.

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El asistente, que en redes sociales se identifica como Rodolfo el Chamo, relató que, minutos después de ingresar por el acceso de acreditaciones, advirtió que su teléfono ya no estaba en su bolsillo. En ese sector, la afluencia de personas era considerable y el movimiento entre filas generó el ambiente propicio para que los ladrones actuaran sin ser detectados.

Un asistente al concierto de Ryan Castro en el estadio El Campín reporta el hurto de su teléfono móvil mientras hacía la fila para ingresar por la zona de acreditaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae/Captura de Video IG)

“Acababa de entrar, estaba en la zona de acreditaciones y de un momento a otro metí la mano al bolsillo y no estaba el celular. No sentí nada, nadie me empujó, no hubo nada raro. Simplemente, desapareció”, relató el afectado.

El hombre señaló que no fue el único: “Había otras personas ahí mismo preguntando si alguien les había visto el celular. Fue inmediato, apenas entramos”.

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“Mira dónde está”, dijo al mostrar la pantalla de su teléfono de reemplazo, donde la aplicación de localización de dispositivo marcaba la posición del equipo robado dentro del estadio. Según explicó, abrió la herramienta en cuanto se dio cuenta del hurto y el punto en el mapa apareció fijo, dentro del recinto. El dispositivo no se había movido desde el momento del robo, lo que indicaba que el ladrón o los ladrones permanecían en el interior del evento.

“Está acá adentro, nunca salió. Eso significa que el que me lo robó todavía está en el concierto”, afirmó, visiblemente desconcertado. El afectado aseguró que dio aviso al personal de seguridad del estadio, aunque señaló que la respuesta fue limitada.

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El gas pimienta, la modalidad que escala en todo el país

Nueva modalidad de robo en conciertos se hace viral en el concierto de Ryan Castro en Bucaramanga - crédito @conciertosegurocolombia/TikTok

Más allá del cosquilleo, otra modalidad ha generado alarma en los últimos meses: el uso de gas pimienta o aerosoles irritantes para provocar confusión entre los asistentes al momento de la salida. Los delincuentes rocían la sustancia en medio de la aglomeración en las puertas, lo que provoca ardor en los ojos, dificultad para respirar y pérdida momentánea de la visibilidad.

En ese instante de pánico, grupos de cuatro o cinco personas rodean a las víctimas y les arrebatan celulares, cadenas, relojes y billeteras. Esta técnica fue denunciada masivamente tras el concierto de Ryan Castro en el estadio Américo Montanini de Bucaramanga el 29 de agosto de 2026, y volvió a registrarse el 17 de octubre de 2026 en el estadio Pascual Guerrero de Cali, donde uno de los afectados relató que recibió un spray en el rostro mientras salía del recinto.

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“Sentí el quemazón y el spray”, declaró el joven, quien además señaló que le arrebataron una cadena en medio de la confusión. La misma situación fue denunciada en el Festival EDC, celebrado en el estadio Atanasio Girardot de Medellín los días 10 y 11 de octubre.

En redes sociales denunciaron que hubo una modalidad de robo en concierto de Ryan Castro en Bucaramanga - crédito @alejandrogomezsu/TikTok

El secretario de Seguridad de Cali, Javier Garcés, llamó a los afectados a radicar sus denuncias a través de los canales virtuales de la Policía y la Fiscalía, y advirtió que los organizadores de eventos también tienen responsabilidad en la seguridad de los asistentes dentro y fuera de los recintos.

La Policía Metropolitana de Bucaramanga recomendó a los ciudadanos evitar el uso visible de celulares, cadenas o relojes durante eventos masivos, y reportar cualquier hecho delictivo a la línea 123 o a la línea contra el crimen 314 358 7212.

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