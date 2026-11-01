Fico Gutiérrez le lanzó dura advertencia a Daniel Quintero tras el traslado de su hermano Miguel a la cárcel de Cómbita, Boyacá: “Sigue él”

Los pronunciamiento de Fico Gutiérrez y Miguel Quintero fueron hechos a través de su cuenta oficial de X (Alcaldía de Medellín/Redes sociales)

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Miguel Quintero, hermano del exalcalde de Medellín, fue trasladado a la cárcel de Cómbita, Boyacá, luego de que un juez ordenara su revocación de detención domiciliara.

Por este motivo, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien ha denunciado presuntos casos de corrupción durante la administración de Daniel Quintero, se pronunció en su cuenta oficial de X. Preguntó si el “jefe de la banda” está desesperado y aseguró que él será el próximo.

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“Ustedes han visto que el jefe de la banda está desesperado? Pues le tengo una noticia, peor que la de ayer, sigue él”, indicó Gutiérrez.

Fico Gutiérrez se refirió al traslado de Miguel Quintero a la cárcel de Cómbita, en Boyacá (@FicoGutierrez/X)

El mandatario de la capital antioqueña afirmó que están preocupados porque Miguel Quintero fue a la cárcel “por uno solo de los procesos”. Recordó que entregó 666 hallazgos de presunta corrupción y que eso ha llevado a 57 imputados.

“Y saben por qué están tan preocupados? Porque ayer Miguel Quintero fue a la cárcel por uno solo de los procesos, y ya he entregado pruebas de 666 hallazgos de corrupción. Y van 57 imputados, incluyendo el jefe de la banda”, expresó.

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En otra publicación, Federico Gutiérrez aseguró que quienes supuestamente se robaron Medellín no pueden considerarse víctimas y los calificó como presuntos ladrones.

“Los que se robaron a Medellín, ahora posan de víctimas. No lo son. Son los victimarios. Son unos ladrones y no voy a descansar hasta que paguen por todo el daño que le hicieron a la ciudad”, puntualizó.

Fico Gutiérrez aseguró que quienes supuestamente se robaron Medellín no pueden considerarse víctimas y los calificó como presuntos ladrones (@FicoGutierrez/X)

Nueva respuesta de Daniel Quintero

Daniel Quintero respondió a Federico Gutiérrez con un mensaje en el que lo acusó de utilizar el poder para perseguir a sus adversarios políticos. El exalcalde cuestionó que Gutiérrez celebrara la situación judicial de su hermano y aseguró que este no ha sido condenado ni llevado a juicio.

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“Hoy usted celebra, humilla y se ríe y creyó que la gente iba a celebrar eso con usted. Que estaba bien usar el poder para el despliegue de su rencor contra un ciudadano por el solo hecho de ser mi hermano. Usted y Abelardo llegaron con engaños igual para subir impuestos al pobre como para aplastar a sus enemigos. No se si sea tarde para despertar, pero dese cuenta que la gente ya no lo quiere”, indicó Quintero.

El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, volvió a hablar de la captura de su hermano, Miguel Quintero, luego de que fuera trasladado a la cárcel de Cómbita, en Boyacá (@QuinteroCalle/X)

Quintero sostuvo que el alcalde de Medellín dejó de lado la gestión de la ciudad para concentrarse en enfrentarlo. También afirmó que la administración actual entrega una ciudad “quebrada” y planteó interrogantes sobre el manejo de los recursos públicos durante los últimos cuatro años.

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“No por culpa mía o porque me quieran a mí, no lo quieren porque no hizo nada en 4 años diferente a perseguirme con rabia enfermiza, porque se dedico a mirar para atrás y descuidó a Medellín y a la gente que votó por usted. Porque entrega una ciudad quebrada y con muchas preguntas. ¿Dónde está la plata?. Nunca un Alcalde tuvo tanta plata e hizo tan poco. O mejor dicho: Nada. Creyó que su gran triunfo fue ponerle esposas de pies a cabeza a un hombre que ni siquiera esta condenado ni haber sido llevado a juicio solo por ser mi hermano, su enemigo o ser de izquierda", expresó.

Además, recordó la imputación que recibió por el caso Aguas Vivas. Según escribió, un juez anuló posteriormente ese proceso por considerar que se vulneró el debido proceso. “Usted confundió qué es gobernar y nadie lo va a olvidar”, concluyó.

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Daniel Quintero recordó que un juez anuló posteriormente ese proceso por considerar que se vulneró el debido proceso (@QuinteroCalle/X)

“Qué ganó con eso la ciudad?. Qué ganó con eso usted?. Qué ganó cuando me hizo imputar por Aguas Vivas violando el debido proceso para que después un juez lo anulara?. Usted confundió que es gobernar y nadie lo va a olvidar”, aseveró el exalcalde Medellín.

En otra publicación, Daniel Quintero afirmó que Miguel Quintero es “el primer preso político del Gobierno de Abelardo de la Espriella” y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

Aseguró que su hermano supuestamente ha sido torturado sin una condena ni juicio en su contra. El exalcalde de Medellín pidió que se les permita comunicarse con él y conocer su estado de salud.

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Daniel Quintero afirmó que Miguel Quintero es “el primer preso político del Gobierno de Abelardo de la Espriella” y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez (@QuinteroCalle/X)

“Miguel Quintero es el primer preso político del Gobierno de Abelardo de la Espriella y Federico Gutiérrez. Sin una condena ni un juicio en su contra ha sido torturado, esposado de pies y manos y presentado como un trofeo de guerra solo por ser mi hermano. Exigimos que nos permitan comunicarnos con él y conocer su estado de salud”, señaló.