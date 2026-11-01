Colombia

Desde el Hombre Iguana hasta Abelardo de la Espriella: estos fueron los disfraces que sorprendieron en Halloween y causaron sensación en las redes

Las imágenes compartidas durante la jornada incluyeron referencias políticas, escenas de humor y un caso que abrió cuestionamientos por la participación de una vaca en una celebración

Humor, sátira y personajes inesperados marcaron las celebraciones de Halloween en Colombia - crédito Alerta Noticias/Facebook - mioriente_/TikTok - @isak11172/TikTok
Humor, sátira y personajes inesperados marcaron las celebraciones de Halloween en Colombia - crédito Alerta Noticias/Facebook - mioriente_/TikTok - @isak11172/TikTok
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Una iguana con una cola de grandes dimensiones, una princesa sobre una vaca, tres hombres vestidos de preservativos y referencias a figuras políticas formaron parte de los disfraces que llamaron la atención en distintas ciudades de Colombia durante la celebración de Halloween en la noche del 31 de octubre de 2026.

Los videos, difundidos en redes sociales, acumularon comentarios por las propuestas de los asistentes y por las alusiones a temas de actualidad.

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En Marinilla, Antioquia, una persona apareció caracterizada como una iguana. El atuendo incluía una cresta verde, extremidades del animal y una larga cola que acompañó el recorrido entre los asistentes. La escena generó comentarios que vincularon la representación con una frase popularizada en el país.

“Ecopetrol versión: se nos escapó la iguana”, escribió un usuario. Otro internauta calificó el vestuario como “machín”, mientras que un tercero lo identificó como “un terian”, en referencia al estilo de la caracterización.

Hombre disfrazado de iguana - crédito mioriente_/X
Hombre disfrazado de iguana - crédito mioriente_/X

Las reacciones se multiplicaron a partir de los clips publicados desde varios municipios. Los usuarios destacaron la diversidad de las propuestas y la capacidad de convertir asuntos cotidianos, personajes públicos y referencias de internet en atuendos para la fecha.

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Las alusiones políticas también hicieron parte de las celebraciones

Otro de los videos que circuló en plataformas digitales fue grabado en Envigado (Antioquia), donde dos personas se disfrazaron del presidente Abelardo de la Espriella y vicepresidente José Manuel Restrepo. La escenificación hizo referencia a una eventual fórmula política y provocó respuestas de usuarios que interpretaron el momento desde el humor.

“Para lo que sirve este gobierno, hace reír”, comentó una persona. Otro usuario escribió: “La megacárcel nos va a quedar pequeña”. También hubo quienes resumieron su impresión con frases como: “Los colombianos somos una locura”.

Disfraz alusivo al presidente Abelardo de la Espriella y el vicepresidente José Manuel Restrepo - crédito genteenvigado/X
Disfraz alusivo al presidente Abelardo de la Espriella y el vicepresidente José Manuel Restrepo - crédito genteenvigado/X

El uso de figuras de la vida pública como parte de las celebraciones de Halloween suele trasladar discusiones políticas a un registro humorístico. En esta ocasión, los comentarios se concentraron en los gestos, la vestimenta y el significado que cada usuario atribuyó a la escena.

Un hombre en bolsa negra desató comentarios por una frase

En otro registro, un hombre caracterizado como la muerte arrastró una bolsa que simulaba contener a una persona. Durante el recorrido pronunció una frase que se convirtió en el centro del video: “Lo mordió el tigre”.

“Lo mordió el tigre”, la expresión que acompañó un disfraz de la muerte - crédito carmenpretel30/TikTok
“Lo mordió el tigre”, la expresión que acompañó un disfraz de la muerte - crédito carmenpretel30/TikTok

El contenido despertó opiniones divididas entre quienes elogiaron la idea y quienes la asociaron con un mensaje sobre la realidad del país. “Me quito el sombrero, la realidad expresada”, comentó un usuario. Otra persona destacó “la creatividad que tiene la gente”.

Un tercer mensaje planteó una lectura más política del atuendo: “Fuera de chiste, la gente está despertando”.

Hombre vestido de princesa montado en una vaca - crédito Paisa News/TikTok
Hombre vestido de princesa montado en una vaca - crédito Paisa News/TikTok

Una princesa montada en una vaca abrió el debate sobre los animales

En Antioquia, otro participante se disfrazó de princesa y se montó sobre una vaca durante la celebración. La escena llamó la atención por el contraste entre el vestido, la presencia del animal y el entorno de la festividad.

“Cosas que la inteligencia artificial jamás podrá superar”, escribió un usuario. Otro describió la secuencia como “Colombia es un sueño con fiebre”. También surgieron cuestionamientos por el uso de animales en actividades recreativas.

“Estoy de acuerdo con los disfraces, pero no cojan a los animales de diversión”, señaló una persona en los comentarios. Esa observación abrió una discusión sobre el bienestar de la vaca y sobre los límites de este tipo de intervenciones durante eventos masivos.

Tres jóvenes disfrazados de condones en Cúcuta - crédito jennifrkrvajal7/TikTok
Tres jóvenes disfrazados de condones en Cúcuta - crédito jennifrkrvajal7/TikTok

Tres preservativos recorrieron las calles de Cúcuta

La lista de videos también incluyó a tres hombres disfrazados de preservativos en Cúcuta. Los participantes caminaron juntos por una zona concurrida, con trajes blancos y detalles que permitían identificar la representación.

La publicación provocó mensajes con juegos de palabras. “No los llenen de espuma a esos tres”, escribió una persona. Otro usuario comentó: “Con razón se me perdió uno”.

Un tercer internauta afirmó que “los colombianos son los preferidos de Dios”, una expresión que suele aparecer en redes ante situaciones insólitas. El video se integró a la recopilación de escenas que dejó Halloween en varias regiones del país, con disfraces que combinaron humor, sátira y referencias locales.

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