Colombia

Así se comportaron los colombianos en la noche de Halloween: miles de comparendos, vehículos inmovilizados y operativos contra la ilegalidad

Las alcaldías, la Policía Nacional y los organismos viales desplegaron operativos en corredores, comercios y zonas nocturnas para prevenir accidentes, contener concentraciones de motociclistas y vigilar incumplimientos durante el puente festivo

Las principales ciudades de Colombia sumaron más de 5.400 comparendos de tránsito durante los operativos del puente festivo de Halloween. (Colprensa / Juan Páez)
Las principales ciudades de Colombia sumaron más de 5.400 comparendos de tránsito durante los operativos del puente festivo de Halloween. (Colprensa / Juan Páez)
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Las principales ciudades de Colombia reforzaron los controles durante la celebración de Halloween y el puente festivo, con más de 5.400 comparendos de tránsito en Bogotá, Medellín y Cali, además de capturas, cierres de establecimientos y medidas para contener las caravanas de motociclistas.

Mientras las sanciones viales concentraron buena parte de la actividad oficial, la capital del país y Barranquilla informaron descensos en algunos indicadores de violencia y hurto.

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La jornada del 31 de octubre y las primeras horas del 1 de noviembre llevaron a las alcaldías, la Policía Nacional y las autoridades de tránsito a desplegar operativos en corredores viales, zonas comerciales y sectores de rumba. La prioridad estuvo puesta en prevenir accidentes, controlar concentraciones de motociclistas y vigilar establecimientos que incumplieran las normas.

Bogotá informó una reducción del 50% en los homicidios

Las autoridades de la capital colombiana señalaron que los homicidios disminuyeron 50% entre el viernes 30 y el sábado 31 de octubre, frente al mismo período de 2025. Según la Secretaría de Seguridad, octubre cerró con 20 homicidios menos que el mismo mes del año anterior.

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Los homicidios en Bogotá registraron una reducción del 50% entre el viernes y el sábado de la celebración. (@SeguridadBOG / X)
Los homicidios en Bogotá registraron una reducción del 50% entre el viernes y el sábado de la celebración. (@SeguridadBOG / X)

Los operativos incluyeron controles de movilidad y visitas a establecimientos nocturnos. La Policía de Tránsito sancionó a 326 motociclistas o conductores que incumplieron las disposiciones emitidas para el puente festivo e inmovilizó 101 motocicletas.

El sistema Transmilenio también informó que no hubo muertes por siniestros viales en hechos que involucraran buses del Sistema Integrado de Transporte Público o vehículos del componente troncal durante el período evaluado.

La vigilancia sobre locales nocturnos permitió el cierre de seis establecimientos que, según las autoridades, funcionaban bajo la figura de sindicatos para evadir controles comerciales y restricciones de horario. En esos sitios encontraron a 24 menores de edad, que quedaron bajo protección de la Policía de Infancia y Adolescencia y de las entidades administrativas responsables del restablecimiento de derechos.

El procedimiento dejó dos capturados por tráfico de estupefacientes. Además, las autoridades incautaron 12 armas cortopunzantes, un arma traumática y 44 gramos de tusi. Los negocios recibieron suspensiones temporales de su actividad económica, con sanciones que oscilan entre 10 y 90 días.

Las restricciones a las motos continuarán hasta la madrugada del 3 de noviembre

La Alcaldía de Bogotá prohibió el parrillero en motocicleta y restringió la circulación en 19 corredores viales hasta el 3 de noviembre. (@Secmovilidadbog / X)
La Alcaldía de Bogotá prohibió el parrillero en motocicleta y restringió la circulación en 19 corredores viales hasta el 3 de noviembre. (@Secmovilidadbog / X)

La administración de Bogotá mantuvo dos medidas para reducir riesgos asociados a caravanas y hechos de violencia durante el cierre del puente festivo. La primera prohíbe la circulación de motocicletas con acompañante entre las 6:00 p. m. y las 6:00 a. m., durante las noches del 1 y 2 de noviembre.

La segunda limita el tránsito de motos entre las 8:00 p. m. y las 4:00 a.m. en 19 corredores viales. La restricción estará vigente hasta la madrugada del martes 3 de noviembre de 2026.

Entre las vías incluidas se encuentran la Autopista Norte, la Autopista Sur, la NQS, las avenidas Boyacá, Ciudad de Cali, Las Américas, Suba, Guayacanes, La Esperanza, Villavicencio y Circunvalar. También están cobijadas la calle 26, la calle 80, la carrera Séptima, la avenida Centenario (o calle 13), las calles 53 y 63, y las carreras 60 y 68.

Medellín impuso más de 2.100 comparendos y retuvo 504 motocicletas

Los operativos viales en Medellín dejaron más de 2.100 comparendos y la inmovilización de 504 motocicletas. (Alcaldía de Medellín)
Los operativos viales en Medellín dejaron más de 2.100 comparendos y la inmovilización de 504 motocicletas. (Alcaldía de Medellín)

En la capital de Antioquia, las autoridades desplegaron más de 660 integrantes del Ejército Nacional, la Policía Nacional y los organismos de tránsito. El operativo incluyó ocho puestos de control y cuatro grupos de reacción motorizada, con presencia en sectores como el puente de la 4 Sur, Guayabal, Manrique, La Asomadera, la vía Medellín-Bogotá y los túneles de Oriente y Occidente.

El resultado fue de más de 2.100 comparendos de tránsito y 536 vehículos inmovilizados. Del total, 504 correspondieron a motocicletas y 32 a automóviles.

Los controles buscaron impedir caravanas no autorizadas, verificar documentos y evitar maniobras que pusieran en riesgo a conductores, peatones y otros actores viales. Sebastián Acosta, subsecretario operativo de Medellín, sostuvo que el objetivo de los procedimientos era prevenir accidentes y situaciones que pudieran afectar la vida de las personas.

En materia de convivencia, las autoridades capturaron a una persona por hechos relacionados con estupefacientes, trasladaron a 16 ciudadanos al Centro de Traslado por Protección e impusieron 31 comparendos por conductas contrarias a la convivencia. También realizaron ocho incautaciones y suspendieron de forma temporal la actividad de un establecimiento abierto al público.

Las autoridades de Medellín investigan la muerte de un habitante de calle con arma blanca en el barrio El Salvador. (Alcaldía de Medellín)
Las autoridades de Medellín investigan la muerte de un habitante de calle con arma blanca en el barrio El Salvador. (Alcaldía de Medellín)

La noche de Halloween registró además el homicidio de un hombre en condición de calle en el barrio El Salvador. La víctima tenía heridas de arma blanca. El caso permanece bajo investigación.

Cali superó los 3.000 comparendos tras las caravanas de motociclistas

La celebración en la ciudad vallecaucana estuvo marcada por las caravanas masivas de motocicletas, que llevaron a la Alcaldía y a la Policía local a reforzar los puestos de control en la calle 5, la Autopista Suroriental y los accesos a la ciudad.

El dispositivo reunió a más de 1.600 policías y más de 500 agentes de tránsito. Antes de la jornada, las autoridades instalaron mesas de diálogo con voceros de clubes de motociclistas para establecer condiciones de convivencia y circulación.

Cali encabezó las infracciones viales del país con más de 3.000 comparendos aplicados tras las caravanas de motocicletas. (Alcaldía de Cali)
Cali encabezó las infracciones viales del país con más de 3.000 comparendos aplicados tras las caravanas de motocicletas. (Alcaldía de Cali)

La Secretaría de Movilidad informó que los operativos dejaron más de 3.000 comparendos y más de 350 vehículos inmovilizados. La cifra ubicó a Cali como la ciudad con el mayor número de infracciones viales reportadas entre las capitales incluidas en los reportes oficiales de Halloween.

Barranquilla reportó 18 capturas y reducciones en los hurtos

En Barranquilla y su área metropolitana, cerca de 3.000 uniformados de la Policía Nacional, con apoyo del Ejército Nacional y las autoridades locales, participaron en acciones preventivas y de control durante la noche de Halloween.

La Policía Metropolitana informó 18 capturas: 14 en flagrancia y cuatro por orden judicial. También incautó tres armas de fuego y recuperó un vehículo y tres motocicletas que habían sido reportados como hurtados.

La Policía de Barranquilla reportó 18 capturas y una disminución del 12% en los hurtos a personas durante la jornada. (Policía de Barranquilla)
La Policía de Barranquilla reportó 18 capturas y una disminución del 12% en los hurtos a personas durante la jornada. (Policía de Barranquilla)

Las autoridades impusieron 225 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia y realizaron 22 traslados por protección. Además, informaron una reducción del 12% en el hurto a personas, del 29% en el hurto de motocicletas y del 16% en el hurto de vehículos frente a los registros de referencia utilizados por la institución.

La brigadier general Sandra Liliana Rodríguez Castro, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, atribuyó los resultados a la coordinación entre las autoridades y la comunidad. La institución anunció que mantendrá los operativos de prevención y control durante el resto del puente festivo.

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