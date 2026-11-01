Álvaro Uribe hizo llamado a la bancada del Centro Democrático para no caer en provocaciones ante el debate de la ley de ajuste económico: “Que las otras sean ajenas”

El mensaje del expresidente Álvaro Uribe a los congresistas del Centro Democrático fue en su cuenta oficial de X (Catalina Olaya/Colprensa)

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Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia entre 2002 y 2010 y líder natural del Centro Democrático, envió un mensaje a los congresistas de la colectividad a través de su cuenta oficial en X.

El exmandatario llamó a mantener la templanza y el rigor durante las actividades del Congreso de la República, en medio de las críticas de los parlamentarios del Centro Democrático a la ley de rescate fiscal presentada por el Gobierno de Abelardo de la Espriella.

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Uribe Vélez enfatizó que el partido debe mantenerse al margen de las confrontaciones y concentrarse en sus argumentos y tesis políticas.

Álvaro Uribe llamó al Centro Democrático mantener la templanza y el rigor durante las actividades del Congreso de la República (@AlvaroUribeVel/X)

“A nuestros parlamentarios del Centro Democrático: Nuestro compromiso con la Patria y con la democracia nos obliga a concentrarnos en los argumentos que deben ser nuestras únicas provocaciones, que las otras sean ajenas”, señaló el expresidente Uribe.

Con estas declaraciones, el expresidente estableció una pauta para la bancada: centrarse en las propuestas y evitar las confrontaciones personales o los debates que, según sostuvo, buscan desviar la atención de los asuntos de fondo.

En respuesta a las publicaciones del expresidente Álvaro Uribe, Hernán Cadavid, senador del Centro Democrático, afirmó que presentarán en el Congreso el proyecto de reforma constitucional que elimina 67 Contralorías territoriales en el país.

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“En ese sentido hemos reiterado la presentación del proyecto de reforma constitucional que elimina 67 Contralorías territoriales en Colombia”, puntualizó.

El senador afirmó que presentarán en el Congreso el proyecto de reforma constitucional que elimina 67 Contralorías territoriales en Colombia (@hernancadavidma/X)

A su vez, el senador Andrés Forero cuestionó la reacción de sectores afines al Gobierno frente a la posición del Centro Democrático sobre la denominada ley de rescate fiscal. Según expuso, la colectividad respalda una reducción del tamaño del Estado, aunque rechaza un aumento de impuestos.

El congresista sostuvo que usuarios oficialistas en redes sociales han cuestionado esa postura sin que, a su juicio, exista certeza sobre los votos necesarios para aprobar tanto el incremento tributario como el recorte estatal. “¡Qué desconexión!”, expresó al cierre de su publicación.

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“CD anuncia apoyo al recorte del Estado, pero no al aumento de impuestos y twiteros gobiernistas atacan al CD como si ya tuvieran el resto de votos para subir impuestos y sin saber si los tienen para el recorte. ¡Qué desconexión! (sic)“, expresó.

Andrés Forero cuestionó la reacción de sectores afines al Gobierno frente a la posición del Centro Democrático sobre la denominada ley de rescate fiscal (@AForeroM/X)

¿A qué se debió el llamado de Uribe?

Recientemente, el expresidente Gustavo Petro pidió al Centro Democrático que se oponga a los apartados de la Ley de Ajuste Fiscal, denominada también Ley de Rescate Económico, que puedan afectar el consumo y los ingresos de los trabajadores. El mensaje, publicado el viernes 30 de octubre en X, llamó la atención por dirigirse a una colectividad opositora al Pacto Histórico.

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La reacción de Petro surgió después de una publicación de Tomás Uribe Moreno, hijo del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Uribe Moreno afirmó que la iniciativa para aumentar impuestos no corresponde al Centro Democrático, sino a Salvación Nacional, sector liderado por el senador Enrique Gómez Martínez, hermano del ministro de Hacienda Miguel Gómez Martínez.

El expresidente Gustavo Petro elevó su petición al Centro Democrático, para que se oponga a la Ley de ajuste fiscal (@petrogustavo/X)

“Espero que el Centro Democrático ayude a impedir cualquier atentado contra el consumo y el ingreso del pueblo trabajador de Colombia”, escribió Petro. El exmandatario respondió así a un mensaje sobre el proyecto que el Gobierno de Abelardo de la Espriella presentó ante el Congreso y que abrió un debate por las cargas tributarias incluidas en el texto.

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Álvaro Uribe, por su parte, solicitó a los congresistas del partido revisar el articulado antes de tomar una decisión. También planteó que las eventuales modificaciones, supresiones o adiciones que proponga la bancada deberán discutirse con representantes del Ejecutivo.

“Pedimos a los parlamentarios del Centro Democrático el estudio en bancada, con actitud reposada, del proyecto de ley de Rescate de la Economía”, escribió el expresidente. Además, convocó a los legisladores de la colectividad para el jueves 5 de noviembre a las 12.00 p. m., con el fin de examinar los cambios que podrían plantear frente a la iniciativa.