Colombia

Dos temblores sacudieron el inicio de noviembre en Colombia, según el SGC: no se reportan daños ni lesionados

El último reporte, cerca de las 10:00 a. m., se registró en el departamento de Cundinamarca, mientras la entidad técnica mantiene el monitoreo de la actividad telúrica durante la jornada en Colombia

En Los Santos no se reportaron heridos ni afectaciones de consideración en infraestructuras - crédito Infobae
En Los Santos no se reportaron heridos ni afectaciones de consideración en infraestructuras - crédito Infobae
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El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó sobre varios sismos registrados durante la mañana del domingo 1 de noviembre de 2026 en los departamentos de Tolima, Cundinamarca y Santander.

Uno de los boletínes incluyó un movimiento de magnitud 3,5 en Cucunubá, mientras los organismos de socorro mantenían revisiones en sectores rurales de Risaralda y Chocó.

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Los reportes oficiales indican que los temblores no dejaron personas lesionadas ni daños materiales hasta el momento. Las unidades operativas continuaban con las verificaciones, mientras el SGC seguía la actividad geológica en las zonas donde se sintieron las sacudidas.

El último movimiento informado por el SGC se presentó a las 10:23 a. m. tuvo una profundidad de 153 kilómetros y se localizó en el municipio de Cucunubá, en el departamento de Cundinamarca.

El Servicio Geológico Colombiano reportó un sismo de magnitud 3,5 en el municipio de Cucunubá, Cundinamarca (crédito SGC)
El Servicio Geológico Colombiano reportó un sismo de magnitud 3,5 en el municipio de Cucunubá, Cundinamarca (crédito SGC)

Durante la mañana, la entidad técnica también registró un sismo de magnitud 3,1 en Los Santos, Santander, a las 6:07 a. m. El evento ocurrió a 153 kilómetros de profundidad. El epicentro de esa sacudida se ubicó a 13 kilómetros de Jordán y a 15 kilómetros de Zapatoca, dos municipios santandereanos donde suele presentarse actividad geológica.

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En otro reporte se informó del movimiento telúrico que alcanzó una magnitud de 3,1 en el océano Pacífico. El epicentro se ubicó a 69 kilómetros de Juradó, Chocó, en las coordenadas de latitud 6.91 y longitud -78.35. Además, tuvo una profundidad superficial, inferior a los 30 kilómetros.

La profundidad constituye un factor que influye en la percepción del movimiento entre los habitantes. Los sismos profundos pueden sentirse de manera distinta a los eventos cercanos a la superficie.

En Chaparral, Tolima, otro temblor se produjo a las 7:47 a. m. y alcanzó una magnitud de 2,7. Antes de ese episodio, la actividad sísmica del departamento ya había incluido tres movimientos durante la madrugada.

El temblor registrado en Cucunubá ocurrió a las 10:23 a. m. y alcanzó una profundidad de 153 kilómetros (crédito SGC)
El temblor registrado en Cucunubá ocurrió a las 10:23 a. m. y alcanzó una profundidad de 153 kilómetros (crédito SGC)

El Servicio Geológico Colombiano señaló que los eventos detectados en Tolima fueron superficiales. La entidad clasifica de esa forma a los sismos que ocurren a menos de 30 kilómetros de profundidad.

Los organismos de socorro de Risaralda y Chocó no habían informado afectaciones tras la sacudida. Las inspecciones se concentraban en áreas rurales mientras continuaba el monitoreo oficial.

¿Por qué tiembla en Colombia?

Colombia tiembla con frecuencia por su ubicación sobre una red de placas tectónicas y por la actividad geológica concentrada en varias zonas del país. El sismo del lunes 10 de agosto, con una intensidad de 7,4 y una profundidad de 103 kilómetros, quedó como el tercer movimiento más fuerte del que existe registro nacional, según el Servicio Geológico Colombiano.

El epicentro estuvo a nueve kilómetros de Los Santos, en Santander, cerca de los municipios de Jordán y Zapatoca. Esa área integra uno de los sectores con mayor actividad sísmica del territorio colombiano.

Colombia está expuesta a terremotos porque forma parte del llamado Cinturón de Fuego del Pacífico. En el oeste del país, la placa de Nazca se introduce por debajo de la placa Sudamericana. Ese proceso, conocido como subducción, libera la energía acumulada bajo la corteza terrestre y provoca movimientos de distinta magnitud.

Temblor en Colombia - crédito Christian Escobar Mora/REUTERS
Los organismos de socorro en Risaralda y Chocó no reportaron personas lesionadas ni daños materiales tras los eventos (Christian Escobar Mora/REUTERS)

El director del Servicio Geológico Colombiano, Julio Fierro Morales, señaló que la actividad sísmica es una condición propia de la vida en Colombia. La región del Pacífico reúne el principal escenario de esa dinámica geológica.

La explicación también está bajo Santander. Debajo de Los Santos se encuentra el nido sísmico de Bucaramanga, una concentración de actividad subterránea que convierte a esa zona en uno de los puntos geológicos más activos del planeta.

De acuerdo con los expertos de la Red Sismológica Nacional, ese enclave concentra entre el 40% y el 50% de la actividad sísmica registrada en Colombia. Por esa razón, los temblores en el área de Bucaramanga y Los Santos son recurrentes.

El temor que generan los sismos de gran magnitud suele extenderse entre la población. Aun así, los especialistas recuerdan que estos fenómenos responden a la ubicación tectónica del país y a los procesos que ocurren de forma permanente bajo su superficie.

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