En video | Detienen a mujer que intentó evadir retén policial en Bucaramanga: estaría bajo los efectos del alcohol

El operativo de seguridad buscó el control de las caravanas de motociclistas y la prevención de la conducción bajo los efectos del alcohol (Cristian Portilla/X)

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Más de 300 motocicletas fueron inmovilizadas durante los controles de Halloween en Bucaramanga y municipios del área metropolitana. El despliegue también dejó un vehículo retenido, una moto recuperada tras haber sido robada y más de 2.000 personas registradas por las autoridades.

La jornada buscaba impedir caravanas no autorizadas y reducir los riesgos viales asociados con las celebraciones. Pese a las restricciones anunciadas por la Alcaldía de Bucaramanga, varios grupos de motociclistas recorrieron distintos sectores de la ciudad.

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Uno de los episodios del operativo ocurrió durante la noche del 31 de octubre, cuando una mujer que conducía una camioneta de la marca Toyota habría intentado evitar un retén policial. En ese trayecto chocó contra dos vehículos y pasó sobre los elementos que delimitaban el puesto de control antes de que los uniformados la interceptaran.

El procedimiento formaba parte de las acciones destinadas a controlar las concentraciones de motociclistas y detectar a conductores que pudieran circular bajo los efectos del alcohol. La secuencia quedó registrada en un video que luego se difundió en redes sociales.

La mujer derribó los maletines del puesto de control antes de su detención por parte de una uniformada (Captura video)

La conductora avanzó pese al requerimiento policial

Las imágenes muestran que la conductora continuó su marcha cuando los agentes le ordenaron detenerse. Durante la maniobra, la camioneta golpeó dos automóviles y arrasó los maletines instalados para bloquear el paso.

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La mujer consiguió avanzar unos metros, aunque varios policías lograron alcanzarla. Luego descendió del vehículo sin hacer declaraciones y una uniformada la detuvo para practicarle una requisa.

El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, informó que los agentes encontraron una botella de aguardiente, además de latas y botellas de cerveza dentro del automotor. El hallazgo despertó sospechas sobre un posible estado de embriaguez, aunque esa condición debía determinarse mediante los procedimientos establecidos.

“Esta mujer fue capturada tras arrollar a varios policías mientras intentaba evadir el Plan Avispa”, afirmó Portilla. El mandatario agregó que la conductora estaba en aparente estado de embriaguez y que también embistió otros vehículos.

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El alcalde Cristian Portilla reportó la captura de la sospechosa tras la presunta embestida a uniformados durante el Plan Avispa (Cristian Portilla/X)

El alcalde sostuvo que “la autoridad se respeta y la vida se protege”. La información divulgada sobre el caso no precisó el resultado de una eventual prueba para establecer si la mujer había consumido alcohol antes de conducir.

La grabación no solo mostró el intento de fuga, sino que también generó críticas contra la actuación de los policías. Varios usuarios señalaron el riesgo al que quedaron expuestos los uniformados cuando se ubicaron frente a la camioneta mientras esta avanzaba.

Algunas personas compararon la escena con procedimientos de otros países. En esos comentarios, plantearon que los agentes podrían disparar contra las llantas de un vehículo para detener una fuga, aunque el material difundido no detalló si esa alternativa está contemplada en los protocolos aplicables en Bucaramanga.

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Balance incluyó comparendos y motocicletas retenidas

Hasta la 1:00 a. m., las autoridades habían inmovilizado 200 motocicletas en Bucaramanga y emitido 109 comparendos, según el primer balance entregado por Cristian Portilla. La cifra luego aumentó con los procedimientos adelantados en la ciudad y en otros municipios del área metropolitana.

Las autoridades inmovilizaron más de 300 motocicletas y registraron a más de 2.000 personas en el área metropolitana (Alcaldía de Bucaramanga)

“Llevamos más de 200, varios tenían en su poder hasta armas blancas, sustancias alucinógenas, manejaban sin SOAT y sin cascos”, señaló el alcalde. El mandatario aseguró que los controles continuarían después de la noche del 31 de octubre.

Los operativos se enfocaron en detectar infracciones vinculadas con la falta de documentos, la ausencia de casco y la portación de objetos o sustancias prohibidas. También buscaban frenar las caravanas que salieron pese a las medidas anunciadas por las autoridades locales.

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El caso de la camioneta quedó entre los hechos más comentados de la jornada por la difusión del video y por la maniobra registrada frente al retén. La mujer fue interceptada tras el recorrido y quedó a disposición del procedimiento policial correspondiente.