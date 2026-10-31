Colombia

Iván Cepeda se fue contra la reforma tributaria de Abelardo de la Espriella y no descartó marchas en el país: “Impuestos para el pueblo y beneficios para los más ricos”

El senador del Pacto Histórico, que viene de perder las elecciones presidenciales, afirmó que el proyecto fiscal propuesto por el hoy mandatario amplía las cargas para trabajadores y hogares, mientras reduce gradualmente la tarifa de renta para compañías

El congresista del Pacto Histórico expresó su preocupación por esta reforma del Ejecutivo y señaló que, en línea con las condiciones del FMI, el gobierno busca imponer una ley que agrava la desigualdad social en Colombia - crédito @IvanCepedaCast/X
Guardar

El senador Iván Cepeda, que ocupa la curul del Estatuto de Oposición, cuestionó la ley de ajuste fiscal, radicada el 29 de octubre por el gobierno de Abelardo de la Espriella, y sostuvo que el proyecto traslada una mayor carga tributaria a trabajadores y hogares mientras concede alivios a los sectores empresariales de mayores ingresos.

En un pronunciamiento, Cepeda afirmó que la iniciativa responde a compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI). “Resulta ahora que el Gobierno lleva al Congreso una reforma tributaria que beneficia a los ricos y castiga severamente a las capas medias y a los sectores más pobres de nuestra sociedad”, expresó el senador.

PUBLICIDAD

- crédito @delaespriella_style/Instagram - Nathalia Angarita/Reuters
El presidente Abelardo de la Espriella ya propuso su primera reforma tributaria y recibió una fuerte crítica del senador Iván Cepeda - crédito @delaespriella_style/Instagram - Nathalia Angarita/REUTERS

El proyecto, compuesto por 106 artículos, plantea un ajuste fiscal que incluye una reducción estimada de $ 45 billones en el gasto estatal, cambios en la estructura de entidades del Ejecutivo y modificaciones a impuestos para empresas, personas naturales, productos de consumo y plataformas de comercio electrónico como Temu o Shein.

Cepeda cuestionó el IVA sobre alimentos y el impuesto de renta

Uno de los puntos señalados por el congresista es el aumento de la tarifa del impuesto al valor agregado para varios productos que hoy tienen una tasa preferencial del 5%. La propuesta prevé que café tostado, azúcar, granos, chocolate, aceites y algunos alimentos procesados pasen a la tarifa general del 19% desde el 1 de enero de 2028.

PUBLICIDAD

Frente a este escenario, Cepeda advirtió que esa modificación puede afectar el costo de vida de los hogares. “Esta reforma tributaria vuelve a poner impuestos sobre alimentos básicos de la canasta familiar, con lo cual deteriorará gravemente la situación de los sectores populares en Colombia”, expresó el congresista de oposición.

El gobierno de Abelardo de la Espriella busca aprobar su reforma tributaria y ajuste fiscal antes del cierre de 2026 - crédito Ministerio de Hacienda
El gobierno de Abelardo de la Espriella busca aprobar su reforma tributaria y ajuste fiscal antes del cierre de 2026, en discusiones que empezarían el 5 de noviembre - crédito Ministerio de Hacienda

La iniciativa también amplía la base de contribuyentes del impuesto de renta para personas naturales. Según el proyecto, los que tengan ingresos anuales desde cerca de $37,7 millones, equivalentes a ingresos mensuales de entre $3,1 millones y $4,7 millones, entrarían a tributar mediante un nuevo tramo con una tarifa inicial del 9%.

Sobre este punto, Cepeda sostuvo que la reforma “le pone un impuesto a las clases medias, con un impuesto de renta a salarios un poco mayores de tres millones de pesos”. Y es que, en su concepto, el congresista indicó que reducir los umbrales para el pago de gravámenes en el país golpea directamente a los trabajadores formales.

El proyecto contempla reducciones graduales para empresas

La reforma propone que la tarifa de renta para personas jurídicas baje del 35% al 33% en 2027 y al 31% desde 2028. También crea el Régimen Único para Generar Estabilidad Empresarial (Ruge), con una tarifa preferencial del 20% para grandes inversiones que cumplan los requisitos definidos por la norma y estabilidad fiscal de hasta 16 años.

"El futuro de nuestros hijos, de Colombia, de la patria milagro, está en juego por cuenta del legado maldito, la crisis fiscal, la bomba de tiempo que heredó Gustavo Petro", afirmó el congresista que apoya la iniciativa del Gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito @Enrique_GomezM/X

Con todo y ello, el senador Cepeda relacionó esas medidas con un trato favorable para los contribuyentes de mayores ingresos. “Al mismo tiempo, genera beneficios muy importantes, por ejemplo, en materia de renta corporativa, de eliminación del impuesto al patrimonio para los sectores más pudientes”, destacó el congresista.

El proyecto incluye, además, aumentos graduales en los aportes a salud de empleados e independientes con ingresos superiores a dos salarios mínimos, restricciones a la exoneración de parafiscales para empleadores y nuevos gravámenes sobre bebidas azucaradas, licores, tabaco, vapeadores y juegos de azar en línea.

Gustavo Petro y su petición al Centro Democrático
Por su parte, el expresidente Gustavo Petro elevó su petición al Centro Democrático para que se oponga a la Ley de Ajuste Fiscal - crédito @petrogustavo/X

El senador anticipó movilizaciones en las calles si avanza la iniciativa en el Congreso

En su declaración, Cepeda comparó la discusión con la reforma tributaria presentada durante el gobierno de Iván Duque, que derivó en protestas masivas en 2021 y que luego fue retirada. “Si sigue por ese camino, va a despertar una formidable ola de movilización social, paro nacional y una respuesta contundente”, declaró el senador.

De esta forma, Cepeda pidió impedir que, según su postura, las medidas recaigan sobre los sectores populares. Con este complejo escenario en los sectores contrarios al Ejecutivo, el proyecto deberá surtir su trámite en el Congreso de la República, donde las bancadas discutirán sus disposiciones fiscales, laborales y administrativas.

Temas Relacionados

Abelardo de la EspriellaReforma tributariaIván CepedaLey de Ajuste FiscalLey de Rescate EconómicoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Brentford vs. Nottingham Forest  - en vivo, Premier League: Daniel Muñoz comenzará en el banco de suplentes

El cuadro de los “Tricky Trees” (Árboles Astutos) tendrá una dura visita en Londres y con el defensor de la selección Colombia en acción

Brentford vs. Nottingham Forest  - en vivo, Premier League: Daniel Muñoz comenzará en el banco de suplentes

Explotó una moto en un peaje de la Vía Panamericana: Ejército señaló a las disidencias de ‘Iván Mordisco’ del ataque terrorista

La explosión causó afectaciones materiales en el corredor que conecta el suroccidente colombiano; hasta el momento, no hay reporte de personas heridas o fallecidas

Explotó una moto en un peaje de la Vía Panamericana: Ejército señaló a las disidencias de ‘Iván Mordisco’ del ataque terrorista

Embajador de Rusia culpó a Iván Duque y Gustavo Petro por crisis de los helicópteros Mi-17 del Ejército colombiano: “Una decisión política”

El diplomático también reclamó pagos pendientes por servicios que, según su versión, proveedores rusos habían prestado con anterioridad

Embajador de Rusia culpó a Iván Duque y Gustavo Petro por crisis de los helicópteros Mi-17 del Ejército colombiano: “Una decisión política”

Llaneros vs. Junior, en vivo - Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del bicampeón de Colombia en Villavicencio

El equipo dirigido por Sebastián Viera sigue haciendo cuentas pese a que algunos resultados y combinaciones matemáticas lo dan por eliminado de las finales de Navidad

Llaneros vs. Junior, en vivo - Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del bicampeón de Colombia en Villavicencio

Santa Fe vs. Olimpia por la Copa Libertadores Femenina 2026 - en vivo: las leonas buscarán el tercer puesto

Las cardenales enfrentarán al equipo paraguayo en el estadio Rodrigo Paz Delgado, con el antecedente de una derrota por 2-1 en el único cruce previo entre ambos en el torneo continental

Santa Fe vs. Olimpia por la Copa Libertadores Femenina 2026 - en vivo: las leonas buscarán el tercer puesto
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón contó detalles de su visita a Epa Colombia en la cárcel de Ibagué tras casi dos años sin verse: “Muy baja de peso”

Yina Calderón contó detalles de su visita a Epa Colombia en la cárcel de Ibagué tras casi dos años sin verse: “Muy baja de peso”

Hermano de Kbeto Zuleta reveló el reciente parte médico del cantante tras el trágico accidente de su bus en Cesar: “Todavía en estado crítico”

Yina Calderón anunció que fue a visitar a Epa Colombia en la carcel de Ibagué: “Aquí estoy, amiga”

Matrimonio de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno: esta fue la afortunada que se ganó el ramo de la novia y el inesperado daño que provocó

Shakira anunció el aplazamiento de su presentación en las pirámides de Egipto: esta será la nueva fecha

Deportes

Brentford vs. Nottingham Forest  - en vivo, Premier League: Daniel Muñoz comenzará en el banco de suplentes

Brentford vs. Nottingham Forest  - en vivo, Premier League: Daniel Muñoz comenzará en el banco de suplentes

Llaneros vs. Junior, en vivo - Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del bicampeón de Colombia en Villavicencio

Santa Fe vs. Olimpia por la Copa Libertadores Femenina 2026 - en vivo: las leonas buscarán el tercer puesto

Luis Díaz fue protagonista en el Balón de Oro: se revelaron los países que votaron por la estrella de la selección Colombia

Saúl ‘Canelo’ Álvarez vs. Christian Mbilli: hora y dónde ver en Colombia la pelea del mexicano por el título mundial Supermediano del CMB