Iván Cepeda se fue contra la reforma tributaria de Abelardo de la Espriella y no descartó marchas en el país: “Impuestos para el pueblo y beneficios para los más ricos”

El congresista del Pacto Histórico expresó su preocupación por esta reforma del Ejecutivo y señaló que, en línea con las condiciones del FMI, el gobierno busca imponer una ley que agrava la desigualdad social en Colombia - crédito @IvanCepedaCast/X

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El senador Iván Cepeda, que ocupa la curul del Estatuto de Oposición, cuestionó la ley de ajuste fiscal, radicada el 29 de octubre por el gobierno de Abelardo de la Espriella, y sostuvo que el proyecto traslada una mayor carga tributaria a trabajadores y hogares mientras concede alivios a los sectores empresariales de mayores ingresos.

En un pronunciamiento, Cepeda afirmó que la iniciativa responde a compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI). “Resulta ahora que el Gobierno lleva al Congreso una reforma tributaria que beneficia a los ricos y castiga severamente a las capas medias y a los sectores más pobres de nuestra sociedad”, expresó el senador.

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El presidente Abelardo de la Espriella ya propuso su primera reforma tributaria y recibió una fuerte crítica del senador Iván Cepeda - crédito @delaespriella_style/Instagram - Nathalia Angarita/REUTERS

El proyecto, compuesto por 106 artículos, plantea un ajuste fiscal que incluye una reducción estimada de $ 45 billones en el gasto estatal, cambios en la estructura de entidades del Ejecutivo y modificaciones a impuestos para empresas, personas naturales, productos de consumo y plataformas de comercio electrónico como Temu o Shein.

Cepeda cuestionó el IVA sobre alimentos y el impuesto de renta

Uno de los puntos señalados por el congresista es el aumento de la tarifa del impuesto al valor agregado para varios productos que hoy tienen una tasa preferencial del 5%. La propuesta prevé que café tostado, azúcar, granos, chocolate, aceites y algunos alimentos procesados pasen a la tarifa general del 19% desde el 1 de enero de 2028.

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Frente a este escenario, Cepeda advirtió que esa modificación puede afectar el costo de vida de los hogares. “Esta reforma tributaria vuelve a poner impuestos sobre alimentos básicos de la canasta familiar, con lo cual deteriorará gravemente la situación de los sectores populares en Colombia”, expresó el congresista de oposición.

El gobierno de Abelardo de la Espriella busca aprobar su reforma tributaria y ajuste fiscal antes del cierre de 2026, en discusiones que empezarían el 5 de noviembre - crédito Ministerio de Hacienda

La iniciativa también amplía la base de contribuyentes del impuesto de renta para personas naturales. Según el proyecto, los que tengan ingresos anuales desde cerca de $37,7 millones, equivalentes a ingresos mensuales de entre $3,1 millones y $4,7 millones, entrarían a tributar mediante un nuevo tramo con una tarifa inicial del 9%.

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Sobre este punto, Cepeda sostuvo que la reforma “le pone un impuesto a las clases medias, con un impuesto de renta a salarios un poco mayores de tres millones de pesos”. Y es que, en su concepto, el congresista indicó que reducir los umbrales para el pago de gravámenes en el país golpea directamente a los trabajadores formales.

El proyecto contempla reducciones graduales para empresas

La reforma propone que la tarifa de renta para personas jurídicas baje del 35% al 33% en 2027 y al 31% desde 2028. También crea el Régimen Único para Generar Estabilidad Empresarial (Ruge), con una tarifa preferencial del 20% para grandes inversiones que cumplan los requisitos definidos por la norma y estabilidad fiscal de hasta 16 años.

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"El futuro de nuestros hijos, de Colombia, de la patria milagro, está en juego por cuenta del legado maldito, la crisis fiscal, la bomba de tiempo que heredó Gustavo Petro", afirmó el congresista que apoya la iniciativa del Gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito @Enrique_GomezM/X

Con todo y ello, el senador Cepeda relacionó esas medidas con un trato favorable para los contribuyentes de mayores ingresos. “Al mismo tiempo, genera beneficios muy importantes, por ejemplo, en materia de renta corporativa, de eliminación del impuesto al patrimonio para los sectores más pudientes”, destacó el congresista.

El proyecto incluye, además, aumentos graduales en los aportes a salud de empleados e independientes con ingresos superiores a dos salarios mínimos, restricciones a la exoneración de parafiscales para empleadores y nuevos gravámenes sobre bebidas azucaradas, licores, tabaco, vapeadores y juegos de azar en línea.

Por su parte, el expresidente Gustavo Petro elevó su petición al Centro Democrático para que se oponga a la Ley de Ajuste Fiscal - crédito @petrogustavo/X

El senador anticipó movilizaciones en las calles si avanza la iniciativa en el Congreso

En su declaración, Cepeda comparó la discusión con la reforma tributaria presentada durante el gobierno de Iván Duque, que derivó en protestas masivas en 2021 y que luego fue retirada. “Si sigue por ese camino, va a despertar una formidable ola de movilización social, paro nacional y una respuesta contundente”, declaró el senador.

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De esta forma, Cepeda pidió impedir que, según su postura, las medidas recaigan sobre los sectores populares. Con este complejo escenario en los sectores contrarios al Ejecutivo, el proyecto deberá surtir su trámite en el Congreso de la República, donde las bancadas discutirán sus disposiciones fiscales, laborales y administrativas.