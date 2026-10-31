Colombia

Halloween en Colombia: En Cali habrán controles por posible caravana con más de 20.000 motocicletas

La Alcaldía dispondrá de 600 agentes de tránsito, 15 puestos móviles y más de 1.000 uniformados para acompañar la jornada del 31 de octubre

Más de mil uniformados vigilarán la caravana de motos de Halloween en Cali - imagen de referencia REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
Más de mil uniformados vigilarán la caravana de motos de Halloween en Cali - imagen de referencia REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
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La Alcaldía de Cali desplegará un dispositivo especial de seguridad y movilidad para acompañar la caravana de Halloween que, según las proyecciones de sus organizadores, podría convocar cerca de 22.000 motocicletas este sábado 31 de octubre. La jornada contará con puestos de control, agentes de tránsito y presencia de la fuerza pública en corredores viales, zonas turísticas, sectores gastronómicos y puntos de ingreso a la ciudad.

La actividad hace parte de las tradicionales caravanas que recorren la capital del Valle del Cauca durante la noche de Halloween. Esta vez, las autoridades sostuvieron reuniones previas con representantes de grupos de motociclistas para acordar un recorrido y definir compromisos dirigidos a prevenir maniobras peligrosas, bloqueos de vías y conductas que pongan en riesgo a peatones, conductores y asistentes.

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Para el acompañamiento específico de la caravana, la Administración Distrital anunció la disposición de 600 agentes de tránsito, 15 puestos de control móviles y más de 1.000 integrantes de la Fuerza Pública. El operativo tendrá como objetivo verificar el cumplimiento de las normas viales, atender posibles emergencias y mantener la movilidad en una jornada que también incluye actividades familiares en parques, centros comerciales y espacios públicos.

Cali desplegará un operativo especial ante la posible participación de 22 mil motocicletas - crédito Alcaldía de Cali
Cali desplegará un operativo especial ante la posible participación de 22 mil motocicletas - crédito Alcaldía de Cali

La Alcaldía acordó una sola caravana con líderes de motociclistas

La Secretaría de Movilidad promovió mesas de trabajo con voceros de los grupos de motociclistas para organizar el recorrido previsto durante la noche de Halloween. Los participantes se comprometieron a difundir las recomendaciones oficiales entre quienes se sumen a la actividad.

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El subsecretario de Servicios de Movilidad, Luis Fernando Escobar Nieto, indicó que el propósito de estos encuentros es que los conductores asuman una responsabilidad compartida frente a la seguridad vial y sigan las instrucciones de las autoridades durante el recorrido.

Desde el sector de motociclistas, Jeison Álzate, conocido como Litromoto, afirmó que la caravana fue coordinada con las secretarías de Movilidad y de Seguridad y Justicia. “Queremos que se cumplan todas las normas de tránsito y que esta actividad se desarrolle de manera organizada y responsable”, manifestó.

La Alcaldía acordó una sola caravana con líderes de motociclistas - crédito Alcaldía de Cali
La Alcaldía acordó una sola caravana con líderes de motociclistas - crédito Alcaldía de Cali

La concentración de miles de motocicletas puede provocar congestión en sectores clave de la ciudad. Por ello, el personal de tránsito estará distribuido en vías principales y puntos que puedan presentar alta demanda durante la noche.

Las autoridades pedirán no conducir bajo los efectos del alcohol

La subsecretaria de Seguridad y Justicia, Natalia Zuluaga, aseguró que los uniformados estarán ubicados en puntos estratégicos de Cali con el fin de preservar la convivencia. El dispositivo contempla vigilancia en zonas de restaurantes, lugares turísticos, corredores de alta circulación y entradas a la ciudad.

“Garantizamos un Halloween tranquilo y en paz. Tenemos más de 1.000 uniformados de la Fuerza Pública que estarán acompañando los puntos estratégicos de la ciudad”, expresó la funcionaria.

Las autoridades emitieron recomendaciones para quienes participen en la caravana. Entre ellas figuran no exceder los límites de velocidad, evitar maniobras que comprometan la seguridad, no bloquear las vías y acatar las señales e instrucciones de los agentes.

También solicitaron no conducir bajo los efectos del alcohol y adoptar medidas para proteger a niños, niñas y adolescentes, quienes tendrán actividades propias de Halloween en distintos espacios de la ciudad. El llamado incluye a padres, madres y cuidadores, a quienes se les pidió acompañar de forma permanente a los menores durante sus desplazamientos.

Las autoridades pedirán no conducir bajo los efectos del alcohol - crédito Alcaldía de Cali
Las autoridades pedirán no conducir bajo los efectos del alcohol - crédito Alcaldía de Cali

Los controles estarán dirigidos a identificar infracciones de tránsito y prevenir situaciones que puedan afectar a otros ciudadanos. La Alcaldía advirtió que el objetivo no es impedir la celebración, sino mantener condiciones de seguridad para quienes participan de la caravana y para quienes se movilizan por Cali durante la jornada.

El operativo abarcará parques, centros comerciales y otros eventos del puente

El plan de seguridad del fin de semana no se limitará a las motocicletas. Las autoridades anunciaron vigilancia reforzada en 15 parques priorizados, donde se desarrollarán actividades dirigidas a niños y familias. También habrá presencia institucional en centros comerciales y zonas de alta afluencia.

La ciudad enfrenta un puente festivo con una agenda que reúne actividades deportivas, culturales y de entretenimiento. Además de Halloween, las autoridades contemplaron medidas para el Giro de Rigo, los conciertos de Enrique Bunbury y Ricardo Montaner, el cierre de la Feria del Libro Cali Lee y otros eventos programados en la capital vallecaucana.

En un anuncio previo para el conjunto del fin de semana, el Distrito informó que dispondría de 1.600 hombres y mujeres de la Policía Metropolitana y 500 agentes de tránsito. Para la caravana de Halloween, la cifra anunciada fue de 600 agentes de tránsito y más de 1.000 uniformados de la Fuerza Pública, junto con los 15 puestos móviles de control.

El Distrito anunció un despliegue general de 1.600 policías y 500 agentes de tránsito en Cali - crédito Alcaldía de Cali
El Distrito anunció un despliegue general de 1.600 policías y 500 agentes de tránsito en Cali - crédito Alcaldía de Cali

El alcalde Alejandro Eder pidió a los ciudadanos y visitantes celebrar con responsabilidad y reportar cualquier situación que ponga en riesgo la seguridad a través de la línea 123 de la Policía Nacional. La ciudad también contará con patrullajes, cámaras de videovigilancia y apoyo de unidades especializadas de la Policía durante las actividades previstas.

Las autoridades reiteraron que la caravana oficial tendrá acompañamiento institucional. Quienes se sumen al recorrido deberán atender las recomendaciones, respetar a los demás actores viales y evitar acciones que alteren la tranquilidad durante una noche en la que miles de familias saldrán a las calles para participar de la celebración de Halloween.

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