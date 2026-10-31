Padre de Luis Andrés Colmenares recordó a su hijo, al cumplirse 16 años de su muerte: “La cicatriz no se borra”

Luis Alonso Colmenares Rodríguez sigue aún la lucha para que el proceso judicial finalice con condenas y que la muerte de su hijo no quede impune - créditos Cristian Bayona/Colprensa | @lcolmenaresr/X

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La celebración de Halloween en Colombia en 2026 volvió a recordar uno de los casos judiciales más controversiales de la historia reciente en el país, luego de la muerte del estudiante de la Universidad de los Andes, Luis Andrés Colmenares Escobar, en la madrugada del 31 de octubre de 2010, tras asistir a una fiesta de disfraces, y que provocó un extenso proceso judicial en el que su papá, Luis Alonso Colmenares Rodríguez, pidió justicia y que el caso no quedara impune.

Por este motivo, la mañana del sábado 31 de octubre de 2026, cuando ya se cumplen 16 años de aquella fatídica madrugada, el progenitor de Luis Andrés compartió una publicación desde su cuenta de X, en el que recordó a su hijo con un sentido mensaje y una oración.

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“#LaOracionDeColmenares 16 años sin ti Luis Andrés… Y no me acostumbro a caminar la vida con tu ausencia. El dolor se ha aliviado, La herida está sanada, El rencor está borrado con el perdón, pero no te puedo olvidar porque la cicatriz no se borra", señala el mensaje del padre del joven universitario.

Colmenares Rodríguez compartió el mensaje vía X la mañana del sábado 31 de octubre, 16 años después de que se reportó la muerte de su hijo, que se fue a una fiesta de disfraces por la celebración de Halloween - crédito @lcolmenaresr/X

Al final de su publicación, Colmenares Rodríguez recalcó: “No me acostumbro a tu ausencia…”.

Luis Alonso Colmenares recordó a su hijo y a Jaime Esteban Moreno días antes de Halloween

Dos días antes de la celebración de Halloween, Luis Alonso Colmenares Rodríguez publicó un mensaje desde la misma red social el 29 de octubre en el que recordó la muerte de su hijo y la de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, dos jóvenes que salieron con amigos durante celebraciones de Halloween y no regresaron a sus hogares.

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Colmenares Escobar murió el 31 de octubre de 2010, mientras que Jaime Esteban falleció el 31 de octubre de 2025. Por lo anterior, el progenitor escribió: “Quince años los separan. Una misma noche los une”.

El cuerpo de Luis Andrés Colmenares fue hallado en un canal de agua que atraviesa el parque El Virrey, en el norte de Bogotá - crédito archivo Colprensa/Mario Franco

El padre de Luis Andrés afirmó que ambos casos dejaron a sus familias frente a una ausencia irreversible, y expresó que “la vida los hermanó de la forma más cruel”.

“Lo siento también como un hijo”, dijo padre de Luis Andrés Colmenares sobre Jaime Esteban Moreno

En su mensaje, Colmenares Rodríguez compartió su solidaridad con los familiares de Moreno Jaramillo, y sostuvo que el dolor de esa familia le resulta cercano por su propia experiencia.

“No puedo mirar a Jaime Esteban como a un desconocido. Lo siento también como un hijo”, detalló el excontador general de la Nación.

El padre de Luis Andrés también se refirió a las respuestas judiciales alrededor de ambos casos, y precisó que en el caso de la familia de Jaime Esteban si se impartió justicia, mientras que él continúa a la espera de una resolución que considere satisfactoria en el caso de su hijo.

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No obstante, Colmenares Rodríguez aclaró que su pronunciamiento no tenía como propósito debatir los expedientes judiciales, y la reflexión tuvo como intención advertir a los jóvenes que participarán en celebraciones durante Halloween.

El padre de Luis Andrés Colmenares pidió también a las familias estar pendientes de sus hijos, si llegan a salir a celebrar Halloween, debido a que se pueden presentar riñas - crédito @lcolmenaresr/X

El llamado fue a evitar peleas y cuidar a los amigos

El papá de Colmenares Escobar cuestionó que la noche de Halloween quede asociada con el consumo excesivo de alcohol, las riñas y hechos de violencia.

Por lo anterior, aseveró en su publicación que una decisión tomada durante una celebración puede afectar de manera definitiva a una familia.

“Aléjense de la pelea, aunque los llamen cobardes, porque valiente es el que vuelve a casa”, señaló el contador en su mensaje en redes sociales.

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En la parte final del mensaje, Colmenares Rodríguez pidió a los grupos de amigos que se acompañen, se protejan y eviten que el consumo de alcohol determine sus decisiones, e incluyó en su llamado a las familias para que expresen afecto a sus hijos antes de que salgan de casa.

Al final de la publicación, el padre de familia compartió una imagen creada con IA en la que se observan a Luis Andrés Colmenares Escobar (der.) y Jaime Esteban Moreno Jaramillo (izq.) - crédito @lcolmenaresr/X

“Abracen a sus hijos y díganles que los quieren. Yo daría lo que me queda de vida por un abrazo más”, escribió el padre de familia.

“Que este abrazo los acompañe donde estén. Aquí abajo seguiremos diciendo sus nombres, para que su partida no sea en vano”, cerró Colmenares Rodríguez, al pensar en su hijo y Moreno Jaramillo.

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