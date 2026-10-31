Luis Díaz fue protagonista en el Balón de Oro: se revelaron los países que votaron por la estrella de la selección Colombia

Harry Kane se llevó el Balón de Oro-crédito imágenes en acción vía Matthew Childs/REUTERS

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Luis Díaz recibió 8 puntos y terminó en el puesto 24 del Balón de Oro 2026, una ubicación que lo situó entre los 30 finalistas y por delante del defensor brasileño Marquinhos, del francés Dayot Upamecano y del volante portugués Bruno Fernandes. La distribución de la votación, publicada por France Football y L’Équipe

Harry Kane ganó el premio con 1.055 puntos, 28 más que Kylian Mbappé, que sumó 1.027. Vincent García, responsable del Balón de Oro en France Football, señaló que se trató de una de las definiciones más ajustadas en la historia del galardón.

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El delantero inglés del Bayern Múnich encabezó una clasificación cuyo podio completaron Kylian Mbappé, del Real Madrid, y Lamine Yamal, del FC Barcelona, con 881 unidades. Rodri, también del club catalán, fue cuarto con 726, seguido por Lionel Messi, del Inter Miami, con 612.

Uno de los países que votó por el colombiano fue Curazao, uno de los países que participó en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá-crédito L'Equipe Francia

Los votos para Luis Díaz procedieron de Colombia, Bélgica, Curazao, Ecuador y Paraguay, países que lo incluyeron entre los diez mejores futbolistas del mundo. Ninguno lo eligió en el primer puesto, mientras que 95 votantes no lo incorporaron a su lista de diez.

En la votación del Balón de Oro 2026, Patricio Cornejo Garcés, de Radio Caravana, representó a Ecuador; Carl Ruiter, de Extra Curaçao y Radio Hoyer, votó por Curazao; Rubén Darío da Rosa, de Tigo Sports y Telefuturo, fue el jurado de Paraguay; Frédéric Larsimont, de Le Soir, representó a Bélgica; y Francisco ‘Paché’ Andrade, de Fútbol al Minuto, fue el periodista designado por Colombia.

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El colombiano compartió su puntuación con Nuno Mendes, lateral del París Saint-Germain que ocupó la posición 23. Julián Quiñones, delantero colombo-mexicano de Al-Qadsiah, fue 28 con cuatro puntos, mientras que Sadio Mané y William Saliba cerraron la clasificación con dos.

A continuación, así quedó el ranking:

Harry Kane (Inglaterra - Bayern Munich), 1.055 puntos 2: Kylian Mbappé (Francia - Real Madrid), 1.027 puntos Lamine Yamal (España - FC Barcelona), 881 puntos Rodri (España - FC Barcelona), 726 puntos Lionel Messi (Argentina - Inter Miami), 612 puntos Khvitcha Kvaratskhelia (Georgia - Paris-SG), 541 puntos Ousmane Dembélé (Francia - PSG), 418 puntos Erling Haaland (Noruega - Manchester City), 378 puntos Michael Olise (Francia - Bayern Munich), 296 puntos Fabián Ruiz (España - PSG), 201 puntos Jude Bellingham (Inglaterra - Real Madrid), 107 puntos Pau Cubarsí (España - FC Barcelona), 101 puntos Achraf Hakimi (Marruecos - Paris-SG), 65 puntos Vitinha (Portugal - PSG), 59 puntos Declan Rice (Inglaterra - Arsenal), 57 puntos Ferran Torres (España - PSG), 44 puntos Vinicius Jr. (Brasil - Real Madrid), 26 puntos Marc Cucurella (España - Real Madrid), 16 puntos João Neves (Portugal - PSG), 15 puntos Willian Pacho (Ecuador - PSG), 12 puntos Gabriel (Brasil - Arsenal), 11 puntos Lautaro Martínez (Argentina - Inter Milan), 11 puntos Nuno Mendes (Portugal - PSG), 8 puntos Luis Díaz (Colombia - Bayern Munich), 8 puntos Marquinhos (Brasil - PSG), 7 puntos Dayot Upamecano (Francia - Bayern Munich), 5 puntos Bruno Fernandes (Portugal - Manchester United), 5 puntos Julián Quiñones (México - Al-Qadsiah), 4 puntos Sadio Mané (Senegal - Al-Nassr); William Saliba (Francia - Arsenal), 2 puntos.

Luis Díaz terminó entre los 25 mejores del Balón de Oro 2026: así les ha ido a los colombianos en la historia del premio

Harry Kane con el Balón de Oro-crédito Europa Press

El delantero colombiano Luis Díaz terminó en el puesto 24 del Balón de Oro 2026, entregado el 26 de octubre en el London Palladium de Londres, después de una temporada en la que ganó tres títulos con Bayern Múnich y sumó una nueva presencia entre los finalistas del premio.

Díaz asistió a la ceremonia junto con sus compañeros de Bayern Múnich. El galardón fue para Harry Kane, que se convirtió en el segundo inglés en ganarlo durante el siglo XXI, 25 años después de la consagración de Michael Owen en 2001.

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El atacante llegó a la votación tras conquistar la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Supercopa de Alemania. Durante la temporada 2025-2026 disputó 51 partidos, marcó 26 goles y entregó 20 asistencias.

La ubicación representa su segunda aparición en la clasificación del Balón de Oro. Su mejor resultado continúa siendo el puesto 17 de 2022, cuando todavía jugaba para Liverpool de Inglaterra.

La mejor posición colombiana de Radamel Falcao García

Radamel Falcao García terminó en el Top 5 del Balón de Oro en 2012 - crédito @ballondor/X

El registro más alto de un futbolista colombiano pertenece a Radamel Falcao García, quinto en 2012 mientras defendía a Atlético de Madrid. El delantero también finalizó undécimo en 2013, con Mónaco, y ocupó el puesto 24 en 2017.

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Falcao integró la nómina de candidatos de 2012 junto con figuras como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Andrés Iniesta, Xavi Hernández, Neymar, Zlatan Ibrahimović y Didier Drogba. Un año más tarde volvió a estar entre los nominados, en una lista que tuvo al portugués Cristiano Ronaldo como ganador.

James Rodríguez alcanzó el octavo lugar en 2014, después de convertirse en el máximo goleador del Mundial de Brasil con seis tantos. Ese año también recibió el premio Puskás al mejor gol y compartió la lista de finalistas con Cristiano Ronaldo, Messi y Manuel Neuer.

El mediocampista colombiano regresó a la clasificación en 2015 y terminó decimonoveno, cuando pertenecía a Real Madrid. En aquella edición, Messi obtuvo el premio, Cristiano Ronaldo fue segundo y Neymar ocupó el tercer lugar.

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La trayectoria de Díaz lo ubica junto a Falcao y James como los colombianos que han formado parte de los 30 finalistas del Balón de Oro masculino. En la clasificación de 2026, quedó por detrás del portugués Nuno Mendes y por delante de Marquinhos.