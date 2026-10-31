Luis Díaz fue protagonista en el Balón de Oro: se revelaron los países que votaron por la estrella de la selección Colombia

Luis Díaz recibió 8 puntos y terminó en el puesto 24 del Balón de Oro 2026, una ubicación que lo situó entre los 30 finalistas y por delante del defensor brasileño Marquinhos, del francés Dayot Upamecano y del volante portugués Bruno Fernandes. La distribución de la votación, publicada por France Football y L’Équipe
Harry Kane ganó el premio con 1.055 puntos, 28 más que Kylian Mbappé, que sumó 1.027. Vincent García, responsable del Balón de Oro en France Football, señaló que se trató de una de las definiciones más ajustadas en la historia del galardón.
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El delantero inglés del Bayern Múnich encabezó una clasificación cuyo podio completaron Kylian Mbappé, del Real Madrid, y Lamine Yamal, del FC Barcelona, con 881 unidades. Rodri, también del club catalán, fue cuarto con 726, seguido por Lionel Messi, del Inter Miami, con 612.
Los votos para Luis Díaz procedieron de Colombia, Bélgica, Curazao, Ecuador y Paraguay, países que lo incluyeron entre los diez mejores futbolistas del mundo. Ninguno lo eligió en el primer puesto, mientras que 95 votantes no lo incorporaron a su lista de diez.
En la votación del Balón de Oro 2026, Patricio Cornejo Garcés, de Radio Caravana, representó a Ecuador; Carl Ruiter, de Extra Curaçao y Radio Hoyer, votó por Curazao; Rubén Darío da Rosa, de Tigo Sports y Telefuturo, fue el jurado de Paraguay; Frédéric Larsimont, de Le Soir, representó a Bélgica; y Francisco ‘Paché’ Andrade, de Fútbol al Minuto, fue el periodista designado por Colombia.
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El colombiano compartió su puntuación con Nuno Mendes, lateral del París Saint-Germain que ocupó la posición 23. Julián Quiñones, delantero colombo-mexicano de Al-Qadsiah, fue 28 con cuatro puntos, mientras que Sadio Mané y William Saliba cerraron la clasificación con dos.
A continuación, así quedó el ranking:
- Harry Kane (Inglaterra - Bayern Munich), 1.055 puntos
- 2: Kylian Mbappé (Francia - Real Madrid), 1.027 puntos
- Lamine Yamal (España - FC Barcelona), 881 puntos
- Rodri (España - FC Barcelona), 726 puntos
- Lionel Messi (Argentina - Inter Miami), 612 puntos
- Khvitcha Kvaratskhelia (Georgia - Paris-SG), 541 puntos
- Ousmane Dembélé (Francia - PSG), 418 puntos
- Erling Haaland (Noruega - Manchester City), 378 puntos
- Michael Olise (Francia - Bayern Munich), 296 puntos
- Fabián Ruiz (España - PSG), 201 puntos
- Jude Bellingham (Inglaterra - Real Madrid), 107 puntos
- Pau Cubarsí (España - FC Barcelona), 101 puntos
- Achraf Hakimi (Marruecos - Paris-SG), 65 puntos
- Vitinha (Portugal - PSG), 59 puntos
- Declan Rice (Inglaterra - Arsenal), 57 puntos
- Ferran Torres (España - PSG), 44 puntos
- Vinicius Jr. (Brasil - Real Madrid), 26 puntos
- Marc Cucurella (España - Real Madrid), 16 puntos
- João Neves (Portugal - PSG), 15 puntos
- Willian Pacho (Ecuador - PSG), 12 puntos
- Gabriel (Brasil - Arsenal), 11 puntos
- Lautaro Martínez (Argentina - Inter Milan), 11 puntos
- Nuno Mendes (Portugal - PSG), 8 puntos
- Luis Díaz (Colombia - Bayern Munich), 8 puntos
- Marquinhos (Brasil - PSG), 7 puntos
- Dayot Upamecano (Francia - Bayern Munich), 5 puntos
- Bruno Fernandes (Portugal - Manchester United), 5 puntos
- Julián Quiñones (México - Al-Qadsiah), 4 puntos
- Sadio Mané (Senegal - Al-Nassr); William Saliba (Francia - Arsenal), 2 puntos.
Luis Díaz terminó entre los 25 mejores del Balón de Oro 2026: así les ha ido a los colombianos en la historia del premio
El delantero colombiano Luis Díaz terminó en el puesto 24 del Balón de Oro 2026, entregado el 26 de octubre en el London Palladium de Londres, después de una temporada en la que ganó tres títulos con Bayern Múnich y sumó una nueva presencia entre los finalistas del premio.
Díaz asistió a la ceremonia junto con sus compañeros de Bayern Múnich. El galardón fue para Harry Kane, que se convirtió en el segundo inglés en ganarlo durante el siglo XXI, 25 años después de la consagración de Michael Owen en 2001.
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El atacante llegó a la votación tras conquistar la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Supercopa de Alemania. Durante la temporada 2025-2026 disputó 51 partidos, marcó 26 goles y entregó 20 asistencias.
La ubicación representa su segunda aparición en la clasificación del Balón de Oro. Su mejor resultado continúa siendo el puesto 17 de 2022, cuando todavía jugaba para Liverpool de Inglaterra.
La mejor posición colombiana de Radamel Falcao García
El registro más alto de un futbolista colombiano pertenece a Radamel Falcao García, quinto en 2012 mientras defendía a Atlético de Madrid. El delantero también finalizó undécimo en 2013, con Mónaco, y ocupó el puesto 24 en 2017.
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Falcao integró la nómina de candidatos de 2012 junto con figuras como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Andrés Iniesta, Xavi Hernández, Neymar, Zlatan Ibrahimović y Didier Drogba. Un año más tarde volvió a estar entre los nominados, en una lista que tuvo al portugués Cristiano Ronaldo como ganador.
James Rodríguez alcanzó el octavo lugar en 2014, después de convertirse en el máximo goleador del Mundial de Brasil con seis tantos. Ese año también recibió el premio Puskás al mejor gol y compartió la lista de finalistas con Cristiano Ronaldo, Messi y Manuel Neuer.
El mediocampista colombiano regresó a la clasificación en 2015 y terminó decimonoveno, cuando pertenecía a Real Madrid. En aquella edición, Messi obtuvo el premio, Cristiano Ronaldo fue segundo y Neymar ocupó el tercer lugar.
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La trayectoria de Díaz lo ubica junto a Falcao y James como los colombianos que han formado parte de los 30 finalistas del Balón de Oro masculino. En la clasificación de 2026, quedó por detrás del portugués Nuno Mendes y por delante de Marquinhos.
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