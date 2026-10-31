Colombia

Madre de Jaime Esteban Moreno contó cómo ha afrontado su vida tras un año del asesinato de su hijo: “Aquí se sobrevive el día a día”

Mónica Jaramillo Buitrago dijo que era un joven interesado en la tecnología, el fútbol y el ajedrez, con proyectos asociados a sus estudios universitarios

La víctima era amante del fútbol, hincha de Independiente Santa Fe y miembro de la selección de ajedrez universitaria, además de sobresalir en programación - crédito X
Madre de Jaime Esteban Moreno habló sobre el dolor que siente tras un año del asesinato de su hijo- crédito suministrado infobae
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A un año de la muerte de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, su madre, Mónica Jaramillo Buitrago, pidió que la celebración de Halloween en Bogotá no dé lugar a agresiones ni a hechos de intolerancia. El estudiante de 20 años murió el 31 de octubre de 2025, después de ser atacado cuando regresaba de una fiesta de disfraces dirigida a alumnos de la Universidad de los Andes.

“Ninguna diferencia puede valer más que la vida de un joven”, dijo Jaramillo Buitrago en una entrevista con El Tiempo. La fecha, señaló, quedó marcada por la última salida de su hijo con amigos y por el inicio de un proceso judicial que dictó una condena de primera instancia contra dos acusados.

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Moreno Jaramillo cursaba Ingeniería de Sistemas y practicaba ajedrez desde niño. La noche del ataque había compartido con antiguos compañeros de colegio, amigos de la universidad e integrantes de la selección de ajedrez, según el relato de su madre. Durante esas horas mantuvo contacto con ella y no le expresó preocupación alguna.

El último mensaje avisó que volvería acompañado de un amigo

Mónica Jaramillo y Daniel Moreno hablaron días después de que lo hizo el papá del Jaime Esteban - crédito captura de pantalla Noticias Caracol / YouTube
Mónica Jaramillo Buitrago dijo que Jaime Esteban Moreno Jaramillo era un joven interesado en la tecnología, el fútbol y el ajedrez, con proyectos asociados a sus estudios universitarios - crédito Universidad de los Andes / YouTube

La comunicación se interrumpió cuando el joven le avisó a su madre que pediría un vehículo para regresar a su casa junto con su amigo Juan David. Ante la falta de respuesta, la familia contactó al acompañante y supo que Jaime Esteban estaba en un centro médico de Chapinero.

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Jaramillo Buitrago contó que llegó al lugar y encontró presencia de la Policía. El personal médico intentaba intubarlo debido a la sangre que tenía en las vías respiratorias, mientras su estado era reservado. Cerca de una hora más tarde, fue remitido al Hospital Simón Bolívar.

Allí, los especialistas detectaron un compromiso cerebral y ordenaron una cirugía de urgencia para descomprimir la zona afectada. El estudiante murió ese mismo 31 de octubre de 2025 como consecuencia de las lesiones. Su madre recordó que los médicos le habían pedido esperar 48 horas para evaluar la evolución, pero desde el comienzo entendió la gravedad del cuadro.

“La vida se derrumba completamente, se rompe en mil pedazos. Aquí se sobrevive el día a día”, dijo. Explicó que la afectación emocional le impidió asimilar de inmediato los detalles del caso. Durante varios meses pidió a su familia recibir información parcial sobre las capturas y el avance de la investigación.

Dos hombres recibieron una condena de 37 años y seis meses

Asesinato Jaime Esteban Moreno Jaramillo
Dos hombres recibieron una condena de 37 años y seis meses- crédito Colprensa/Polícia Nacional

La madre de la víctima tampoco asistió a la mayoría de las audiencias. Participó en la etapa final del juicio, cuando el juez expuso las circunstancias establecidas en el proceso. Según dijo, esa lectura le permitió entender aspectos de la agresión que no había podido procesar antes.

Antes de cumplirse el año de la muerte de Moreno Jaramillo, la justicia condenó en primera instancia a Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro a 37 años y seis meses de prisión. Jaramillo Buitrago valoró la decisión, aunque sostuvo que la pena no compensa la muerte de su hijo y que buscará que sea mayor.

“Nada se devuelve, nada se repara. Y nada justifica estos actos”, manifestó. Mónica Jaramillo Buitrago calificó de excesiva la violencia ejercida contra el joven y cuestionó que quienes presenciaron lo ocurrido, según su versión, no hubieran detenido la agresión.

La madre también se refirió a Kleydimar Paola Fernández Sulbarán, de quien afirmó que continúa sin ser capturada y que tiene una orden de captura y circular roja de Interpol. De acuerdo con Jaramillo Buitrago, Fernández Sulbarán está vinculada penalmente al expediente. Además, mencionó a Bertha Yohana Parra Torres y Amber Beatriz Ruiz Villamizar como personas relacionadas con el contexto de los hechos, aunque aclaró que no están vinculadas penalmente.

El recuerdo de Jaime Esteban permanece en un altar familiar

Moreno Jaramillo fue despedido por sus compañeros y amigos en la universidad de Los Andes el 4 de noviembre de 2025 - crédito Universidad de Los Andes / Facebook
Moreno Jaramillo fue despedido por sus compañeros y amigos en la universidad de Los Andes el 4 de noviembre de 2025 - crédito Universidad de Los Andes / Facebook

La familia ha recibido acompañamiento de la Unidad de Vida de la Fiscalía General de la Nación. Jaramillo Buitrago agradeció el trabajo de los funcionarios Jorge Sandoval y Elsa Cristina Reyes durante la investigación.

En la sala de su vivienda conserva un altar construido junto con amigos de su hijo. Hay fotografías, velas, flores, figuras de ajedrez y objetos de Independiente Santa Fe, club del que era seguidor. También aparecen recuerdos del Barcelona y de los torneos en los que participó desde los ocho años.

Su madre lo describió como un joven interesado en la tecnología, el fútbol y el ajedrez, con proyectos asociados a sus estudios universitarios. A un año del crimen, su llamado está dirigido a quienes saldrán a celebrar Halloween: ninguna diferencia, insistió, puede terminar en violencia.

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