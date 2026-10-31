Colombia

Embajador de Rusia culpó a Iván Duque y Gustavo Petro por crisis de los helicópteros Mi-17 del Ejército colombiano: “Una decisión política”

Nikolay Tavdumadze también reclamó pagos pendientes por servicios que, según su versión, proveedores rusos habían prestado con anterioridad

Embajador de Rusia en Colombia culpó a Iván Duque y a Gustavo Petro de la crisis de los helicópteros MI-17 del Ejército - crédito Procuraduria/Embajda de Rusia en Colombia
Embajador de Rusia en Colombia culpó a Iván Duque y a Gustavo Petro de la crisis de los helicópteros MI-17 del Ejército - crédito Procuraduria/Embajda de Rusia en Colombia
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El embajador ruso en Colombia Nikolay Tavdumadze atribuyó la crisis de los helicópteros MI-17 del Ejército Nacional a la decisión de los gobiernos de Iván Duque y Gustavo Petro de no prorrogar, desde 2022, los contratos con proveedores rusos para el mantenimiento y los repuestos de las aeronaves.

“Después de 2022, cuando empezó la operación especial militar (por la guerra entre Rusia y Ucrania), vimos que la parte colombiana, el Gobierno, en este caso antes del presidente Iván Duque y después Gustavo Petro, decidieron no prorrogar los contratos para el mantenimiento y repuestos de esos helicópteros”.

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El diplomático, en una entrevista con Semana, sostuvo que Moscú está dispuesto a retomar la cooperación para reparar las aeronaves y garantizar su operación, aunque adjudicó el bloqueo a sanciones de Estados Unidos y a decisiones de las autoridades colombianas.

Tavdumadze explicó que Colombia alegó impedimentos financieros para no renovar los acuerdos. “Por la parte colombiana decían que no podían hacer la transferencia de dineros porque los productores rusos de esos helicópteros están sancionados por Estados Unidos, así que Colombia no estaba dispuesta a ir adelante en esa dirección”, afirmó.

Para el representante, la negativa a contratar con entidades rusas respondió a una determinación política y no a una imposibilidad técnica. “Yo creo que fue una decisión política la de no contratar a las entidades rusas responsables de garantizar el funcionamiento de esos equipos. El exministro, probablemente, siguió órdenes que recibió en ese sentido y no quiso exponerse”, sostuvo en referencia al exministro de Defensa Iván Velásquez.

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Las críticas a los contratos de mantenimiento alternativos

Nikolay Tavdumadze, embajador de Rusia en Colombia, advirtió sobre el creciente número de colombianos que viajan a Ucrania para unirse al conflicto como combatientes extranjeros - crédito Embajada de Rusia en Colombia
El diplomático también reclamó pagos pendientes por servicios que, según su versión, proveedores rusos habían prestado - crédito Embajada de Rusia en Colombia

Nikolay Tavdumadze cuestionó la contratación de una empresa estadounidense por parte del Ministerio de Defensa de Colombia, aunque en la entrevista no identificó a la compañía ni presentó documentos sobre sus certificaciones o contratos. También relacionó el caso con investigaciones y acusaciones de corrupción, señalamientos que formuló sin aportar pruebas durante la conversación con la revista.

“Hemos visto que el Ministerio de Defensa de Colombia firmó esos contratos, pero esa compañía no tenía ni características, ni certificación, ni repuestos, ni personal calificado para realizar el mantenimiento de los helicópteros; aun así, transfirieron el dinero público”, aseguró.

Conforme a su análisis, “claramente fallaron, y ustedes lo saben porque ahora los responsables están bajo investigación, acusados de corrupción”.

El emisario ruso afirmó que la búsqueda de proveedores alternativos no resolvió, a su juicio, la falta de capacidad para atender helicópteros fabricados en Rusia. “Como vemos, esa decisión llevó a las críticas, porque buscando otras opciones firmaron ese contrato con compañías que no tenían nada que ver con helicópteros rusos”, dijo.

El diplomático destacó que Iván Duque y Gustavo Petro no quisieron prorrogar el contrato desde 2022 - crédito Álvaro Tavera/Colprensa - Presidencia de Colombia
El diplomático destacó que Iván Duque y Gustavo Petro no quisieron prorrogar el contrato desde 2022 - crédito Álvaro Tavera/Colprensa - Presidencia de Colombia

Tavdumadze evitó pronunciarse sobre las motivaciones más amplias de la administración colombiana. “Para mí no sería correcto estar criticando políticas del Gobierno. Solo me refiero a las situaciones que tienen que ver con mi país y con decisiones que tomaron en este caso sobre el tema de helicópteros”, señaló, antes de insistir en que Rusia está disponible para reanudar la cooperación.

Las opciones de Rusia y el reclamo por trabajos pendientes

Rusia plantea que Colombia contrate directamente a productores autorizados o acuda a centros certificados fuera de su territorio, explicó el embajador. “No se trata de ceder la posición rusa. Nuestra postura es que nosotros podemos garantizar la disponibilidad para hacer las reparaciones y el mantenimiento de esos helicópteros”, declaró Tavdumadze.

El diplomático mencionó instalaciones autorizadas en Perú, India y Sudáfrica, además de otros países que no precisó. “Sí hay algunos centros autorizados por parte de los productores en Perú, en India, en África del Sur, en algunos otros países”, afirmó, al describir las alternativas que, según él, podrían utilizarse para atender los MI-17.

Bajo su criterio, cualquier proveedor debería contar con las autorizaciones técnicas requeridas, aunque defendió que los trabajos regresen a manos de los fabricantes rusos. “Si Colombia elige la opción de realizar esos contratos con jugadores que tengan la certificación necesaria para realizarlos, esa opción es viable; pero para nosotros claramente sería correcto realizar lo que fue acordado al momento en que se hicieron los contratos de esos helicópteros”, manifestó.

Díptico muestra un helicóptero militar MI-17 en una pista de aterrizaje y el mismo helicóptero volando con un balde de agua amarillo suspendido
Rusia plantea que Colombia contrate directamente a productores autorizados o acuda a centros certificados fuera de su territorio, explicó el embajador - crédito Ejército

Según el embajador ruso, el acuerdo original contemplaba que los productores autorizados de Rusia se encargaran del mantenimiento. “Los trabajos de mantenimiento se venían realizando por parte de productores autorizados de Rusia”, indicó, al tiempo que insistió en que su país puede participar en una salida que permita recuperar la disponibilidad de las aeronaves.

Durante el diálogo con el medio citaldo, el funcionario también reclamó pagos pendientes por servicios que, según su versión, proveedores rusos ya habían prestado. “Por nuestra parte, estamos disponibles para buscar una solución satisfactoria, porque ustedes saben que hay una deuda que no se pagó por la parte colombiana por trabajos que ya se hicieron por la parte rusa y que fueron contratados”, declaró.

La cifra que Tavdumadze atribuye a esos compromisos pendientes se ubica entre USD 8.000.000 y USD 9.000.000, de acuerdo con su propio desglose. “Creo que hay 3 millones de una deuda que no fue pagada, y otros 5 o 6 millones contratados, de trabajos que todavía no han sido realizados porque no enviaron los motores a Rusia”, explicó; preguntado por el total, respondió: “Nueve millones de dólares, algo así”.

Para destrabar el escenario, el representante propuso que Colombia gestione una excepción ante Estados Unidos que permita ejecutar las labores requeridas. “Si Colombia está interesada en garantizar los vuelos de esos helicópteros en intereses nacionales, creo que hay que afrontar esa situación con Estados Unidos, obteniendo una excepción para realizar las labores necesarias con el fin de garantizar la operación de esos helicópteros”, afirmó.

Tavdumadze advirtió que mantener en operación aeronaves sin certificado de vuelo podría exponer a sus tripulaciones a accidentes con consecuencias fatales. Su llamado fue a resolver el mantenimiento de los MI-17 antes de que la falta de condiciones operativas ponga en riesgo al personal del Ejército colombiano que los utiliza.

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