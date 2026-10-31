A la cárcel alias Kleiver, señalado por instalar cilindros y banderas del ELN en Barranquilla

Alias Kleiver irá a la cárcel por presunta instalación de cilindros del ELN - crédito @ABDELAESPRIELLA/ X

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Un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Cleiver Jesús Pérez Sánchez, alias Kleiver, investigado por su presunta participación en la instalación de cilindros y banderas alusivas al Ejército de Liberación Nacional (ELN) en puntos de Barranquilla y Soledad, en el departamento de Atlántico. Los hechos ocurrieron el 8 de octubre y generaron alarma en corredores viales del área metropolitana.

La decisión fue tomada luego de que la Fiscalía presentara registros de cámaras de seguridad, testimonios y otros elementos que, según el ente acusador, permiten relacionar al procesado con la aparición de los objetos. Pérez Sánchez no aceptó los cargos por concierto para delinquir agravado, terrorismo y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones o explosivos de uso restringido o privativo de las Fuerzas Armadas.

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El juez Óscar Santiago López Parra concluyó que la detención preventiva en prisión era la medida adecuada ante el riesgo que, a su juicio, el investigado podría representar para la seguridad de la comunidad. La defensa había solicitado que permaneciera bajo detención domiciliaria.

La Fiscalía presentó videos, testimonios y otros elementos durante la audiencia - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las cámaras registraron a dos hombres que bajaron cilindros y una bandera

Durante la audiencia, la Fiscalía expuso videos de cámaras de seguridad relacionados con la ubicación de elementos alusivos al ELN en distintos sectores. Las imágenes harían parte de la investigación sobre dos cilindros y una bandera que fueron abandonados en cercanías de la Terminal de Transporte y en el puente de la avenida Circunvalar con calle Murillo.

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Según la información presentada ante el juzgado, dos hombres descendieron de un vehículo con los objetos que posteriormente fueron ubicados en esos puntos. Para el despacho, el material permite una inferencia inicial sobre la posible participación de alias Kleiver.

“Los dos hombres se acercaron al vehículo y bajaron los elementos, los cuales serían claramente dos cilindros y una bandera del ELN. Claramente, constituyen materiales probatorios válidos para inferir la relación que tendría el señor Cleiver Jesús Pérez con el vehículo del que descendieron estos objetos”, manifestó el juez durante la diligencia.

La Fiscalía también presentó registros fotográficos y testimonios sobre otros elementos hallados en un lavadero de Soledad. Las autoridades investigan si varias personas participaron en la logística de las acciones, que fueron ejecutadas de manera simultánea o en un lapso cercano.

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En la vivienda de alias Kleiver, en Soledad, encontraron dos bloques de pentolita - crédito Imagen ilustrativa Infobae

Uno de los argumentos centrales de la decisión judicial fue el posible impacto de la exhibición de cilindros y símbolos de una organización armada en zonas de alto tránsito. El juez señaló que, para valorar una conducta bajo el delito de terrorismo, no resulta indispensable que todos los objetos tengan capacidad comprobada para causar una explosión.

El análisis, explicó, también debe considerar la finalidad de los actos y el efecto que pueden provocar entre los habitantes. En este caso, el despacho sostuvo que la presencia de los cilindros y de las banderas alusivas al ELN podía alterar la tranquilidad pública.

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“La finalidad es aterrorizar, es generar un miedo colectivo y alterar la seguridad pública”, expresó López Parra durante la audiencia.

La instalación de los objetos se produjo en áreas de circulación estratégica para Barranquilla y Soledad. Por esa razón, las autoridades desplegaron procedimientos de verificación y revisión para establecer si los cilindros representaban un riesgo para la población.

El proceso penal se encuentra en una etapa inicial. La Fiscalía deberá continuar con la recolección y presentación de los elementos que sustenten las acusaciones, mientras la defensa tendrá la oportunidad de controvertir los señalamientos en las instancias judiciales correspondientes.

En la vivienda de alias Kleiver hallaron dos bloques de pentolita

La Fiscalía sustentó parte de su solicitud de medida de aseguramiento en un hallazgo realizado en la residencia del procesado, ubicada en el barrio El Manantial, en Soledad. Allí fueron encontrados dos bloques de pentolita, sustancia que, de acuerdo con un análisis de laboratorio expuesto en la audiencia, corresponde a un explosivo de alto poder destructivo y de uso privativo de la Fuerza Pública.

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Para el juez, ese elemento tuvo relevancia al momento de evaluar la medida restrictiva de la libertad. El funcionario indicó que, de manera preliminar, la evidencia presentada permite relacionar al investigado con material explosivo.

“Los elementos que aquí ha presentado la Fiscalía permiten inferir de manera inicial que el señor Cleiver Jesús Pérez Sánchez en su lugar de habitación tenía un explosivo de uso privativo de la Fuerza Pública”, señaló el despacho.

Alias Kleiver también enfrenta una investigación por presunta relación con Los Cazadores - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La defensa planteó que Pérez Sánchez permaneciera recluido en su vivienda, pero el juez descartó esa posibilidad. Entre sus razones, mencionó que el inmueble propuesto para cumplir una eventual detención domiciliaria fue precisamente el lugar donde las autoridades encontraron los bloques de pentolita.

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“Fue en este inmueble donde se hallaron los elementos altamente explosivos”, sostuvo el juez al explicar la negativa a la petición.

Alias Kleiver enfrenta otro proceso por su presunta relación con Los Cazadores

La nueva medida intramural se suma a otra decisión judicial adoptada contra Pérez Sánchez. El 19 de octubre, un juzgado de Soledad había ordenado su traslado a la Cárcel Modelo de Barranquilla dentro de una investigación diferente, relacionada con los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado agravado.

En ese expediente, la Fiscalía Seccional Atlántico lo vincula de manera presunta con la estructura delincuencial conocida como Los Cazadores, señalada de participar en robos de motocicletas en Barranquilla y municipios cercanos.

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De acuerdo con la investigación, esa organización habría empleado atracos con armas de fuego y la modalidad de halado para apoderarse de motocicletas. Las autoridades también establecieron que, en algunos casos, los vehículos eran manipulados mediante herramientas para alterar sus sistemas de encendido.

La medida de aseguramiento quedó en firme tras no ser apelada por la defensa - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La defensa de Pérez Sánchez no presentó recurso contra la decisión que ordenó su reclusión preventiva por el caso de los cilindros y las banderas. Por ello, la medida quedó en firme y el juzgado dispuso expedir la boleta de detención dirigida al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).

La Fiscalía continúa tras la pista de al menos cuatro personas que habrían intervenido en la ubicación de los elementos alusivos al ELN en Barranquilla y Soledad.

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